Felipe es alto, delgado, lleva gafas y, desde el primer momento, te traslada la impresión de ser una persona medianamente feliz. Es amigo de Paula, que, como Felipe, parece también razonablemente contenta con su vida. Vivieron juntos aquí, en Montevideo, hace muchos años y su amistad ha continuado en el tiempo y la distancia. Felipe es diplomático, pero antes de eso tuvo muchos trabajos curiosos. No seré yo la que cuente su vida, porque, al fin y al cabo, le conocí el viernes, en una cena tardía, alrededor de una mesa que el camarero nos montó en la acera de la calle, en la vereda, como lo llaman aquí. Desde el primer momento, desde ese lugar de satisfacción vital que habita y esa amabilidad casi ofensiva de los uruguayos, se lanzó a explicarnos Montevideo: las cuerdas de tambores, el candombe, las llamadas, el asado, su profesión, los destinos. Es tan bueno explicando cosas que todo lo que te cuenta resulta interesante. Quieres seguir escuchándole. Tiene las manos y los dedos largos y los mueve, creo que sin darse cuenta, mientras habla. Mis manos y dedos son pequeños, casi rechonchos, pero Felipe y su hermana me pidieron que les explicara cómo votar en España, y acabé grabando un audio que ha sido compartido con toda su familia. Por lo que me han dicho, ha tenido bastante éxito. Creo que es la primera vez que me siento útil para la democracia.

Hoy hemos estado en el mercado, mercadillo, rastro, Feria de Tristán Narvaja. Felipe no sabía quién fue Tristán Narvaja. Acabo de comprobar que fue un jurista, profesor, teólogo y político argentino que después se nacionalizó uruguayo. Aburrido. En la calle que lleva su nombre, cada domingo, se alinean puestos y puestos y más puestos de venta de todo tipo de mercancías. He visto frutas y verduras de todo tipo, pantallas para lámparas, camisetas de equipos de fútbol, especias, quincallería, muñecas viejas acostadas sobre trapos como si estuvieran esperando una cura médica, sombreros, gorras y cachivaches para hacer mate, herramientas, discos, cerraduras, aldabas, picaportes, pomos, relojes, cuerdas, zapatos, escobas y libros, muchísimos libros. Hay gente, mucha gente, pero no muchísima. No tanta como para querer salir corriendo. Hemos entrado y salido de librerías en las que andábamos buscando literatura uruguaya. Maxi Guerra perseguía una determinada edición de los relatos de Felisberto Hernández para que me llevara. He comprado, además, la primera novela de Anthony Powell, Hombres del ocaso, una biografía de Roberto de las Carreras y su madre Clara titulada El bastardo y, también por consejo de Maxi, Desastres naturales de Tamara Silva Bernaschina. No tengo claro en qué momento voy a tener tiempo para sumergirme en toda esta literatura uruguaya, pero por intentarlo que no quede. He estado tentada de llevarme una edición uruguaya de Viven para regalarle a Clara, que andaba obsesionada con esa historia después de ver La sociedad de la nieve. «A lo mejor te encuentras a Enzo», me dijo cuando le conté que vendría a Montevideo. No me animé a llevármela porque algunas páginas estaban mal impresas y se veían borrosas. «Creí que eran mis gafas, que se habían empañado», dijo Felipe.

Mirta y Fiorella, dos suscriptoras de la newsletter, se han sumado al grupo. Más gente feliz. No se conocían entre ellas, pero se han conocido gracias a mí. Esto suena terrible. Lo intento otra vez. Se han conocido gracias a que las dos me leen. Fiorella lleva leyéndome desde hace dieciséis años; Mirta, con una gran sonrisa, me ha dicho: «Yo te sigo por Hanson. Díselo cuando vuelvas a casa». Se lo diré, claro. Es tan listo que es posible que hasta lo entienda. Las dos me han confesado que cuando conté que vendría a Montevideo, primero pensaron que era broma y después que llegaría aquí de camino a Buenos Aires. «Acá no viene nadie a propósito. Van a Buenos Aires y si les sobra un martes, pues vienen un martes. Nunca vienen un sábado».

Hemos comido todos juntos en La tortuguita. Popular, abarrotado, con una camarera que llevaba unas sombras verdes imposibles en los párpados y un público peculiar. Me ha llamado la atención una pareja de ancianos, ella y él, que han entrado de la mano para encargar comida para llevar. Él un poco encorvado, con los pantalones sujetos con un cinturón muy apretado y el pelo de punta. Ella, vestida de morado, llevaba el pelo aplastado por detrás, como se te queda cuando pasas muchas horas en el sofá. A pesar de la edad, se tiñe todavía, pero el aplastamiento capilar había dejado a la vista, por la parte de atrás, una corona de canas. No se han soltado de la mano en ningún momento. Eran la viva imagen de la fragilidad compartida para sumar alguna fuerza.

Por la tarde, como ayer, el cielo se ha vuelto azul brillante y el sol ha lucido con toda su fuerza. Aquí está todo el mundo muy contento porque han tenido un invierno larguísimo, lleno de lluvia y nubes. A mí, sinceramente, me molesta, pero no lo digo. Hemos ido a ver la cuerda de tambores de Valores de Ansina. Felipe vive al lado, en una casa por delante de la cual, en Carnaval, pasan las cuarenta cuerdas que participan en el concurso oficial. Las cuerdas de tambores ensayan durante todo el año, salen a la calle con los tambores (chico, repique y piano) y recorren las calles hasta llegar a un cruce en el que se paran, arman un círculo, hacen fuego y asan chorizos mientras beben. Hoy hemos seguido a esa cuerda caminando de frente al sol. Veía el sudor caer por las frentes, las pestañas y las mejillas de los percusionistas mientras delante de ellos unas cuantas mujeres bailaban y dos hombres agitaban dos grandes estandartes. A mi alrededor, la gente bailaba con un ritmo que no se aprende. Se tiene o no se tiene. Yo no lo tengo, pero a cambio he entrado en una especie de trance mental. Pensaba en lo rara que es la vida, en las sorpresas que te da, en lo inesperado y sorprendente que era estar caminando por la calle Isla de Flores, viendo al fondo el sol brillar en el mar que es un río que parece un mar, siguiendo a una cuerda de tambores tocando, rodeada de gente que no conozco y acompañada por personas encantadoras a las que me ha unido internet.

Ha sido un día muy uruguayo. Solo me ha faltado beber mate.

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