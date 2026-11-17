José Gurvich se llamaba en realidad Zusmanas Gurvicius. Claramente un nombre de jugador de baloncesto europeo que acaba fichado por un equipo de la NBA y allí le cambian el nombre a Zusmas. En realidad, el que le cambió el nombre fue su padre cuando el joven Zusmanas llegó a Montevideo de muy niño. Jacobo, el padre, se dio cuenta de que facilitar la pronunciación del nombre de su hijo mejoraría su integración. Así fue, y Gurvich siempre consideró Uruguay su país y no Lituania, de donde había salido con cinco años.

Yo no conocía a Gurvich de nada. Ni me sonaba su nombre. En Montevideo, en el centro, tiene un museo dedicado a toda su obra, que es extensa y peculiar. En la última planta, la quinta, había una exposición de sus dibujos sobre el cerro de Montevideo, la zona donde estaba su casa. Son pequeños bocetos, muchas veces en páginas arrancadas de cuadernos y libretas. Hay motivos que se repiten todo el tiempo: los peces, un personaje con bombín que lee El Diario, carros tirados por caballos, una pareja abrazándose. Gurvich fue alumno de Torres García y tiene obra que es claramente derivada de la suya. En la planta primera del museo está el mural constructivista, negro, gris y rojo, que realizó para la Caja de Pensiones de Obreros de la Industria Frigorífica del Cerro en Montevideo. En esa zona había tres grandes empresas frigoríficas que empleaban más de diez mil obreros y el barrio tenía una rica vida de asociaciones. Cuando llegó la dictadura se ordenó destruir el mural, pero, según decía la audioguía, los militares encargados de su destrucción, sabiendo su valor, lo escondieron en un almacén.

Gurvich murió, en Nueva York, de manera súbita («se extinguió su existencia», ponía en el panel informativo). Tenía cuarenta y siete años y estaba pintando un cuadro que, inacabado, también se puede ver en el museo y que a mí personalmente no me ha gustado. Había entrado en una etapa o, mejor dicho, una de las corrientes de su obra estaba dedicada a recrear motivos e iconografía judía porque había pasado una temporada en un kibutz en Israel. También pasó por Madrid y se pueden ver cuadros de clara influencia de El Bosco, Miró o Dalí. Cuarenta y siete años son muy pocos. Es posible que todavía estuviera en la etapa de absorber influencias, de inspirarse con todo, y que su muerte repentina nos privara de la destilación de todo aquel conocimiento depurado.

Lo que más me ha gustado han sido sus dibujos del cerro y de la ciudad. Son íntimos, pequeños, llenos de cariño y observación. Respiran amor por la ciudad. En muchos sale el mar que es un río que parece un mar. Por su orilla he paseado hoy. Quería caminarlo porque hasta hoy solo lo había visto a lo lejos o desde un coche. Todo el tiempo iba diciéndome «es un río», «el agua es dulce». He pensado incluso en quitarme las zapatillas y mojarme los pies, pero no me he decidido. A cambio, me he sentado en un banco, con los pies colgando sobre el agua marrón. Quería simplemente estar ahí, fijar el momento para más adelante poder decir: «yo estuve una vez en Montevideo y el último día me senté a la orilla del río solo para fijar el momento, para no olvidarlo». Después he sacado el libro que estoy terminando y le he hecho una foto. Cuando he retomado la marcha se me ha acercado un señor mayor, con gorra, camiseta deportiva y gafas de sol.

—Disculpe, es que tengo mucha curiosidad lectora. ¿Puedo saber a qué libro le ha hecho la foto?

—Sí, claro. Es Años luz de Jacobo García. Un amigo, periodista, que ha escrito un ensayo sobre sus más de veinte años en América Latina. El sábado que viene presento su libro en España.

—¡Ah! Qué interesante. Lo buscaré. ¿Y qué haces acá?

—Pues me ha invitado el Centro de Cultura de España para participar en un festival de podcasts y dar unas charlas.

—A mí me gustaba más la programación que había antes en el centro. Era más de mi gusto.

—¿Y cuál es ese gusto?

—La música, la historia.

—Pues justo de eso hay un podcast interesantísimo que se llama Todavía cantamos, sobre las canciones de la Guerra Civil y la represión franquista que llegaron aquí y se utilizaron como protesta a la dictadura.

—Acá la Guerra Civil se vivió muy intensamente. Desde los dos bandos.

—Ajá...

Y de aquí, no sé cómo, lo que había empezado y parecía una encantadora conversación casual entre dos desconocidos que se habían cruzado por una coincidencia cósmica a orillas del Río de la Plata se ha convertido en una turra mítica en la que he tenido que poner cara de póker a afirmaciones del tipo «los indígenas de aquí eran incultos» o «los jesuitas eran los mejores, pero los Borbones se dejaron manipular por Floridablanca y los masones y, claro, fue un error».

—Bueno, pues un placer, pero tengo que marcharme.

He visto pescadores, gente tomando el sol, gente en bici, gente tomando mate mirando al infinito. Una pareja que ha bajado a las rocas a buscar un sitio discreto, una mujer lavándose en el agua del río estancada en unas rocas, algún turista, algún corredor. «La empatía es la revolución» rezaba un mural en la tapia del parque Maua.

En un rato me voy de la ciudad y de Uruguay. Si tuviera que describir Montevideo, creo que lo primero que diría es que no se parece ni quiere parecerse a ninguna otra. Vive tranquila, sin prisa y sin pretensiones.

Y que tiene un mar que es un río que parece un mar.

Hoy mi alma está de fiesta, danza regocijándose con unos hilitos de luz que entran por la ventana. ¡Oh! cielo claro tu luza me da alegría y los objetos parecen vivir. (Anotado en el diario de José Gurvich)

Gracias, Montevideo. Has sido inesperada y preciosa.