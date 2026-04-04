Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

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karmela
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La Vida de verdad se disfraza de paseos.

Creemos que la vida es levantarse corriendo para ir a trabajar, volver corriendo para llegar a comer y salir corriendo para ir a hacer deporte/la compra o cualquier otro asunto y después correr para llegar a hacer la cena y acostarse.

Pero la Vida con mayúscula es dar un paseo y andar mirando y escuchando lo que nos acompaña. Al más estilo Cuidador de Cabras. Por eso, cuando salimos a la naturaleza y esta nos sorprende en la más mínima expresión, solemos decir que no ha pasado nada.

Querida Ana, dejaste de trabajar pero has empezado a Vivir unos días. Gracias por traerlo aquí

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1 respuesta de Molinos
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Itziar
2d

Me encanta cuando “no cuentas nada” o “desbarras” 😄. Gracias por acercarnos tu cotidianidad en Cicely

Buen día a todas

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1 respuesta de Molinos
18 comentarios más...

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Por supuesto, sigue adelante.

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