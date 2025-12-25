Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Sira
Sira
7h

Feliz Navidad! Que envidia esas cenas de mucha gente! Yo echo de menos esas cenas de cuando era pequeña con mis primos y abuelos, ayer fuimos solo 7, mis padres, mi hermano un tío soltero, mi pareja y yo. Comimos y bebimos cosas ricas pero lo mejor fue preparar la cena en familia. Al año que viene tocarán Navidades francesas, osea la même chose pero sin jamón del bueno 🤣

Ver comentario completo
Responder
Compartir
Avatar de Concha
Concha
17h

Feliz navidad Ana! y a la pandilla basura.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
25 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura