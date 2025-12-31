El último libro del año lo terminé ayer. Llegué a Los Molinos a la hora de comer, después de una mañana de gestiones en Madrid. Estaba cansadísima, con ese agotamiento que no viene de lo que has hecho sino de lo que te pasa y también de no dormir por una tos con picos que me tiene despierta casi toda la noche. Comí con poca hambre, me tumbé en el sofá, me tapé con la manta de lana de colores que tejió mi madre hace unos años, cogí el libro y me dormí. No fue un sueño profundo pero sí reconfortante. En un par de ocasiones me di cuenta de que estaba haciendo ruidos, suspiros de alivio involuntarios que me tomé como un signo de que mi cuerpo me agradecía ese descanso. Al despertar, seguí leyendo hasta que acabé el libro y, de alguna manera, me reconcilié con él.

Pero vamos al principio de las últimas lecturas encadenadas del año.

Lo he contado muchas veces pero lo vuelvo a contar. Cuando, cada septiembre, voy a la fiesta de Tallón, me vuelvo siempre a casa con dos o tres libros que entre él y yo elegimos al final de la noche recorriendo su biblioteca. «¿Has leído éste?» «Sí» «¿Y este otro?» «También». Otras veces soy yo la que le digo que me deje tal o cual libro del que lleva hablándome meses. La última vez fue así: le pedí algo de Marcos Giralt Torrente, Juan se volvió, se estiró y de una estantería sacó Tiempo de vida. Después miró a su alrededor, se agachó y me dijo: «Llévate éste, es una novela diferente pero te va a gustar». Y me dio El baile y el incendio, de Diego Saldaña.

Otro descubrimiento que tendré que agradecer a Juan para siempre. Me ha gustado muchísimo. Por fin una novela contemporánea original, diferente, bien escrita. Con ella recuperé una sensación que últimamente me cuesta tener: estaba deseando volver a casa para ponerme a leer, para reencontrarme con los personajes, para disfrutar del libro, de la escritura, de la historia.

«El tiempo es cíclico con la pura finalidad de chingarse a todos».

Natalia, Conejo y Erre son tres amigos que se conocieron de chavales en el instituto en Cuernavaca. Ahora, veinte años después, rozando la cuarentena tienen un breve reencuentro mientras la ciudad está asediada por unos terribles fuegos (el incendio). De sus sueños adolescentes han salido a distintas realidades adultas. Natalia es coreógrafa, intensa y misteriosa y vive con un viejo pintor, Argoitia, al que desprecia pero por el que siente cierta lástima. Mientras las llamas acosan la ciudad le encargan un nuevo espectáculo para uno de los jardines de la ciudad y ella investiga, en unos pasajes muy interesantes, las epidemias de baile que en la época medieval recorrieron Europa. Erre, por su parte, ha vuelto a casa de sus padres tras fracasar profesional y sentimentalmente en Ciudad de México. Conejo nunca salió de la ciudad, vive con su padre ciego y cree que ha descubierto un elemento químico nuevo, el alfonsino. La novela está estructurada en tres partes, cada una desde los tres puntos de vista de cada protagonista, pero sin solaparse. Cada perspectiva aporta algo a la historia y todo acaba encajando. Es prodigioso cómo Saldaña consigue el tono de cada uno: Natalia, Conejo y Erre, y cómo construye la red de relaciones entre ellos, el entramado que sostiene la novela, los personajes, la historia, la ciudad. Y vuelvo a decirlo: los autores latinoamericanos, ahora mismo, en el uso que hacen del lenguaje y el vocabulario dan mil vueltas a muchos autores españoles.

