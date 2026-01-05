Como esta noche vienen los Reyes he creado una oferta QUE VIENEN LOS REYES con un 15% de descuento para la suscripción anual para siempre. Estará activa hasta mañana. Si te suscribes tienes acceso a la newsletter extra cada mes, al despelleje, al chat y al club de escucha. Si quieres darte el capricho y presumir de ser fundador, además de todo esto tendrás cartas manuscritas, tarjetones molones y lo que se me ocurre.

Al despertar lo he sentido. Sobre mí flotaba un velo de tristeza, como una niebla. He tratado de ignorarlo pero al levantarme he tenido que atravesarlo para llegar a la ventana y abrir las cortinas. Ese velo es como una tela de araña, lo rompo al cruzarlo pero sus restos se me quedan pegados a los brazos, la cara, el pecho, la espalda. Trato de librarme de esa tristeza agitándome internamente igual que bracearía para despegar los restos de tela de mis brazos. Intento no pensar, no ahondar en los motivos por los que el día ha amanecido así, velado de tristeza. No quiero bucear en las razones porque sé que es mala idea. Pensar que el miércoles vuelvo a un trabajo al que no quiero volver, que tengo que empaquetar toda mi vida, que en unas semanas me despediré de la que ha sido nuestra casa durante veinte años, que mis hijas lo van a pasar mal y que no podré hacer nada para aliviar su tristeza no sirve para nada. Son circunstancias vitales con las que tengo que lidiar. Regodearme no despegará la tristeza pero aún así los repaso por encima, a vuelo de pájaro para comprobar que ninguno de esos motivos, aún siendo tristes, son trágicos y que lo que debo hacer es surfear este velo como buenamente pueda porque pasará. Sé que pasará.

Subo a Orbela con mi hermano. Llevo un cuaderno, un lápiz, un metro y cinta de carrocero para delimitar los muebles en el suelo y hacerme a la idea. Me río porque parece que juguemos a forenses. Al electricista tengo que dejarle marcado en qué punto quiero la lámpara sobre la mesa del comedor. Aún no sé qué lámpara pondre. Ni siquiera sé si pondré lámpara. Si quiero ponerla. En el salón pintamos el aparador, la mesa redonda y el sofá. Pintamos la silueta de mi cama y en los dormitorios de mis hijas mi hermano se viene arriba y con el lápiz les dibuja la silueta de sus camas y un montón de detalles más. A Clara una mesilla con una lámpara antigua, una edición de Mujercitas y una botella de agua. En el de María pinta la mesa de estudio con apuntes llenos de anotaciones matemáticas, una regla, un compás («esto no va a saber ni lo que es») y una calculadora. A las dos, a los pies de las camas dibujadas, les pinta un par de zapatillas de estar en casa. Hace mucho frío dentro de la casa. Más que fuera. Mientras entro y salgo, mido y desmido, por un momento pienso que no siento el velo de tristeza, que se ha esfumado pero no me da tiempo a analizarlo más porque llegan las niñas con sus primos por parte de padre a ver la casa. Se mueren de la risa con sus cuartos dibujados y se hacen a la idea de lo amplios que son. Hacía trece años que yo no veía a esos primos. Cuando nos separamos eran adolescentes, niños y ahora son adultos que trabajan, viajan, tienen planes para independizarse, comprarse una casa o casarse pero cuando se juntan es como si volvieran a tener siete años. Se pasan una semana entre nochebuena y el 4 de enero viviendo pegados en casa de su abuela, sin parar de hacer planes. Es la primera vez que vienen a Los Molinos y los llevo a comer al pueblo para que me cuenten cosas de su vida. Nos reímos mucho porque les hago preguntas que ellos contestan mientras los demás me dicen «Ana, menos mal que estás tu preguntando estas cosas, llevamos una semana juntos y no nos habíamos enterado de nada de esto» Volvemos a casa andando. Llovizna pero no nieva. Hace el frío suficiente como agradecer la cuesta para llegar a casa y despejarnos de la modorra tras la comilona. Ni me acuerdo del velo.

Tarde de juegos. Primero con ellos al impostor y, luego, cuando se marchan, con mis hermanos y mi madre a quien es quien. A mi me toca ser Aristóteles y la nonagenaria a la que exalté en mi famosa borrachera de finales de noviembre. A Clara yo le pongo Marty McFly y se enfada porque dice que es dificilísimo de adivinar. «No sabes jugar bien». Tanto mi madre como mi hermano son El Papa y nos reímos tanto que se nos saltan las lágrimas.

Me acuerdo de que tengo que escribir. No tengo ni idea de qué. Me siento con el ordenador en las rodillas. Los perros ladran fuera. La chimenea está encendida. Es domingo y mañana no trabajo. Mis hijas, en pijama ya, me piden que me de prisa, que quieren cenar y que veamos una peli juntas. Estoy cansada, con ese cansancio que me pide cama para regodearme en el buen día que he tenido, lo bien que lo he pasado y lo feliz que he sido.

Me libré del velo de tristeza, de los restos de la tela de araña al menos hasta mañana.

