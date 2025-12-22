Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Daniela
12h

Con este cuaderno especial haces que disfrutemos de estas fechas y cada día tengamos un regalo ! Gracias por esa manera tuya de concienciar sobre esos detalles que nos rodean , me encantan los cuadernos de vacaciones !

Pilar Fernandez Artiach
12h

Me gusta mucho leer sobre lo que sucede en esta época de año en nuestras casas, casas de gente con recuerdos de infancia y adolescencia muy parecidos. ¡Lo describes tan bien! También el invierno es mi estación preferida, en la que disfrutar del hogar es mi mejor pasatiempo -aunque también de los viajes de frío a lugares lejanos e inhóspitos, los viajes de enero y febrero-. Que tengas una feliz Navidad, Ana.

2 comentarios más...