«Una relación amorosa puente tomar, a veces, la forma de una ciudad moderna, construída sobre los vestigios de civilizaciones extintas: quedan trazos, nombres, piedras de ese pasado idílico, pero uno se fija más en el tráfico insoportable del presente, en las nubes marrones de los incendios cercanos»

O esta perfecta descripción de una egocéntrica:

«Resignado —asumo que no puedo hablar con ella sobre lo que está pasando, pues la atracción que su ombligo ejerce sobre su mirada supera el resto de las preocupaciones»

En serio, me ha maravillado. Si llegas a tiempo, pídelo a los Reyes.

En el mercadillo de Navacerrada, en octubre, compré Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Una laguna lectura que sorprendió mucho en Instagram cuando dije que lo empezaba. Recibí comentarios incrédulos: «Pero ¿no lo has leído?» «Dime que estás de broma». Y otros envidiosos: «Qué envidia me das, descubrirlo ahora». Estos últimos los entiendo porque descubrir ahora esta novela ha sido increíble. No voy a poder decir nada original que no se haya dicho antes de esta obra maestra de la literatura. Si tuviera que definirla con una palabra sería movimiento o acción. Con la frase «El día que lo iban a matar, Santiago Naser se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo» se acciona algo que en mi cabeza es como esas cadenas kilométricas de fichas de dominó que empiezan a caer y que con su movimiento van activando bolas que caen, gomas que saltan, cuerdas que se tensan, en un movimiento imparable, continuo e infinito.

La novela se siente como un plano secuencia que sigue ese movimiento sin descanso. La cámara sigue a Santiago, a los hermanos Vicario, a Ángeles Vicario, a Bayardo San Román. El cámara es el narrador, ese primo que podría ser cualquiera, que es el lector, y que intenta entender los entresijos de ese movimiento. Con el lenguaje ocurre lo mismo, las frases no descansan. Cada una se desencadena tras la anterior en una consecuencia lógica y la lectura no se interrumpe, no tropieza, no se detiene. En mi caso, solo cuando me quedaba dormida con el libro en las manos dejaba de cabalgar las frases. No era la escritura la que se detenía, era yo.

En fin, qué maravilla, qué regalo, qué bien descubrirla ahora.

«Llevaban tres noches sin dormir, pero no podían descansar, porque tan pronto como empezaban a dormirse volvían a cometer el crimen. Ya casi viejo, tratando de explicarme su estado de aquel día interminable, Pablo Vicario me dijo sin ningún esfuerzo: “Era como estar despierto dos veces”. Esa frase me hizo pensar que lo más insoportable para ellos en el calabozo debió haber sido la lucidez»

Con Una estela salvaje, de Kathryn Schulz, he tenido una relación un poco turbulenta, que le pega al libro. Lo encontré escondido en una estantería de Crazy Mary Librería un día que iba con Clara por Madrid haciéndonos las misteriosas. Ya conté el otro día que lo compré porque admiro mucho los artículos de Schulz en el New Yorker. Lo dejé en mi mesilla, que es donde acumulo los libros pendientes que tengo más ganas de leer. Después de García Márquez le llegó el turno y lo cogí con muchísimas ganas y cuando lo he terminado esta tarde me he dado cuenta de que he doblado muchísimas esquinas y me va a llevar un par de horas copiarlo todo en mi cuaderno. En medio, he sufrido desencuentros con el libro porque, tengo que decirlo, a veces me he aburrido. Me da rabia porque Schulz es inteligente, sensible, maneja referencias culturales, científicas y sociales con criterio y me ha hecho pensar muchísimo, pero a ratos me desenganchaba. Digo esto con sinceridad al mismo tiempo que animo a leerlo.

El libro se estructura en tres partes. La primera, Pérdidas, se organiza en torno al relato de la muerte de su padre. Es una crónica de la muerte y del luto, un poco al estilo de El jardinero y la muerte, de Gospodinov; o Una pena en observación, de C. S. Lewis (que Schulz nombra varias veces). Esa muerte que se convierte en pérdida no solo del padre sino también de todo lo que él era, conocía, veía, sentía, opinaba, ocupaba, se revela para la autora como una verdad absoluta de la que no era consciente hasta ese momento. Y es así: la muerte no solo te roba o te quita a ese ser querido sino también las infinitas posibilidades que la vida de esa persona significa y en las que no piensas hasta que son imposibles.

