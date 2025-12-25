Hace justo un año escribí: «Escribo esto en las horas de pereza que transcurren desde el final de la comida de Nochebuena hasta el momento en el que hay que empezar a prepararse para la cena». Estoy escribiendo a la misma hora, en el mismo sitio y, supongo, porque no me acuerdo, con la misma actitud de ¿qué cuento hoy?

He pasado las dos últimas horas preparando sándwiches de jamón y queso a la manera de mi casa. Se unta el pan con muchísima mantequilla, se pone jamón cocido bueno cortado muy fino y una loncha de queso que se ha sacado con antelación de la nevera. Se tapa con otra rebanada de pan también bien untada de mantequilla. Cuando tienes cinco o seis, los apilas y los cortas a la mitad y luego otra vez a la mitad hasta que quedan unos sándwiches pequeños que casi se pueden comer de un bocado. Me encantan estos sándwiches, aunque no son aptos para el que odia la mantequilla. Pero ¿quién puede odiar la mantequilla, Ese manjar de dioses? Preparar estos bocadillitos me resulta casi terapeútico. Preparar todos los ingredientes: el pan, el jamón, el queso, la mantequilla. Y las herramientas: el cuchillo, la tabla de madera para prepararlo, la tabla para cortarlos, las bandejas para colocarlos. Y sentarme a la mesa a colocar rebanadas de tres en tres. Entro en una especie de trance que me lleva a mi infancia en Navidades, a cientos de cumpleaños y ocasiones especiales en las que hemos preparado estos sándwiches una y otra vez.

Las dos horas anteriores a eso han sido un continuo ir y venir. De un tiempo a esta parte, no sé bien cuándo empezó, el aperitivo de Nochebuena se ha convertido en una ocasión. En Los Molinos, la gente se concentra en la plaza del pueblo a tomar cañas, saludarse, felicitarse las fiestas y preguntar y responder, dependiendo del momento, al interrogante de «¿Dónde cenas esa noche?» He bajado al aperitivo, he tenido que volver a subir a casa porque mi primo traía la bebida de la cena, he vuelto a bajar, he hecho un recorrido por los distintos corrillos saludando a unos y otros y en un momento de despiste he vuelto a casa a comer restos de la lasaña de calabaza y espinacas que preparé ayer.

Las dos horas anteriores a esas hemos estado jugando a las sillas y las mesas. A «la familia Ribera» construye su propio caos de muebles, vajillas, cristalerías y copas. Hemos abierto todos los armarios, vitrinas y cajas de la casa. Hemos desenvuelto cubiertos de plata, planchado manteles y servilletas y acarreado sillas de todas las habitaciones de esta casa y de las casas de mis hermanos. Todo ha quedado más o menos encajado tras realizar la famosa prueba «Ricitos de Oro», que consiste en sentarse en todas las sillas situadas alrededor de la mesa para comprobar que la persona que se siente ahí (hacemos números y te sientas por sorteo donde te toque) va a estar cómoda y lo suficientemente amplia como para cenar a gusto.

Las dos horas anteriores a esas he ido a Correos a intentar devolver un par de cosas y enviar un par de cartas pero, claro, estaba cerrado. Antes de bajar he mirado en google maps y marcaba que la oficina estaba abierta, pero lejos de enfadarme al darme el paseo en balde me he alegrado al comprobar, una vez más, que internet está roto y que en muchas ocasiones te hace perder el tiempo. También he pasado por la lavandería porque allí hay un locker en el que tenía que recoger un paquete. Me gustan las lavanderías porque me llevan siempre a Cosas que nunca te dije, la peli de Isabel Coixet que me inspiró el título de Cosas que (me) pasan; y me gusta hacer recados por Los Molinos porque me siento un poco habitante de Doctor en Alaska, yendo de un lado a otro, saludando a gente y solucionando asuntos en un tiempo récord. Además, ahora, voy pensando: «Vivo aquí». Ya puedo responder «en Los Molinos» cuando alguien me pregunte «¿Dónde vives?» En esas dos horas también he respondido algún correo, comprobado mi cuenta corriente y grabado unas stories para Instagram rezongando contra todos los amarga navidades. Tengo un móvil nuevo, un iphone que me han comprado mis hijas (con mi dinero) porque son de la opinión de que no puedo seguir haciendo carrera en redes con un móvil viejo, cutre y roto. Ellas están muy contentas, no paran de preguntarme si estoy emocionada con mi nuevo iphone. Como ya son mayores y no temo romper sus ilusiones les digo la verdad: No.

Las dos horas anteriores a eso han sido las de estar entre el sueño y el despertar. A las seis de la mañana me he despertado al darme cuenta de que me había acostado sin la férula. He valorado levantarme a ponérmela pero he desechado la idea rápidamente. Demasiado trabajo. Me he quedado en la cama intentando percibir algún ruido, algo de vida ahí fuera. Todo era calma. Poco a poco ha ido aclarándose el cielo sobre La Peñota, muy poco a poco. Para cuando me he levantado, un tenue tono anaranjado empezaba a cubrir la ladera de la montaña. Por las ventanas del otro lado de la casa la claridad era mayor. He visto que iba a hacer un buen día, soleado, de cielo azul y helada cuando cayera la tarde.

En el desayuno he empezado el New Yorker del 10 de noviembre con una portada preciosa titulada Chaparrón (Sudden Shower en inglés), del artista español Sergio García Sánchez, profesor en la Universidad de Granada y cuyos trabajos siempre me encantan. Esta irá seguro a una de las paredes de Orbela. He leído sobre el libro que Linda Rosenkrantz quería escribir en 1974 y que consistía en hacer que distintas personas de su entorno eligieran un día concreto de su vida, tomaran notas sobre él y después grabarlas haciendo una descripción lo más detallada posible de su día. Entrevistó a su madre, a su hermana, a su asistenta, a un primo pequeño y a varios artistas, entre ellos al fotógrafo Peter Hujar. Hujar eligió el 18 de diciembre de 1974 y contó que ese día, desde que se levantó hasta que se acostó, había hablado por teléfono con Susan Sontag, había hecho fotos a Allen Ginsberg para el Times, había comido comida china con un crítico de Arte y se había echado dos siestas.

Ni de lejos mi día ha sido tan emocionante y lleno de glamour como el de Hujar, pero no importa nada. Su día me ha servido para inspirarme porque, aunque haya empezado este texto diciendo «¿qué cuento hoy?», en el fondo sabía desde el principio que la idea de Rosenkrantz me iba a servir para algo.

Mi día no ha acabado: queda lo mejor. Empezaremos con los sandwichitos y terminaremos felices y exhaustos deseándonos Muy Feliz Navidad y quejándonos del frío al salir a despedir a los invitados.

Cuando tú leas estas palabras ya será otro día.

¡Feliz Navidad!

