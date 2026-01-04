Ian R. Pearsall.

Salgo de paseo con los perros nada más comer. Aprovecho que ha salido el sol, que no tengo muchísimo sueño y que creo que a esa hora no nos encontraremos con nadie por los caminos. No me apetece tener que salir corriendo, romper otros pantalones o darme otro golpe. No nos cruzamos con nadie y pasean tranquilos, bastante calmados y sin pegar tirones. No llevo auriculares ni teléfono y me doy cuenta de que hoy se escuchan muchísimos pájaros por todas partes. Parece casi un paseo primaveral de esos en los que la fauna está desbocada. Pero es enero, 3 de enero. ¿A qué viene este escándalo? Puede ser porque de las últimas tres semanas es el día en el que ha hecho menos frío. Esta mañana casi he pasado calor porque iba demasiado abrigada mientras andaba de un lado a otro haciendo recados. Anunciaban temporal, lluvia y nieve y, casi por primera vez, hoy se veía desde El Escorial hasta Siete Picos las cumbres de todas las montañas bajo un cielo azul. A lo mejor por eso todos los pájaros se han lanzado a piar, a cantar, a contarse sus cosas. Voy pensando en la camisa que llevo o no. Voy pensando en que en este paseo hay matas, tapias, charcos, roderas y paisajes que llevo viendo toda la vida. Atravieso calles con casas cerradas en las que he estado muchas veces porque allí vivían mis amigos. Ahora vienen menos, bastante menos, y las casas pasan mucho tiempo cerradas; pero cuando yo paso por delante de su tapias y atisbo ventanas, terrazas, puertas que sé a dónde conducen, jardines, pozos, todos mis recuerdos se ponen a bailar y me veo, nos veo dentro de esas casas jugando al ping-pong en un salón enorme en el que pasábamos mucho frío en invierno pero que resultaba fresquísimo en verano. Me veo, nos veo, de adolescentes, bebiendo a escondidas y mirándonos unos a otros porque empezábamos a gustarnos por sorpresa, después de años juntos. Me veo, nos veo, yendo de una habitación a otra, llamándonos a gritos para ir a la piscina, o a jugar, o a coger las bicis para ir a casa de otros. Hay también casas que no entiendo, construcciones que me resultan inexplicables. Muchas me parecen feas, pero eso es cuestión de gustos. Mi mayor problema es que me parecen casas incómodas, poco apetecibles, poco acogedoras. Atisbo los jardines a través de las vallas y entiendo que no haya nadie, que siempre estén vacías. A mí tampoco me apetecería estar allí. Están también las que yo considero «nuevas», pero que ya llevan ahí treinta años. Cuando mis padres compraron esta casa estábamos casi a las afueras. Para nuestros amigos venir hasta aquí era «lejísimos». Teníamos que convencerlos con la piscina, o con patinar en la pista de frontón que había en la casa o con irnos de aventuras a los prados cercanos llenos de piedras y rincones para explorar. Cuando no los convencíamos y quedábamos para jugar en sus casas, en su zona, al llegar el momento de volver nos enfrentábamos con desesperación a la calle por la que paseaba hoy. Nos parecía larguísima, interminable, una travesía del desierto aburridísima y sin nada que ver o, si era de noche, nos parecía que miles de peligros nos acechaban, desde hombres lobos hasta atracadores apostados tras las tapias, pasando por grandes saltamontes o bichos inidentificables pero sumamente peligrosos que querrían trepar por nuestras zapatillas o por las ruedas de nuestras bicis si nos parábamos un segundo. Cada vez que, ahora, afronto esa calle, me pasa como con la casas, me veo, nos veo con las bicis, me veo con mis hermanos quedando en la esquina a la hora de volver a cenar a casa porque cada uno venía de estar con su pandilla. Me veo, nos veo también paseando con mis hijas en sus carritos y después montando en bici por ahí, de un lado a otro, contándoles las historias que ahora me repito a mí misma en cada paseo. «En esta casa vivía un amigo de mi padre, no sé qué fue de él. Se marchó a México a trabajar y fuimos allí a verle cuando murió el abuelo, en un viaje muy raro en el que vuestro tío comió saltamontes, y acabamos con unos mariachis armados tomando tequila en un antro»; o «la madre de esta casa organizaba las mejores fiestas en verano, tenían una piscina gigante y ponían un tronco atravesándola y había que jugar a ver quien lo cruzaba sin caerse»; o «aquí, donde ahora hay seis casas, cuando yo era pequeña, solo había una gran casa con un jardín enorme que ocupaba toda la manzana, la abandonaron y al final la compró una familia y así se han hecho varias casas y comparten el jardín».

Hoy iba pensando en todas esas historias. No se las contaba a los perros porque a ellos eso les da igual, no les interesa, van ahí husmeando. Entre tirón y tirón, vislumbro los puños de la camisa que llevo puesta. Al abrir el armario esta mañana he tenido la duda de los últimos días: ¿me visto como una persona decente o cojo lo primero que pille, lo más zarrapastroso porque total me voy a pasar el día entre cajas, barro, mediciones y perros? En mi defensa diré que creo que la mayoría de los días mi elección de vestimenta hubiera sido aprobada por mi hija Clara. He optado por la opción «arreglarme», siendo esta opción la que implica unos vaqueros decentes y un jersey sin pelotillas ni desgarrones. No todos los días me he puesto mis zapatos más viejos. Hoy, enfrentada a esa duda del primer mundo, he decidido ponerme la camisa que heredé de mi abuelo cuando murió en 1990. La pedí expresamente. Nadie se opuso y lleva en mi armario desde que yo tenía 17 años. Cada invierno la saco y la cuelgo y la tengo ahí a la vista. Me la pongo algunos días. No muchos, porque quiero que dure otros treinta o cuarenta años. Es de franela gorda, de leñador decimos ahora, de cuadros granates con rayas amarillas y verdes. Tiene dos etiquetas, en una pone “EXPO FINISSIMO. España” y en otra “Guijarro. Centro de la moda. Bilbao”. Me encanta ponérmela. Veo a mi abuelo con ella. Él me adoraba, yo le adoraba a él. Hoy me la he puesto encima de la camiseta que me compré en el último concierto de Springsteen en San Sebastián. Springsteen y mi abuelo. Esta asociación activa otro destello de recuerdo, cuando fantasee con ir al concierto de Amnistía Internacional en Barcelona en septiembre de 1988 y mi abuelo dijo que ni hablar, que eso era un concierto de rojos. No fui, pero no por eso, sino porque en aquellos tiempos ese plan era un imposible para una niña de quince años.

A mi abuelo esta zona del pueblo también le parecía lejísimos pero le gustaba venir a casa porque teníamos mucho sol. Ese es el último pensamiento que tengo antes de que un gato me arranque de mi ensoñación. Haya ha visto al gato, el gato no la ha visto a ella. El gato ha saltado la tapia. Lo he visto. Haya también. Sé lo que viene. Clavo talones. Haya sale disparada, suelto la correa. Pray for the gato, pero poco porque me da igual. Russell me mira, le digo que se esté quieto. Me mira otra vez. Es superior a sus fuerzas. Quizá Haya le necesite. Suelto la correa. Sale corriendo. Grito. Ni puto caso. Saco del bolsillo unas chucherías que he traído. Grito más. Mucho más. Enseño las chuches. Me miran. Y vuelven corriendo hacia mí. Cuando llegan a mi lado se sientan con cara de buenísimos. Les doy la chuche y agarro las correas. Volvemos a casa.

Ya no sé ni en qué iba pensando.

