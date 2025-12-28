Saito Kiyoshi (1907-1997) | Winter in Aizu

«Love the winter. Don’t betray it. Be loyal»

Invierno, de Rick Bass.(Es uno de mis libros favoritos. Perfecto para leer estos días)

Todo el mes he estado despidiéndome de Madrid. No soy original si digo que cada día es más inhabitable, más hostil, más insoportable. Todo eso es innegable, pero a mí lo que siempre me ha producido Madrid es tristeza. Una tristeza trascendental y existencial que desborda cualquier razonamiento o sentimiento racional. Madrid me pone triste, me sienta mal, me obliga a esforzarme por vivir. Hace muchísimos años escribí: «Cuando soy feliz siempre sé que lo sería más fuera de esta ciudad. Cuando estoy mal, en ella estoy peor». Y así ha sido siempre. Cuando era pequeña solo quería que nos marcháramos a Los Molinos, salir de Madrid. De adulta, la sensación fue aumentando cada año. Ha habido alguna época buena, como en cualquier relación hemos tenido nuestros momentos: cuando vivíamos en la calle Viriato, mis paseos por El Retiro de camino al trabajo, yendo a la biblioteca con mis hijas pequeñas corriendo en sus patinetes, cosas puntuales.

Este mes iba por Madrid y se me saltaban las lágrimas. Ha sido un año duro y la ciudad me mata. Me dan pena las calles, los coches, los edificios, las tiendas, los negocios, las prisas, los autobuses, los semáforos, el mobiliario urbano, las puertas, las ventanas, las obras. Quiero decirle a todo el mundo, a la gente con la que me cruzo, que se vayan a casa, que se pongan a salvo. A salvo ¿de qué? No sé, pero si a mí la ciudad me hunde, será por algo, a lo mejor a alguien más le pasa y puedo advertirle. No quiero que esto suene a uno de esos textos de decepción con Madrid. Yo no estoy decepcionada porque nunca nos gustamos. Siento alivio por marcharme. Tanto que lloro.

No nos vamos a echar de menos. Nunca nos quisimos.

El otoño duró muchísimo en Madrid. Los recortes presupuestarios llegaron hasta la partida de sopladoras y fuera por donde fuera había una alfombra de hojarasca: en El Retiro, en los parques, en las aceras, en las calzadas. Eso me hizo bastante feliz. Como si Madrid se pusiera sus mejores galas para nuestra despedida, aunque no creo que lo haya hecho con buena intención, más bien con distancia, con displicencia: vete ya, mira lo que te vas a perder.

*************

Esta edición de la newsletter del último domingo del mes es solo para suscriptores. Hay un descuento especial de 24 horas para animarte a suscribirte. Estoy a punto de llegar a mi propósito de los 400 antes de fin de mes. El año entero por 35 €. Menos sería robarme.

30% menos suscripción anual