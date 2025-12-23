«Nunca te fíes de un hombre con los tobillos bronceados», le dice Billy Nighy a un oyente que le pide algún consejo para sobrevivir a su propia boda en la Toscana.

Me río yo sola imaginando tíos con los tobillos al aire y morenos. Por un momento pienso en que Nighy es un poco extremista en eso: al final y al cabo en España, Italia, en países con doscientos treinta y cuatro mil días de sol seguidos es fácil que se te pongan los tobillos morenos, pero luego al intentar visualizar los tobillos de mis amigos me doy cuenta de que casi todos ellos son adictos a los calcetines. Es raro que se los quiten incluso en verano. Sí, llevan chanclas de vez en cuando, pero la mayor parte de las veces son fieles al calcetín y no exponen sus tobillos al aire tanto tiempo como para broncearlos. (Hace 15 años escribí un brillante Ensayo sobre el calcetín)

Escucho el podcast en el coche, de camino a Madrid. Ha sido un primer día de invierno perfecto, a la altura de mis expectativas. Cuando me desperté había silencio, me acordé de Lorelai Gilmore en la escena en la que saca a Luke de la cama, de la habitación, de la casa y le obliga a ir hasta la calle porque sabe que va a nevar, porque huele la nieve. Estoy lejísimos de ser una atractiva treintañera capaz de distinguir el olor de la primera nevada, pero sí sé detectar el silencio del frío. Por eso no me ha sorprendido, al abrir las cortinas, encontrar nieve en el tejado del porche, en el césped o, después, cubriendo mi coche. He podido utilizar mi manopla roja para rascar los cristales del coche. No recuerdo la última vez que tuve que sacarla del maletero, del compartimento en el que guardo la rueda de repuesto.

He pasado el día yendo de un lado a otro. A ver Orbela y los últimos avances. Es increíble cómo un día me parece que queda una eternidad para terminar la obra y al día siguiente me atropella la urgencia de acelerar todo lo que depende de mí para que no me pase por encima la eficiencia de mi constructor. He ido a terminar de encargar la cocina. Ya no hay vuelta atrás, está todo elegido. He rechazado poner uno de esos armarios en los que los cubos de basura están encajados al tirar de la puerta porque me ha parecido carísimo. Me ha parecido que invertir esa absurda cantidad de dinero en tener cubitos para reciclar era una frivolidad. He hecho cajas, las he cargado en el coche y las he descargado en el trastero que he alquilado.

Desde que me fui de casa de mis padres, hace veinticinco años, nunca he tenido trastero. Para llegar a él había que coger el ascensor hasta el portal y luego caminar por una zona muy oscura en la trasera de la entrada que a mí siempre me dio miedo. Después había que descender por una escalera empinadísima que también llevaba al garaje. El pasillo de los trasteros se abría a la derecha. Era angosto y estaba lleno de puertas grises. Era oscuro y silencioso. Olía a cerrado, a misterio, a tesoros por descubrir. El cubículo que le correspondía a nuestra casa era estrecho y muy alto y estaba lleno de estanterías con cajas y bultos enigmáticos. Estoy tratando de recordar qué se guardaba allí y solo me viene a la cabeza una maleta de cuero vieja, la caja del árbol de navidad, unos cuantos adornos viejos y un montón de proyectos de obra de mi padre, encuadernados y con los títulos troquelados en las cubiertas de piel, o polipiel, azul o verde. Los tiramos todos.

En estos veinticinco años nunca he necesitado un trastero ni lo he echado de menos. Ahora, he alquilado uno en una nave enorme, es como una colmena de trasteros. Cuando recorro los pasillos de esa nave con mi carrito cargado de cajas de libros (llevo 17 y me faltan otras diez por lo menos), me pregunto qué guarda la gente en esos cubículos con candado. ¿Saben lo que tienen ahí metido? ¿Lo echan de menos? ¿Lo recuerdan? ¿Cuánto tiempo llevan ahí todos esos enseres, cajas y muebles? ¿Empaquetan su vida y la abandonan ahí? Sé que es una memez, pero a mí me alegra saber que mis cosas no van a estar más de un par de meses arrumbadas ahí, en un trastero de 15 metros cúbicos. Por lo menos tienen vistas a las montañas.

Ha sido un buen día. Un día lleno de recados, expectativas, viento, lluvia, nieve y temperaturas gélidas. También he comprado astillas.

Un invierno que empieza usando mi manopla roja de rascar hielo tiene que ser, sin duda, un buen invierno.

