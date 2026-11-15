Cosas que (me)pasan

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Lorena
17h

Hace no mucho leí un libro sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Parece ser que el suyo no había sido el primer intento, hubo uno anterior que, al llegar al Rio de la Plata, lo remontaron, pensando que era el océano. Hasta que se dieron cuenta de que no y de que no estaban rodeando América.

Y es que hay que tener mala idea de colocar justo ahí el río más ancho del mundo, pobres exploradores.

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MARíA PAZ C. DOMÍNGUEZ
18h

Darwin usólos trabajos del católico español Félix de Azara, solo que Darwin, como buen anglo, no lo citó y usó mejor la propaganda.

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