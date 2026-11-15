Vista del Río de la Plata desde el mirador del Palacio Salvo

No sé vivir en una ciudad con mar ni siquiera cuando ese mar es un río. No vivo aquí ni estoy trabajando ni voy a ir a la playa a bañarme en el río que parece un mar aunque sea un río, pero siento ese no saber estar, ese no saber usar ese elemento.

En el mirador del piso 25 del Palacio Salvo he aprendido que este río que parece mar es el más ancho del mundo: entre Montevideo y la orilla argentina hay más de doscientos kilómetros. El guía del Palacio Salvo era más divertido cuando se salía del guión. En la segunda planta, que funcionaba como entresuelo cuando se inauguró el hotel de lujo que la familia Salvo había regalado a la ciudad, se daban servicios a los huéspedes, desde masajes hasta guardería para niños. En el hall lleno de decoración masónica, de las ocho puertas que ofrecían esas prestaciones solo quedan seis o siete. El hotel de lujo del Palacio Salvo se inauguró en 1928 y solo funcionó un año, porque en 1929 las consecuencias del crack del 29 llegaron al Uruguay y afectaron a la enorme fortuna de los Salvo. Las más de cuatrocientas habitaciones, de entre 30 y 60 metros cuadrados, pasaron a venderse como viviendas. Con el pasar de los años distintos propietarios han ido comprando esas habitaciones, a veces uniendo varias y, según me ha dicho el guía, ahora hay pisos de más de ciento veinte metros cuadrados. En la planta dos le pregunté si no se protegía de alguna manera el edificio, si no había leyes que prohibieran a los propietarios hacer determinadas cosas para proteger el patrimonio. «Una cosa es que haya una ley que prohíba tocar los elementos decorativos comunes. Otra es que se vigile que se cumpla esa norma». Sonaba resignado, vencido por la burocracia que solo afecta a algunos.

La familia Salvo llegó de Italia a finales del siglo XIX. Empezaron como vendedores ambulantes de ropa. Después, «con tesón, dedicación, voluntad y muchísimo muchísimo trabajo», levantaron la primera fábrica textil del país y se hicieron inmensamente ricos. Tan ricos que compraron un solar enorme en el que estaba ubicado un local llamado La Giralda y en ese solar encargaron el Palacio Salvo a un arquitecto italiano, Mario Palanti, un nombre que no debería hacerme gracia pero que me hace muchísima gracia. Palanti, que era un poco el arquitecto estrella del momento en la zona, había construido cinco años antes, en 1923, un edificio del mismo estilo en Buenos Aires, el Palacio Barolo. En su flipe arquitectónico quería construir otro del mismo estilo, primo hermano, en Montevideo y colocar en la parte más alta de ambos dos faros cuyos haces se cruzaran en medio del río que parece un mar. Obviamente, Palanti era estrellita pero no gilipollas y sabía que eso era imposible, pero le molaba el simbolismo. Y con los simbolismos también hizo de las suyas. Era masón y decidió llenarles a los Salvo su palacio de decoración masónica. El tema es que cuando los Salvo se dieron cuenta de la jugada le pararon los pies: se negaron a todos los motivos decorativos que representaban la teoria de la evolución de Darwin. Ellos como buenos católicos se negaban a creer que el hombre descendiera del mono. Palanti se resignó a esto no sin antes dejar unos cuantos capiteles con animalitos y dedicar un medallón decorativo con gatitos porque, para él, en la cúspide de la evolución no estaba el ser humano, sino los gatos y su independencia. Palanti me cae fatal, claro.

En la escalera hay una vidriera enorme que representa a un grupo de sirgadores del Volga, los hombres que desde la orilla, con cuerdas, tiraban de las barcazas a contracorriente. Era un homenaje al «empeño, las ganas y el muchísimo trabajo de la familia Salvo» en palabras del guía que, sospecho, les hacen aprenderse de memoria y obligan a repetir en cada tour.

¿Es bonito el Palacio Salvo? Pues no sabría decirte. Es peculiar, diferente, especial. Por fuera es una mole incomprensible a la que tu mente intenta dar sentido, ubicar en un estilo arquitectónico, encontrarle referencias. Por dentro es triste. Es como visitar el Titanic, como ver los entresijos de un sueño, una obra a medias, un escenario efímero abandonado. Se construyó para brillar, para representar el triunfo y el lujo y, desde el principio y poco a poco, se fue descascarillando, perdiendo lustre, siendo atacado. El mármol, la decoración, la gran vitrina con los sirgadores, las puertas de madera, los frisos decorativos, los ascensores… De alguna manera, el visitante percibe, debajo de todo el abandono y destrozo, debajo de todos los años, un alma antigua, que todavía vibra con un pálpito de la vida y el espíritu con el que se construyó. No sé explicarlo bien, pero es como si el Palacio Salvo no se hubiera rendido a su suerte, como si su alma andara agazapada esperando que llegue el momento de volver a ser lo que fue.

Hemos comido en El Danubio Azul. Una maravilla. Un restaurante que da exactamente lo que esperas de ese nombre: un local viejuno, con un baño impoluto que no ha visto una reforma desde 1967, y camareros que hace ya años que pasaron la edad de jubilación vestidos con pantalón negro, camisa blanca, tirantes y mandil granate. Hombres de pelo blanco y barba cuidada que toman la comanda con papel y boli y no llevan pinganillo. «Siéntense donde gusten». Una sala alargada, al fondo un espejo que multiplica el espacio haciendo que la sucesión de mesas parezca infinita. Ni un turista entre los comensales. Bueno, sí: nosotras tres. No he sido capaz de terminar mi milanesa napolitana a la parrilla y es posible que no pueda volver a comer hasta que vuelva a casa. Al ir a pagar me he levantado al baño y, al volver, uno de esos camareros vetustos me ha dicho: «Qué lista, justo al baño cuando tocaba pagar». Le he contestado: «Así viajo yo, a cartera quieta».

Barajo la posibilidad de escribir, con mucha educación, a la dirección del Museo de Torres García para sugerirles que tienen que cambiar el orden expositivo. Ahora mismo digamos que la exposición no está pensada para que el visitante entienda la vida de este increíble pintor uruguayo que pasó años en Europa, muchos de ellos en Barcelona y Terrassa, donde se construyó una casa que llamó Mon Repòs. Viajó a París, a Italia, a Nueva York y acabó volviendo a Montevideo, ya mayor, para fundar allí la escuela de arte más importante de Latinoamérica. Era capaz de pintar a la manera de los frisos clásicos al mismo tiempo que rellenaba libretas con anotaciones simbólicas, construía juguetes y luchaba por encontrar la manera de plasmar una nueva idea de Arte, el Constructivismo. Sus obras tienen un peso emocional, táctil, que no me esperaba. Sola, en la última planta, he podido admirar América Invertida, quizás su obra más conocida: el dibujo original en tinta sobre papel de 1943. Es mucho más pequeño de lo que me esperaba.

En la crónica de este día en Montevideo he estado a punto de cometer un error imperdonable: olvidarme de mencionar al francés espectacularmente guapo con el que hemos compartido el tour en el Palacio Salvo. Era tan guapo, tan guapo que no descarto haber confundido todos los datos sobre el Palacio. No podía quitarle la vista de encima.

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