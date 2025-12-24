Hoy es Nochebuena.

Y vamos a ser veintinueve a cenar. Tenemos seis bajas: dos por enfermedad, dos por luna de miel y dos por turno de divorcio. Sumamos una incorporación nueva por boda. Ayer por la tarde estuvimos jugando al tetris de las mesas y las sillas. Mi madre tiene mil quinientas mesas que se abren, tres millones de sillas, mantelerías como para alfombrar el Palacio Real, vajillas acumuladas compulsivamente durante 80 años, cristalerías variadas y cualquier tipo de bandeja que se pueda imaginar. De cuberterías vamos un poco más escasos pero sin hacer un recuento exhaustivo seguro que podríamos proporcionar un tenedor a todo el curso de 4º de la ESO del colegio del pueblo. Y a los ancianos de la residencia de las Hermanitas de los Pobres. Con toda esta infraestructura y la experiencia de varias fiestas multitudinarias (la última la de mi 50 cumpleaños) cualquiera pensaría que lo tenemos todo bajo control. Pero no. Mi madre encuentra un malsano placer en agobiarse con nimiedades y comunicárnoslo pormenorizadamente durante las semanas previas a la Nochebuena. «Mamá, no pasa nada. Cabemos de sobra y si solo tenemos veinticinco vasitos iguales para el postre y cuatro van a ser distintos, no pasa nada, nadie se va a dar cuenta» Alguien, alguna vez y de manera muy insensata, le sugirió preparar estas mesas con platos de cartón, cubiertos de plástico “del bueno” y vasos desechables “pero no de los cutres”. Casi le da un ataque. Y con razón. Casi nunca estoy de acuerdo con mi madre y me resulta rarísimo darle la razón pero la tiene cuando se indigna si alguien le sugiere poner la mesa de Nochebuena con platos de usar y tirar. ¿Para qué guardar vajillas, cristalerías, fuentes, manteles y cubiertos buenos si no es para usarlos en uno de los pocos días en que nos juntamos todos?

Me gustan las navidades. De hecho, cada vez me gustan más. De niña las recuerdo felices pero con un poso o un velo de tristeza o agobio. Lo pasaba bien, claro. En Nochebuena cenaba con la misma gente con la que ceno hoy y prácticamente todas las tradiciones que en estos días voy a repetir llevan conmigo desde entonces. De adolescente pasé por esa etapa absurda en la que tus tradiciones te dan vergüenza, en la que te parece que las demás familias tienen navidades más interesantes, mejores que las tuyas y juntarte con tu familia te da como grima. Eres idiota y te crees por encima de todo eso. Con el tiempo esa estupidez me abandonó y empecé a disfrutar de estas fechas. Y cada vez, como he dicho antes, me gustan más.

Últimamente en cualquier sitio me encuentro artículos, publicaciones en redes, opiniones en tertulias, podcasts, programas de radio hablando de lo terribles que son las navidades por razones variadas. Se aduce la tristeza que provoca celebrar sin los que ya no están, la carga de las obligaciones impuestas, el trabajo que suponen para las mujeres, el consumismo, la necesidad de estar alegre.

Entendiendo que mucha gente odie estas fiestas. Me parece perfecto y respetable. Yo odio el verano por el calor, el sol, la ropa de verano, las rutinas estivales, los días eternos, los chiringuitos, el olor a crema bronceadora y mil detalles más que a la gente le provocan una felicidad incomprensible para mí. Cada uno odia lo que quiere pero la manera en que afrontamos nuestros odios es solo cosa nuestra. Cómo nos tomamos las navidades depende enteramente de nosotros. Es muy fácil echarle la culpa a las fechas de nuestra incomodidad en vez de decir, «mira, ya está bien, voy a pasar estas fechas como a mi me gusta».

En mi caso mis Navidades son a mi medida. Celebro la Nochebuena por todo lo alto porque es una gran reunión familiar que exige una logística tremenda pero que me compensa con creces el esfuerzo y el trabajo. El resto de las navidades languidezco en un estado de modorra invernal sin compromisos de ningún tipo: no voy a comidas de amigos, no hago chocolatadas, la última cena de empresa que fui la pagué en pesetas. Tampoco voy a ver Belenes, ni a patinar sobre hielo o a ver las luces del Botánico, el Retiro o Vigo. No salgo en Nochevieja. Hubo años, cuando mis hijas eran pequeñas, en que hice algunas de esas cosas. ¿Por obligación? No. Las hice para que ellas las disfrutaran. No lo viví como una carga, lo hacía por amor a ellas.

Al contrario de lo que le ocurre a mucha gente la ausencia de los seres queridos en las celebraciones familiares no me causa tristeza. Hablando desde la experiencia que me da el haber celebrado todas las navidades sin mi padre desde que tenía 24 años (y encima era su cumpleaños el 25 de diciembre) no entiendo esta insistencia en señalar esa ausencia como un motivo para odiar las Navidades. Para mí, por ejemplo, brindar esta noche, todos juntos, por mi padre, mi tía María José, mi tío Ramón, mi tío José y mis abuelos que fueron los que inauguraron la tradición de esta cena es algo tierno y especial. Es la ocasión perfecta para recordarlos. Todos los que les queríamos nos reunimos a recordarlos y a echarlos de menos juntos. El resto del año andamos corriendo de un lado para otro absortos en nuestras vidas y ni nos acordamos. No es que en Navidades los echemos de menos más. Es ahora los echamos de menos en su justa medida.

Tampoco siento esa presión, que mucha gente comenta, por estar contenta o hiper activa o hacer vida social. Digo que no a casi todos los compromisos mientras celebro estos días de principios del invierno, el frío, las vacaciones de mis hijas, algunos años las mías, el roscón y la cabalgata de reyes. Entiendo que todo lo que me gusta a mí de estas fechas no le guste a otra gente pero me niego a sentirme culpable de mi felicidad en estas fechas. A sentirme frívola, superficial o ridícula por disfrutar de una cena con treinta personas o un día de reyes celebrado con la misma ilusión y el mismo ritual que cuando tenía siete años.

Si no te gustan las navidades, que me parece perfecto, no hay ninguna necesidad de fingir pero no me des el coñazo. No me pegues la turra de mi vida explicándome que para mucha gente son fechas tristes porque no tienen familia, porque su familia es horrible o por cualquier otro motivo igualmente respetable. Ya lo sé. Lo entiendo. No pretendo que a nadie más le gusten las navidades.

Lo único que quiero es que me dejen en paz con mi felicidad navideña y mis mesas para 30 personas.

O eso, o en agosto me voy a dedicar a ir por las playas con un megáfono explicando las razones por las que el verano es una estación asquerosa.

