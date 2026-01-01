En 2025 cogí demasiados aviones. Estuve en Bruselas y Brujas, en Milán, Roma, París,San Sebastián y el País Vasco francés. Alquilé un Audi en Stuttgart, comí sentada en el suelo en Tübingen, tuve un ataque de ansiedad en Esslingen y en lo alto de la catedral de Estrasburgo recordé mi visita quince años antes y pensé que la vida me ha cundido mucho. He escrito más de doscientas cartas, he leído cuarenta y un libros, he terminado 43 series de podcasts y he escuchado más de treinta y tres mil minutos. Pasé una semana en Milán en una habitación minúscula en la que para abrir el armario tenía que mover la silla y la nevera. Los brocados y el horror vacui eran tendencia en la decoración y uno de los recepcionistas tenía el porte, la actitud y la nariz de un personaje de La gran belleza. Conocí a una periodista ucraniana jovencísima que me regaló unas chocolatinas que todavía guardo en mi estantería para verlas cada día. En Bruselas, en enero, me compré un abrigo de segunda mano por 30€ y fui a desayunar con dos fundadoras. Paseamos por un mercadillo de segunda mano del que me hubiera llevado platos, mantelerías y teteras, pero las maletas de mano son la mejor arma para luchar contra mi consumismo. En otro mercadillo en el sur de Francia, en verano, intentaron timarme con cinco platos, pero me compré un cinturón plateado que estrené en Nochebuena y que recibió grandes cumplidos. Esa noche también me planché el pelo causando sorpresa y alborozo entre mi familia. Estuve en el País Vasco tres veces en cuatro meses. Mis hijas conocieron a Yanko y Carmen en medio de un temporal de lluvia en lo alto del Monte Igueldo. Yanko les contó que cuando él tenía diez años y los curas de su pueblo les llevaban ahí de excursión él se escondía detrás de la Montaña Suiza a fumar. Estuvimos en Laga y nos hicimos muchas fotos. Mi hija Clara tiene de imagen de perfil en whatsapp una de esas fotos en la que ella y yo aparecemos abrazadas con la puesta de sol detrás. Estuve a menos de 40 centímetros de Springsteen y a menos de dos metros de Jeremy Allen White. Apenas he ido al cine, pero Los domingos me pareció una película de terror y en la nueva de Superman, de la que había leído grandes críticas, me hubiera marchado en el minuto 10 por lo mala que era y porque el volumen en el cine era incompatible con la vida. Con diferencia, la peor experiencia de mi vida en una sala de cine. Me compré unas Birkenstock de charol rojo por 35 € en una calle atestada de Bayona que van a juego con el vestido de cuadros rojos que encontré en otro mercadillo de segunda mano el año pasado. El día de mi cumpleaños, al final de mi caminito de chuches, me encontré una nota que decía «Mamá, esta noche te esperamos para una cena especial a las 21 horas. Ponte guapa (más) y prepárate para disfrutar y celebrar como te mereces. Te queremos muchísimo. María y Clara». No lloré con la nota, lloré con la cena y cuando empezaron a llegar los invitados totalmente inesperados. Los nuevos perros llegaron a casa, Haya y Russell, y ha sido prodigioso verlos crecer sin parar. Reconfirmé que en una crisis lo peor son los colaboracionistas. Me emborraché en una cata de vinos y en mi euforia alcohólica no paré de exaltar a una nonagenaria. De El País a mi casa hay una hora y media de paseo. Lo hice el día del apagón. Al llegar a casa cenamos a la luz de las velas. Me alegré de tener gas. Sufrí ansiedad anticipatoria cuando Clara se fue a Estados Unidos y ansiedad en su máximo esplendor y virulencia a principios de febrero y en el puente de diciembre. Ahora llevo férula y, por lo visto, tengo artrosis de mandíbula. El fisioterapeuta que me trata la mandíbula me dijo un día que en mi tronco raquídeo podía sentir un zumbido con un enjambre de avispas gigante, que tendríamos que trabajar en qué era lo que internamente me estaba perturbando tanto y le dije: una mudanza, una obra y stress laboral. Podía haberle citado a Virginia Wolf: «Mi propio cerebro es para mí la maquinaria más inexplicable. Siempre zumbando, tarareando, volando, buscando, rugiendo...» En lo alto de una montaña en Pirineos me encontré con el maquinista de la línea de tren que pasa pegada al jardín de Orbela. Me dijo que si algún día me veía haría sonar la bocina. Aún no ha sonado, pero no pierdo la esperanza. En la cumbre de otra montaña A me grabó un video de 2 minutos para el casting de un concurso de televisión; me eligieron pero lo rechacé porque tenía que dedicar tres días de mis vacaciones para eso y no me compensaba. Hice de modelo de pelo blanco, di una charla sobre la newsletter y más de dos y más de tres y más de cuatro veces me subí a un escenario para, en inglés, predicar sobre podcasts. En mayo, en una comida en Londres, hablé de cómo veía mi futuro laboral, la calma con la que afrontaba el porvenir. Un par de horas después mi teléfono empezó a vibrar y el futuro tranquilo que yo le había pintado a mi acompañante saltó por los aires. Todavía nos reímos de aquella comida. Conocí al director de la sección de podcasts del Festival de Tribeca y me dió su tarjeta. Me pareció, como dicen los jóvenes, super cool. A lo mejor debería hacerme con unas. Di una charla TEDx y grabé a mis hermanos tirando un sofá, un armario y dos mesillas por la ventanas del segundo piso de Orbela. Hice rafting y me he dejado el pelo más largo que nunca. Dos veces me bendijo el chatarrero, «Que Dios te bendiga, hermosa”, me dijo el tipo al tiempo que me daba un billete de diez euros. Volví a El Gran Gatsby y leí, por primera vez, Crónica de una muerte anunciada. Descubrí que Gonzalo Torrente Ballester era tan buen escritor como despreciable como padre y decidí que, en algún momento, tengo que releer Los gozos y las sombras. Volví a Toledo, al edificio en el que trabajé durante veinte años. Fue raro. Clara me preguntó un día: «¿Crees que si voy a Operación Triunfo y gano me llamarían del Ayuntamiento de Los Molinos para dar el pregón?» Ante tal cantidad de variables improbables no supe qué contestar. Me apoyé en mi hijas y ellas se apoyaron en mí. No pude consolarlas. Conocí a Laura Barrachina o ella me conoció a mí o nos reconocimos mutuamente. Estuve en la presentación de la nueva novela de Juan Tallón y cuando llegué a la puerta me encontré a mi tía la primera en la cola para entrar. «Te he oído tanto hablar de él que he decidido venir a ver si es para tanto». He seguido peleando con El Corte inglés por mis 799 €; casi he perdido la esperanza, pero me reconforta mucho saber que hay gente ahí dentro teniendo que trabajar para contestar a mi demanda. Vendí una casa. Vacié y demolí otra. Elegí azulejos, suelos, electrodomésticos, muebles de cocina, color de vigas, localización de enchufes, constructor, color de las contraventanas, estufa de leña, puertas y muebles de baño. Estuve en una casa con contraventanas azules, sin televisión y desde la que se escuchaba el plas-plas-plas de la pelota golpeando en el frontón que había al otro lado de la calle. Volví a San Juan de Luz y al Chillida Leku y con A descubrí Úbeda. He llorado de emoción, de ansiedad y de tristeza. He enviado 150 ediciones de esta newsletter, me inventé el formato de La página llena, el club de escucha continúa siendo un super éxito y de los tres propósitos que me marqué hace un año: «aprender a pintarme los labios bien, salir de la oficina a las cinco y media y empezar la reforma de Orbela» he cumplido uno y medio, casi dos. Lo de los labios no lo he conseguido.

