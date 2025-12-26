Sebastian Foster

Inmediatamente después de la comida de Navidad el tiempo se ralentiza. Poco a poco, tras las prisas y la emoción de los días anteriores, el 25 de diciembre se va poco a poco parando. Yo empiezo a notar ese estancamiento temporal desde que me despierto. Según abro los ojos hay algo en el ambiente que me susurra: «con calma, con tranquilidad, no hay prisa». La inercia de los días anteriores, con el trabajo, las compras, los preparativos, las expectativas de las vacaciones, a duras penas, empujan el tiempo hasta la hora de comer, hasta la comida. Con su último aliento, la fuerza de las prisas de los días normales me lleva hasta el sofá.

Después el tiempo se para.

Dejo de saber en qué día vivo. ¿Es jueves? ¿Mañana es viernes? ¿Qué día del mes es el sábado? ¿Y el miércoles que viene? No es que esté pensando en el futuro, en la semana que viene. A partir del Día de Navidad, mi vida transcurre únicamente en un intervalo de un par de horas, las más cercanas al presente. Esta nueva dimensión temporal empieza siempre esta tarde, las horas cambian de textura, de olor. Tienen otro tacto, otro sonido.

Arrebujada en el sofá con mi hermana y mis hijas, tapadas con mantas de colores, van pasando ante mi vista episodio tras episodio de Animal, en Netflix. (¡Larga vida a Luis Zahera!). De vez en cuando miro el jardín por la ventana, la niebla cayendo, la luz cada vez más gris. Cuando nos cansamos de fingir que estábamos viendo algo entre cabezada y cabezada y apagamos la tele, estoy convencida de que ya son las siete de la tarde. Ni siquiera son las cinco y media. Me quedaría en el sofá languideciendo, pero Clara sufre su tradicional ataque de aburrimiento del día 25 y reclama que hagamos «algo». Por la mañana me ha sorprendido con uno de esos pensamientos suyos tan salidos de la nada: «Mamá, hoy era el cumpleaños de tu padre, podríamos ir al cementerio». No sé si ir al cementerio valdrá para calmar su ataque de aburrimiento, que es algo así como un sarpullido que le brota repentinamente, una vez al año, y que ya no puedo, como hacía cuando era pequeña, calmar proponiéndole un paseo, una partida de cartas o dibujar estrellas. Reconozco que lo del cementerio no se me había ocurrido nunca a pesar de ser uno de los pocos lugares abiertos en este día. Triunfo con esa propuesta y abrigadísimas bajamos al cementerio. Son las seis. El día languidece, las nubes siguen bajando, como dejándose caer en la pereza navideña. Al llegar y entrar recorremos los pasillos alumbrando las tumbas con las linternas de nuestros móviles. Leemos nombres, encontramos apellidos que nos son familiares, cantamos en alto las edades más longevas que vamos encontrando, mientras buscamos la tumba de mis abuelos, mi tío y mi padre. Mis hijas solo conocieron a mi tío. Nos sorprende que en su lápida, además de su nombre y las fechas, haya un dibujo de una rama con la sombra de seis pájaros. Mi madre va contando historias mientras la oscuridad de la noche acaba por rodearnos. Hace un frío impresionante y con los pies helados volvemos al coche y a casa. No son ni las siete. Encendemos la chimenea, preparamos un té. Llega uno de mis hermanos. Se va. Llega mi otro hermano. Se sienta a hacer repaso de la noche anterior, quiere que le refresquemos la memoria. Se va. Llega mi tío a recoger una botella de vino y su clarinete. Ayer se le olvidó, pero no se ha dado cuenta hasta que esta mañana ha llamado para preguntarme por la botella de vino que se dejó ayer. «Sí, está aquí. Al lado de tu clarinete» «¿Mi clarinete? ¿Está ahí? ¿Cómo sabes que es mío?» «Hombre, ayer no vino a cenar la orquesta nacional. Puedo equivocarme, pero juraría que es el clarinete con el que ayer interpretaste la música de La Misión entre villancico y villancico». Se va con su vino y su clarinete. No son ni las nueve. Mi madre hace solitarios en su ordenador. Clara lee. María brujulea con su móvil.

Con el ordenador en las rodillas me siento frente a la chimenea. Solo se escucha el crepitar de las llamas y los ladridos de los perros en el jardín.

Por fin el tiempo se ha parado.

Me quedan días y días, ni sé cuántos ni voy a contarlos, de chapotear en mi tiempo, de refugiarme en las horas mientras se estiran y expanden. De regodearme en los minutos elásticos que componen los días de la semana muerta. Ésta que empieza hoy y que para mí no termina hasta el 5 de enero. ¿Es más de una semana? No lo sé. Da igual. Es una medida temporal mágica y especial, parecida al armario de Narnia o el andén de 9 y 3/4 de Harry Potter.

En estos días el tiempo es azul.

Compartir

¿Por qué no regalarte una suscripción a Cosas que (me) pasan por Navidad? Estoy a 17 suscriptores de llegar a los 400 a final de año. Me encantaría que te animaras a suscribirte porque aunque me encanta escribir y lo hago por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si, además, te haces miembro fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.