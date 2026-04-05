Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Avatar de Ana B Nieto
Ana B Nieto
1d

No se si lo has leído ya pero por si acaso, aquí lo dejo. The Correspondent de Virginia Evans. Es un libro que gusta a quien escribe cartas (y a quien no). Lo leí en inglés y estoy escamada con la traducción del título al español pero lo recomiendo mucho.

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1 respuesta de Molinos
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Isa Sanchez
1d

Sí que parece un buen día...

A mí me encanta escribir en papel. Mil veces he escrito y descrito esa sensación casi mágica de arrastrar la tinta o el grafito por la hoja y que esos círculos y líneas expresen algo íntimo.

Igual que me gusta/ gustaba, escribir cartas, esa forma de comunicación única y umbilical entre dos.

Así que me identifico totalmente con lo que dices.

Buen domingo, buen viaje de retorno.

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1 respuesta de Molinos
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Por supuesto, sigue adelante.

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