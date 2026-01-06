Hemos llegado a la increíble cifra de 111 suscriptores fundadores de Cosas que (me) pasan. He cerrado esta posibilidad de suscripción. Volveré a abrirla si alguien se da de baja. Muchísimas, muchísimas gracias.

Se ha levantado viento. Así, de repente. Pero claro, así es como se levanta el viento. En un momento todo está en calma y al instante siguiente las ramas comienzan a agitarse, las nubes atraviesan el cielo empujadas por esa fuerza invisible y, si es enero y te pilla en la calle, sientes cómo el calor del sol de invierno ya no es suficiente contrapeso para la temperatura bajo cero. De repente eres consciente de tu cara. Hasta ese momento te has desenvuelto por tu día sin ser consciente de ella. En algún momento has percibido tus brazos, tus piernas, tu pecho, la espalda, puede que incluso las uñas, pero has permanecido felizmente ajena a tu cara hasta que el viento helador ha comenzado a soplar y, de repente, notas como tus labios, tu nariz, tus mejillas, las pestañas, la frente, las narinas empiezan a congelarse. Es algo instantáneo, pasas de no sentir a querer enterrar toda tu cara en algún sitio que te proteja del viento. Te abrochas el último botón del abrigo, te subes la cremallera hasta el último punto, acomodas la bufanda para que te tape toda la cara y te calas el gorro dejando solo un resquicio para ver lo justo y no tropezar y acabar en el suelo con gente a tu alrededor preguntando: «Señora, ¿se ha hecho daño?» Ha llegado el viento. Agita las ramas del pino, la lámpara de pájaros que cuelga en el porche, el pelo de los perros que andan tumbados en el jardín, al sol. El castaño, desnudo de hojas, se mueve también con sus ramas brillando con los últimos rayos del sol.

Una vez tuve un novio cuyo padre odiaba el viento. Le sacaba de sus casillas, le impedía dormir, se le ponía mal cuerpo, casi enfermaba. A mí el viento siempre me ha gustado aunque, como dicen mis hijas, siempre romantizándolo. Entiendo el peligro del viento si te pilla en medio de la naturaleza o conduciendo o, incluso, lo amenazante que puede ser en una ciudad, con todos los elementos susceptibles de ser arrojados sobre tu cabeza por su fuerza, pero el viento dentro de casa me encanta. No me gustan los parques de atracciones, ni las montañas rusas, ni ninguna experiencia que conlleve peligro o descontrol. Por eso me gusta el viento y me encantan las tormentas, porque son peligros que puedo observar desde un lugar seguro, maravillarme con su fuerza y su potencia, admirar que sucedan sin tener sobre ellos ningún control y estar a salvo.

Sopla el viento. Clara duerme en el sofá tapada con una manta de colores, tejida por mi madre a partir de miles de restos de madejas de lana, arde la chimenea y los últimos rayos de sol iluminan las velas en el alféizar de la ventana. El sol justo antes de ponerse hace destellar las brillantes bolas rojas de los adornos navideños y dibuja en las paredes de la casa las sombras de los árboles y las ramas moviéndose por el viento.

En nada se irá el sol y llegarán los Reyes. A mucha gente no le gustan, le parecen frívolos, consumistas, innecesarios o tristes. Como a mí los parques de atracciones. A mí los Reyes me encantan, me gusta regalar y que me regalen y me aferro a las tradiciones que, en cuanto a ellos, tenemos en mi casa. Los Reyes son el último rayo de la Navidad, son el postrero destello festivo, rojo, brillante, que dibuja sombras alegres antes de que las fiestas terminen. Se parecen también al viento. Llegan de repente. Te levantas y ya es 5 de enero y se te hiela la cara, el cuerpo y el ánimo al pensar que en 48 horas la realidad te atrapará.

Termino de escribir justo cuando el sol se pone. Ya no hay sombras danzantes en las paredes ni las ramas del castaño destellan en dorado. Toca abrigarse, enterrar la cara entre la bufanda y el gorro (de vagabundo, como dicen mis hijas que es el mío), ponerse los guantes y dar un paseo a la estación. Aquí los Reyes llegan en tren.

No quiero ponerme triste. Mañana vienen los Reyes, desayunaremos roscón en pijama, abriremos regalos y, por la tarde, el sol volverá a ponerse antes de que definitivamente se acaben las navidades. Han sido unas buenas vacaciones. No he hecho todo lo que quería ni he descansado todo lo que me había propuesto. He leído poco y escrito menos de lo que pretendía, pero mi cabeza ha conseguido parar, me duele menos la mandíbula y he completado dieciséis entregas del Cuaderno de Navidad. Me ha gustado escribir cada día, sentarme y dejarme llevar.

Gracias por acompañarme. Ahora toca esperar a que el viento nos traiga las vacaciones de Semana Santa.

