El episodio empieza con Zoe diciendo algo así como «deja de dar golpecitos con el pie, a lo mejor prefieres sentarte sobre tus manos porque los anillos hacen muchísimo ruido» «Me los quito» «Te has quitado once» «Deberían ser trece: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14» «¿Y cuántas pulseras llevas?» «1, 2, 3, 4 »

«Este es mi padre, Jeffrey Kurland. Es diseñador de vestuario para películas y se viste como un diseñador de vestuario. Camisas estampadas, sofisticadas prendas de punto, bufandas y pañuelos de bolsillo, mocasines vintage. Todos esos anillos que acabas de oír, y pulseras y cadenas.Tiene el pelo ondulado, hasta los hombros. Su estilo es lujoso, atemporal, un poco andrógino, como Tilda Swinton haciendo de Orlando o un príncipe renacentista»

Y ahí estoy yo, a las cuatro de la mañana, imaginándome sin ningún problema al bueno de Jeffrey, del que hasta ese momento no había oído hablar en mi vida. Zoe Kurland ha conseguido con cuatro frases perfectas describir a su padre y, además, dejarme enganchada a lo que sea que va a contarme y que resulta ser una reflexión alrededor del sujetador super push-up que su padre diseñó para Julia Roberts cuando protagonizó Erin Brockovich. Es una historia que me pilla por sorpresa, pero que escucho con interés con el propósito de, cuando me levante, buscar a Jeffrey. Descubro entonces que ha sido el responsable de vestuario de muchísimas películas que me encantan; entre ellas una de mis más favoritas de siempre, una que siempre me pone de buen humor: Misterioso asesinato en Manhattan. Pero también Manhattan, Dunkerque, Ocean’s Eleven, Maridos y mujeres, Hannah y sus hermanas, Balas sobre Broadway y muchas más. En el episodio de Signal Hill habla también la verdadera Erin Brokovich, que cuenta cuánto le sorprendió la noticia de que Julia Roberts era la elegida para interpretarla. Ella siempre pensó que se veía más Goldie Hawn.

Me chifla Signal Hill porque consigue ser lo que pretende: una revista sonora. Le doy al play igual que paso las páginas de una revista, sin saber lo que me voy a encontrar pero decidida a probarlo, igual que leo siempre los titulares o las primeras líneas de un artículo en un periódico. No sé si me gustará, pero está ahí, ha salido a mi encuentro de manera inesperada, es un camino que no pensaba tomar, que ni siquiera sabía que existía y que a lo mejor me hace encontrar algo que me interesa, me divierte, me conmueve, me intriga, me emociona, me indigna o abre una puerta a otro lugar inesperado.

Por la mañana he bajado a Correos, a la farmacia y a devolver un paquete. Como son recados cortos, todos a 5 minutos en coche (no he ido andando porque tengo la rodilla derecha bastante inflamada después de la aventura de ayer), no engancho el móvil para escuchar podcasts sino que pongo la radio. Hoy en Radio Clásica me ha saltado un programa que no conocía, Radar Clásico, y ahí, entre recado y recado, he descubierto una canción de Nina Simone que no conocía y que me ha puesto de buen humor mientras volvía a casa. Me he imaginado trajinando en mi nueva cocina, escuchando Radio Clásica, dejando que llegue a mis oídos algo que no he elegido, algo que no sabía que existía hasta que otra persona por una casualidad fortuita me la descubre.

«Solo hay dos formas de encontrar algo. La primera es mediante la recuperación, cuando encontramos algo perdido. La segunda es mediante el descubrimiento, cuando encontramos lo que nunca habíamos visto antes. En esencia, la recuperación anula el efecto de la pérdida. Es una vuelta al statu quo, un restablecimiento del orden en nuestro mundo. El descubrimiento, por el contrario, lo cambia. En lugar de devolvernos algo, nos ofrece algo nuevo» (Una estela salvaje, de Kathryn Schulz)

Justo ayer había anotado en mi cuaderno esta cita. Y hoy pensaba en que cada vez cuesta más descubrir algo porque todo está pensado para que solo encuentres lo que ya conoces, lo que se parece a lo que te gusta, lo que unas fuerzas misteriosas creen que deben ofrecerte para sacarte los cuartos o para quedarse con tu tiempo en sus aplicaciones. Me he propuesto dedicar más ratos a escuchar Radio Clásica, iba a decir a «volver» a tenerla de fondo mientras hago cosas, pero sería mentir. Nunca he sido una gran oyente de radio, ni clásica ni ninguna, pero creo que me sentará bien dejarme ir, esperar llegar a algo, descubrir realidades que ni siquiera sabía que estaban ahí.

Dice Schulz que el descubrimiento cambia nuestro mundo. Lo cambia, desde luego. Yo ya no voy a olvidar a Jeremy ni lo de Goldie Hawn, pero es que además y, sobre todo, en época de algoritmo, borreguismo y uniformidad, el descubrimiento amplía nuestro mundo. Es tan placentero encontrar algo inesperado que te interesa.

Y es muy fácil: solo hay que relajarse y dejarse ir.

Tenemos que dejar de elegir, hay que evitar caer en esa falsa sensación de que eres tú el que estás decidiendo lo que quieres leer, escuchar, comer, ver o vestir. Hay que desactivar las recomendaciones, dejar de leer listas, dejar de hacerlas, salir de esos raíles marcados y echarse dos pasos a un lado. Solo con dos pasos ya estás fuera del torrente, del camino marcado y ahí fuera hay todo un mundo.

Que el descubrimiento nos llegue por dejadez, por inercia, por pura carambola, contra todo pronóstico.

Sin proponérmelo tampoco, hoy me he encontrado con Mari, la zapatera prodigiosa, en la papelería del pueblo. Con su abrigo de piel, su sombrero y su peculiar personalidad. Cada vez que la encuentro pienso en que debería sentarme con ella, con una grabadora, y dejar que me contara miles de historias.

También, y eso me lo ha servido en bandeja el algoritmo, me he enterado de que Blanca Romero está con Quique Sánchez Flores, un tipo que siempre me pareció guapísimo y bastante de fiar. El típico con el que te apetece desayunar después de una noche de pasión.

