He escrito una carta para enviarla a Uruguay. Me doy cuenta de que apenas tengo algún conocimiento sobre ese país. Me avergüenzo, aunque por lo menos sé que la capital es Montevideo, que tiene frontera con Argentina y Brasil y que durante unos años tuvo la inmensa suerte de tener como presidente a José Mujica. Nada más.

No tengo ni idea de cuánto va a tardar en llegar la carta. ¿Dos semanas? ¿Tres? ¿Un mes? Arriba del todo del folio en el que escribo pongo el lugar y la fecha: Los Molinos, 29 de diciembre de 2025. Escribo en lo que son ya «los restos del año». Justo esta mañana he leído un artículo sobre el libro de memorias que Anthony Hopkins ha publicado hace poco. Me entran ganas de volver a ver algunas de sus películas: Tierras de penumbra o Regreso a Howard’s End. Hace unos años, en mi trabajo anterior, tuve que ver una versión en miniserie inglesa de está última y me sorprendió comprobar que es una historia sobre la crisis de la vivienda. Con mucha pompa y circunstancia inglesa, pero el conflicto es la casa, Howard’s End.

Estos días son los restos del año. Y digo restos con respeto, no con desprecio. A la pregunta «¿qué queda del año?» solo puedes contestar «dos días». Igual que si contestaras «dos huevos, tres lonchas de queso, media barra de pan, un tomate y aceite» a la pregunta «¿qué queda para cenar?» Con lo que queda, con los restos, no puedes hacer nada más que aprovecharlos. Y claro, la mejor manera de usar estos días es siendo consciente de que son los últimos, que lo que fuera que querías hacer con 2025 ya no va a suceder y no pasa nada. Hopkins tenía otra peli que enlaza con esto: Lo que queda del día. La vi hace mil años y también leí la novela. He buscado lo que escribí entonces: «Es una historia muy triste sobre cómo vivir la vida sin vivirla y cómo lo peor de todo es descubrir al final que no la has vivido».

He bajado a Madrid. No me da pereza. Me gusta conducir. Me gusta mucho y lo echo de menos. Durante veintiún años, en mi anterior trabajo, me pasaba más de dos horas al día al volante y las consideraba como el único momento del día que era para mí sola. Podía pensar, podía llorar, podía gritar. Lo que yo quisiera. Ahora escucho podcasts casi siempre.

El día se torció a media tarde. Sabía que no mejoraría, que solo me quedaba aguantar la congoja hasta la hora de acostarme y esperar que al día siguiente se hubiera diluído.

Antes de irme a Madrid fui a Correos a echar la carta, pero llegué tarde y habían cerrado. La enviaré mañana. La carta llegará cuando estos días, los restos del año, ya sean solo un recuerdo o, a lo mejor, ni siquiera eso. La destinataria la leerá en otro lugar y en otro tiempo. Ni siquiera será en los días nuevos de comienzo del año, esos que uno siempre imagina impecables, envueltos en celofán transparente y tieso. Esos también habrán pasado ya. Estaremos ya en los días normales, de rutina, que se suceden sin enterarnos porque nos parecen intercambiables e interminables. En esos días la congoja de la tarde habrá desaparecido, a lo mejor ni me acuerdo.

¿A quién quiero engañar? Me acordaré seguro.

