Haya y Russell cumplieron un año hace quince días. Nos hemos pasado los diez meses que llevan con nosotros diciendo ridiculeces como «no van a ser tan grandes como Tuca y Turbón», «no pueden ser tan guapos como lo eran Tuca y Turbón». Esas cosas que uno dice cuando ha estado conviviendo doce años con dos perros a los que ha querido con locura y claro, le parece que ningún otro les va a llegar a la altura. Son las mismas tonterías que todos hemos pensado cuando nos han roto el corazón: «nunca voy a encontrar a alguien así de estupendo» o «era el amor de mi vida, nunca podré querer a otro igual». ¡Paparruchas!

Haya y Russell están ahora mismo descomunales, enormes, gigantes. Son bastante más altos de lo que eran Tuca y Turbón y son guapísimos. Él tiene una belleza bonachona, tranquilota, te mira siempre como con tristeza, con los ojos asomando por debajo de los párpados caídos. En casa decimos que se parece a Tristeza en Inside Out. Su estado natural es la pereza, aunque en los últimos meses, como está adolescente, le dan súbitos arranques de orgullo perruno y corre por el jardín ladrando a cualquier cosa: persona, animal u objeto. Tiene la misma capacidad de concentración que un chaval de 13 años, así que puede ir corriendo hacia un lado del jardín ladrando a un pájaro para cambiar rápidamente de dirección si escucha una puerta que se abre o percibe un coche que pasa por la calle. También quiere ser un poco independiente y, de vez en cuando, le da por escaparse. Ahora mismo, en mi casa, Russell es Steve McQueen en La Gran Evasión y mi madre es el comandante alemán a cargo del campo de concentración. Si Russell salta la valla de metro y medio de alto para escaparse, mi madre llama al cerrajero y sube la valla a dos metros y medio. ¿Que Russell excava un agujero para pasar por debajo de la valla? Mi madre llama al albañil y coloca cemento. Así, poco a poco, hemos ido consiguiendo que entienda que no puede saltar y largarse por ahí porque es peligroso para él. No es consciente de su descomunal tamaño y de la fuerza que tiene. Además, ha aprendido a saltar en vertical pero con poco control sobre sus movimientos. Es decir, corre hacia ti, salta, encoge las patas y luego se desploma haciendo la croqueta porque todavía no ha aprendido a controlar lo que viene siendo el aterrizaje. Es como si un patinador sobre hielo supiera hacer el «doble Axel», las dos vueltas y media en el aire, pero luego se despreocupara de cómo volver a posarse.

Haya es una princesa, una bailarina, una mujer francesa estilosa de largas piernas y cuello esbelto. Siempre está estiradísima y con el rabo hacia arriba, enroscado, y con el pelo blanco brillante y lustroso. Es muy lista y muy curiosa. Cuando su hermano se escapa ella se dedica a vigilar desde el otro lado de la valla, le controla como haría cualquier hermana mayor. Se pone a dos patas en la alambrada que separa nuestra casa de la del vecino y le ladra como diciendo: «Pero a dónde vas tú, alma de cántaro, que te vas a hacer daño» Solo se queda tranquila cuando llamamos a Rusell, le gritamos que vuelva ahora mismo y él salta otra vez (ahora que no me lee diré que verle saltar es todo un espectáculo. A él no se lo puedo decir igual que a mis hijas no les podía decir que me moría de la risa cuando las acostaba y al cabo de un rato iba a comprobar si estaban dormidas y me las encontraba en bolas rodeadas de todos sus muñecos casando a la Bella con el Lobo Feroz de los Tres Cerditos. A ellas las mandaba a la cama y a Rusell le regaño muchísimo, pero eso no quita para que su salto me parezca merecedor de un premio).

Los dos tienen las patas larguísimas, un lomo interminable, las orejas espesas y caídas, colgonas, muy achuchables, y un pelo blanco y sedoso que se les está espesando poco a poco. Durante un año han ido creciendo a lo largo y a lo alto. Pasaron de ser unas bolas de pelo achuchables a convertirse en adolescentes desgarbados que no controlaban su cuerpo. Russell se ha pasado meses corriendo usando solo la fuerza de sus patas delanteras, mientras las traseras y el culo iban por otro lado: corría de lado con un estilo muy patoso francamente divertido. Ahora han dejado de crecer a lo alto y a lo largo y han empezado a ensanchar, a echar cuello y él, sobre todo, espalda, hombros, cabezota. Desde que nos los trajimos de su pueblo pirenaico han jugado a morderse el uno al otro. Russell le muerde la pata trasera derecha a Haya mientras ella le agarra del pellejo del cuello, empiezan a rodar, a revolcarse el uno sobre el otro, hasta que se sueltan y se quedan mirándose en posición de perro de caza. Uno amaga, el otro se queda quieto para luego atacar, empiezan a correr, a perseguirse por todo el jardín y hay que estar atentos porque todavía no controlan la velocidad, no entienden que los cuerpos, los nuestros, no se pueden atravesar y la inercia les resulta una desconocida. Si te pillan en medio de una de esas carreras, vas al suelo seguro.

Están casi siempre juntos. Donde se tumba uno, se tumba el otro. Si uno sale despavorido ladrando, el otro va con él por solidaridad fraternal y perruna. Por la noche, se arrebujan en sus camas y duermen el uno sobre el otro. Por las mañanas, cuando te escuchan en la cocina preparándote el desayuno, se asoman a la ventana para que sepas que están ahí y cuando abres la puerta están sentados, muy modositos, con la babota cayéndose, esperando que les des el pan.

El tema de la comida es el único que rompe la fraternal armonía perruna. Antes he dicho que el estado natural de Russell es la pereza, pero en realidad es la gula. Los padres de Chihiro se convertían en cerdos glotones, pero si Miyazaki hubiera conocido a Russell los hubiera convertido en Russell. Todo el tiempo está pensando en comida, todo es susceptible de ser devorado y cuando, efectivamente, le das comida la asalta con tantísima ansia que tememos que se ahogue. Les hemos comprado unos platos anti ansia, pero él, que no es que sea un lince, ha aprendido que si golpea el plato con la pata y lo coloca en vertical, la comida cae al suelo y puede engullirla más rápidamente. Cuando acaba con su ración, se abalanza sobre la de Haya y ahí empieza la guerra que casi siempre gana él porque es más grande y más fuerte.

Mientras escribo estas líneas están tumbados a mis pies. Hemos empezado a dejarles entrar en casa por las tardes, un rato. Si fuera parecen grandes, aquí entre sillas, mesas, sofás, butacas, parecen descomunales. Todo les interesa y todo les provoca curiosidad, pero tienen que aprender a estar tranquilos. Hay que ir poco a poco. Hoy me ha llevado un rato de entrenamiento. Primero hay que calmar la excitación de verse dentro de casa. Con firmeza (me he quedado sin voz) les he dicho dónde podían tumbarse. No es fácil conseguir esa firmeza porque son tan monos cuando te miran girando la cabeza como diciéndote «¿qué quieres?» que a veces solo quería decirles: «Ainsss… Qué monos sois». Me ha llevado un rato, pero al final se han tumbado delante de la chimenea y ahí siguen dormidos, soñando con chuches de bacon.

Les he hecho una foto y se la he mandado a mis hijas. «¿Les has dado un Lexatin?», me ha contestado Clara. «Se llama educar y lo mismo hice contigo, graciosilla»

No durará mucho. Siguen resoplando, pero en nada empezarán a desperezarse y pedirán salir fuera, a correr, perseguirse y estirarse.

Son tan monos...

