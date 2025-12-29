«¿A misa en sábado?», le pregunto a mi madre. «Es domingo», me contesta con cierto tono de superioridad, agradablemente sorprendida por poder corregirme en algo. Nuestra relación es así, estamos continuamente enmendándonos la plana la una a la otra con diferentes grados de satisfacción dependiendo del día. La aplicación del tiempo indicaba que nevaría por la noche pero no ha sucedido. Sin ningún rigor científico, ni pretensión de tenerlo, me parece que este tipo de aplicaciones fallan mucho más en invierno que en verano. Cuando predicen nevadas aciertan de vez en cuando, pero en julio, cuando te avisan de que va a hacer 53 grados a la sombra, aciertan siempre. No nieva, pero el día está gris, un velo gris que se extiende tapando el paisaje. Me asome a la ventana que me asome, tras el verde del jardín solo vislumbro un manto gris perla. Para mí no es triste ni sucio. Me parece que ese manto de nubes es sedoso, como la textura de uno de mis gorros de invierno, uno que Clara siempre me roba y que a ella le queda mucho mejor que a mí. Es sedoso, con un reborde de suave pelito despeluchado y te da un toque a extra en Doctor Zhivago.

Aprovecho estos días de poco barullo en casa para escribir en el salón, sentada en la butaca con las piernas cruzadas. Antes se decía sentarse «como un indio», pero no sé si ahora es correcto. Para escribir elijo siempre la misma butaca, hay un par de ellas pero me gusta más la que está más cerca de la ventana. Tienen mil años. La tapicería que tienen ahora, de un tono teja con pequeñas florecitas amarillas, es, de hecho, su segunda tapicería. Originalmente, tenían una azul oscuro con flores verdes y rojas que nos encantaba. Hubo que cambiarla porque del uso ya estaba muy raída. Las pequeñas florecitas amarillas están ya pidiendo un reemplazo porque, otra vez por el uso, las butacas y el sofá vuelven a tener pinta de haber aguantando ya demasiadas siestas, películas, tertulias, discusiones, lecturas, vidas.

No escucho ni un ruido. El tic tac de reloj de pared al fondo del salón y, de vez en cuando, los mensajes que llegan al móvil de mi madre. Sí tiene activado el sonido para los whatsapps pero no para las llamadas. No atiende ni a unos ni a otras. Podría llevar una caja de cerillas largas en una funda y le daría más o menos el mismo uso que al móvil. Hace un rato me ha pedido que la ayudara a recoger el «botellerío» del patio. El día de Nochebuena, en ese patio, colocamos todas las bebidas. Los fumadores de la noche también salían ahí a fumar. Durante tres días, cada vez que he visto las botellas de alcohol, las cervezas, los refrescos y un cenicero lleno de colillas, he pensado «ahora, cuando termine esto, lo recojo». Pero al terminar «esto» me ponía con otra cosa y olvidaba ese caos. Todas esas botellas son los restos arqueológicos de la Nochebuena. Lo demás: mesas extendidas, sillas de todas las habitaciones y las casas de mis hermanos reunidas en el salón, mantelerías, cuberterías y sobras de comida ya han desaparecido, pero las bebidas ahí siguen. Son una muestra de que cada año bebemos menos y tenemos menos fumadores.

No nieva pero chispea a ratos. Los perros están tumbados en el porche de delante, echando la siesta aunque son las once de la mañana. Qué envidia me da ese superpoder. He dormido fatal esta noche. Me desperté a las cuatro y no pude volver a dormir hasta las seis. Mi cabeza se empeñaba en dibujarme el plano de las habitaciones de mis hijas en Orbela haciéndome creer que nos hemos equivocado con la distribución. Una y otra vez, una y otra vez. Pensé en levantarme, coger los planos y ponerme a pintar los muebles para ver cómo quedarán. Luego recapacité y recordé que yo no sé hacer eso y que lo único que iba a conseguir era seguir despierta y frustrada.

Sigo en pijama. Uno que debería tirar porque se me caen los pantalones. Llevo encima una sudadera roja, con cremallera y capucha, y en los pies unos zuecos que me compré durante la pandemia. Quería unas zapatillas de estar por casa aquí, en Los Molinos, que fueran cómodas pero que me sirvieran para salir al jardín si era necesario. Se habla poco de las zapatillas de estar por casa y para mí son una prenda importantísima. Si te equivocas al elegirlo, si te precipitas, acabarás teniendo en el armario, por ejemplo, unas babuchas monísimas que no te pones nunca porque te parecen demasiado elegantes para tu pijama dado de sí o porque son incómodas o porque no sirven para salir al jardín. Las zapatillas de estar en casa son algo serio, debería dedicarles un ensayo.

Estoy leyendo un libro que me está aburriendo. Lo compré en una librería chulísima en Madrid porque Kathryn Schulz escribe en el New Yorker y sus artículos siempre me han gustado. Como ya debería saber, y como la realidad se empeña en demostrarme una y otra vez, escribir buenos artículos o columnas no te hace necesariamente bueno escribiendo otro tipo de géneros. No pasa nada. Es como si eres muy bueno haciendo paellas, pues lo mismo tus bizcochos son ladrillos. Una estela salvaje es un poco un ladrillo. No está mal, pero a ratos es aburrido. Me descubro pensando en decirle a Kathryn «querida, eres inteligentísima y escribes bien, pero te estás repitiendo un poco». Es un libro que habla, a raíz de la muerte de su padre, de la pérdida como algo que nos acompaña siempre en la vida. Habla también de los hallazgos, de lo que encuentras en la vida cuando menos te lo esperas, en su caso el amor de su vida (por lo menos en el momento en el que escribe el libro). Me gustaría terminarlo antes de fin de año. Solo necesito un par de horas continuadas de silencio, como el que disfruto ahora, y calma.

No va a ser hoy.

