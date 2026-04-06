Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Menchu
2h

Gracias por acompañarme las mañanas de la semana pasada. Buena vuelta a Orbela.

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Sira
6h

Pues yo aun no he atacado el libro. Estoy debatiendo entre el paseo en bici y el libro sentada al sol....🤔 buen viaje!!!

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6 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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