«Esta es la naturaleza esencial y voraz de la pérdida. Lo abarca todo sin distinción: lo trivial y lo importante, lo abstracto y lo concreto, lo extraviado temporalmente y lo desaparecido para siempre. A menudo procuramos ignorar su verdadero alcance, pero por un tiempo, tras la muerte de mi padre, vi el mundo tal como es en realidad, marcado por las pérdidas pasadas y la inminencia de las futuras».

La segunda parte, Hallazgos, es la crónica de un romance, casi una comedia romántica. La que lleva a la autora a conocer a C, a través de una serie de casualidades y circunstancias que se concreta en una primera cita en la que ella tiene claro que es la mujer de su vida. El análisis de Schulz es una mirada atentísima, casi con curiosidad científica, para entender los procesos que llevan a una pareja a conocerse, gustarse, entenderse, completarse, compenetrarse y, por supuesto, quererse.

«Qué asombroso es encontrar a alguien. La pérdida puede alterar nuestro sentido de la escala y nos recuerda que el mundo es abrumadoramente grande y nosotros increíblemente pequeños. Pero encontrar tiene el mismo efecto; la única diferencia es que aporta asombro en lugar de desesperanza. El universo tiene profundidades insondables, la vida ofrece infinitos caminos y giros, a pesar de de todas esas trayectorias y posibilidades y personas en el planeta, allí estaba yo, en esa casa, caminando con C. mientras me cogía la mano, me sacada del salón y me llevaba a la cocina, donde quería enseñarme algo».

Me ha gustado la reivindicación del amor tranquilo, no torturado. Y he aprendido que en la mitología clásica Eros tenía un hermano menor, Anteros, que es el dios no solo del amor sino del amor correspondido. Eros ha quedado asociado a la parte tormentosa del amor, al enamoramiento, el anhelo, la pasión frustrada. Anteros ha desaparecido de la cultura popular porque la cultura y el arte rara vez hablan de ese amor.

«El amor correspondido, en un sentido amplio, es, aunque no siempre, una fuerza sustentadora, generosa, estimulante y satisfactoria. Pero al igual que a Anteros nuestra cultura no le presta prácticamente ninguna atención, víctima del consenso general que afirma que la felicidad es agradable, pero carece de interés»

La última parte se titula Y y es la que más me ha gustado y la que me veo menos capaz de explicar. Schulz mezcla la psicología, la lingüística, la metafísica, la lexicografía, el amor, la muerte.

«En la vida cotidiana pocas veces nos preocupamos por estas yuxtaposiciones, como tampoco prestamos atención a la palabra “y”. Sin embargo, la diversidad de experiencias y emociones simultáneas son tan comunes que, al llegar a la edad adulta, toda nuestra vida consiste en una mezcla de retazos. Sabemos entonces que el mundo está repleto de belleza y esplendor, pero también tiene miseria y sufrimiento; sabemos que la gente es amable y perspicaz y brillante y valiente, y también mezquina e irritante y terriblemente cruel. En resumen, sabemos, como dijo una vez Philip Roth, que “la vida es y”. Se refería a que en la mayoría de las vidas no se trata de una cosa u otra. Vivimos con dos cosas a la vez, con muchas cosas a la vez, todo está conectado con su contrario, todo está conectado con todo»

No lo había pensado nunca, pero toda nuestra existencia es una acumulación de Y. He doblado muchas esquinas de esta parte final y seguramente me dará para más reflexiones.

Ha sido un buen cierre del año, tres grandes lecturas que recomiendo sin duda. Y con esto llega el final de los encadenados de 2025. Gracias por leer hasta aquí, por seguir las Lecturas Encadenadas. Si has leído algún libro de los que he recomendado me encantaría saberlo.

