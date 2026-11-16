Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Marta Di Bello
13h

Querida Ana!! Muchas gracias por describir tus dias en Montevideo, a pesar del jet lag. Me encanta todo lo que has escrito, Uruguay es un pais increible. Consejo ..NO pruebes el mate el ultimo dia...

Disfruta el dia en el cono sur, buen regreso!

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Maria
8h

Empece a leerte allá por 2014. Ya te lo he dicho alguna vez,eres mi modelo de jipipija. Me has insultado en instagram y me sorprendió. Siempre pensé que rebatirias mi argumento. Nunca que me insultarías.En ese momento pensé en darme de baja de la suscripción pero entonces me convertía en alguien que no quiero ser. Me impactó los días iguales,nos enseñaste lo que es la depresión a gente que no la padecemos. Vamos que en 12 años de “ relación “. He tenido contigo buenos y malos momentos. Ojalá puedas vivir de escribir. A mí me gusta como lo haces.

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