2025 ha sido una ginkana, una carrera continua al más puro estilo Indiana Jones o Los Goonies. Todo el tiempo me he sentido acechada, teniendo que estar atenta para no caer en una trampa, en un foso lleno de serpientes, en un precipicio. Estoy pensando que le estoy dando demasiado glamour y épica. 2025 ha sido, para mí, como un episodio de Humor Amarillo: una prueba ridícula tras otra, que he ido superando como he podido, con más pundonor que estilo y esperando que nadie se fijara en mí y llegar al final sin hacerme mucho daño.

2025 ha sido un año feo, incómodo, desagradable, con aristas afiladas. No malo, porque tengo una edad para saber que si mis seres queridos siguen conmigo y yo con ellos todo lo demás da igual, pero he sido un año en el que todo el tiempo me he sentido como Petit cruzando entre las Torres Gemelas: en un equilibrio muy inestable, en medio de algo, sin vuelta atrás y teniendo que seguir adelante.

Por lo que sea, no ha sido un año que vaya a echar de menos, aunque sí que ha sido un año que recordaré porque en él toda mi vida volvió a cambiar.

Gracias por acompañarme. ¡Feliz Año Nuevo!

Compartir

Ha sido un gran año para Cosas que (me) pasan. Me parecía imposible llegar a 400 suscriptores y aquí estamos. Hoy comienza el reto para 2026. Objetivo: 500.

¿Por qué no te traen los Reyes Magosuna suscripción a Cosas que (me) pasan? Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si decides ser fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.