Era un cielo azul noche, rozando el negro en la parte de arriba y azul muy claro en la parte de abajo, rozando con el paisaje de dunas, oasis, palmeras y desierto con pequeñas aldeas diseminadas en el horizonte. Era el cielo que durante cincuenta y dos años he visto colocar a mi madre decorando el nacimiento que pone siempre. Era un cielo que podía ser lo que ella quisiera, lo que necesitara. Era largo y grande, casi infinito, cuando éramos pequeños y siempre queríamos un nacimiento más grande, con más pastores y más ovejas, y un herrero, una panadera, un molino, el castillo de Herodes, sus soldados, un establo con mulas, más pastores, los Reyes Magos en pequeñito viniendo desde lejísimos con sus pajes y sus camellos cargados de regalos. Siempre nos parecía que faltaba musgo, serrín, palmeras de plástico, piedras o queríamos hacer más caudaloso el río de papel de plata. Con los años, de la caja cada vez salían menos palmeras, menos pastores, menos soldados, menos cactus y menos ovejas y el cielo se iba encogiendo hasta que llegó casi a desaparecer cuando, en alguna Navidad, el nacimiento era poco más que el portal de Belén. Con los nietos volvieron a la vida Herodes, nuevos ángeles, un leñador, las ovejas volvieron a ser rebaño, los pastores recuperaron su hoguera y hasta en las montañas de corcho del fondo surgió un pequeño pueblecito. El cielo se volvió a expandir.

Las cajas de adornos las guardamos en los armarios maleteros de uno de los dormitorios. Para llegar a ellos hay que empujar una litera y ponerse de puntillas sobre la cama de arriba para, poco a poco, ir bajando la caja del nacimiento, la de las bolas de Navidad, el saco de IKEA con los corchos, la caja de las luces, la que pone «casitas y cosas» y siempre se nos olvida qué es lo que hemos guardado, la bolsa de las panderetas, zambombas, gorros de reno y de Papá Noel. Hasta este año, en cuanto nos descuidábamos mi madre se subía y lo bajaba ella, pero ahora ya ha entrado en razón. ¿Por qué? Pues porque hace poco más de un mes, un hombre que fue alcalde de Los Molinos durante 20 años y era toda una institución en el pueblo se murió a los noventa y muchos porque subió a un árbol a podar y se cayó. Mi madre le conocía mucho y su muerte ha sido una especie de cautionary tale para ella. Ahora cada vez que quiere subirse a algún sitio, coger una motosierra o cualquier otra cosa innecesaria a sus ochenta y un años le decimos: «¿Quieres hacer un alcalde?». Este año he sido yo la que me he subido a por todos los trastos. De las cajas han salido adornos míticos, como los calcetines de Navidad que mi madre nos bordó cuando éramos pequeños. Son verdes, con forma de calcetín, y en cada uno, además de nuestros nombres, un Papá Noel, un trineo con regalos y unos copos de nieve multicolores. Cuando mi madre nos los hizo por primera vez me pareció el adorno más especial y único que alguien podía tener en su casa. No los había en ninguna otra casa, no se podían comprar y tenían nuestros nombres: Ana, Borja, Elena y Gonzalo. Me siguen pareciendo el adorno más especial y único. Hoy los he colocado todos en el dintel de una de las puertas del salón, los cuatro calcetines originales y los de los nietos que mi madre ha ido añadiendo a la colección.

Hemos sacado también adornos de madera comprados hace mil años, en un viaje a Praga que mis padres hicieron el año que empecé la carrera. Lo recuerdo porque ellos se marcharon, yo me quedé al cargo de todo, la casa, mis hermanos, todo el papeleo de matricularme en la universidad, y lo recuerdo porque me sentí adulta por primera vez. Siempre cuento que me acuerdo de la ropa que llevaba puesta cuando llegué a Ciudad Universitaria, en aquel octubre de 1991: unos vaqueros, una camisa de rayitas azules que había sido de mi padre y un jersey amarillo. Nunca he vuelto a tener un jersey de ese color y últimamente creo que debería hacerme con uno para vestirme de colorines y seguir en mi transformación a señora mayor excéntrica.

Nacimiento, calcetines, guirnalda de estrellas de IKEA colgando en la ventana, portavelas de madera, en los colores de la navidad, que hizo mi hermano hace unos años, velas rojas, espumillones verdes enmarcando las ventanas. Me he pasado un buen rato colgando figuritas de madera de ángeles, patinadores, esquiadores, campanas y estrellas en un candelabro metálico. Me encantan esas figuritas, me las he pedido en la herencia.

Hoy se han terminado los 89 días y 21 horas del otoño. Ha empezado el invierno, mi estación favorita, que va a durar 88 días y 23 horas. En la estantería me espera El invierno de mi desazón, de John Steinbeck ,pero antes tengo que terminar Una estela salvaje, de Kathryn Schulz que, entre otras cosas, habla de la pérdida, de cómo nos enfrentamos a las sensaciones que nos provoca perder cosas.

«Al margen de cuántas veces suceda, experimentamos la pérdida como una ruptura en que las cosas se supone que funcionan. Parece impensable no encontrar ese jersey o esa carta, así como que tu mujer, con quien llevas casado veinte años, de pronto llegue un día del trabajo y te pida el divorcio, o que tu tío, joven, sano y lleno de vida, muriera el día antes mientras dormía. Ante una pérdida grande o pequeña, una de nuestras reacciones más comunes es la de una intensa incredulidad».

A mí lo que me sorprende es que los calcetines, los pastores, el leñador, Herodes, las guirnaldas, las velas y los espumillones sigan aquí. Que cada año lo saquemos todo y volvamos a colocarlo.

Al montar el nacimiento en una nueva localización, mi madre decidió que ese cielo había llegado al final de su vida útil. Yo he sugerido quemarlo: ese cielo se merecía un final épico, ser devorado por las llamas rodeado de todos los adornos navideños que llegaron después de él y que hoy hemos desempolvado para decorar toda la casa.

