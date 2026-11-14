Cosas que (me)pasan

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Clara
9h

Qué lujo poder leer uno de tus cuadernos una vez más.

En la Península Ibérica tenemos unas 300 especies de hormigas nativas y autóctonas (y aparte las invasoras o introducidas).

He encontrado el artículo, que es pura poesía. Gracias por descubrírmelo (además de que está muy bien documentado). https://ladiaria.com.uy/ciencia/articulo/2026/11/pasando-lista-registran-13-nuevas-especies-de-hormigas-para-uruguay/

“Entre las 163 especies registradas aquí se encuentran Linepithema humile, llamada la hormiga argentina (humile viene de “humilde”, así que no faltará quien piense que el nombre común es irónico)”

“Para peor, en Uruguay muchas generaciones se criaron traumadas por el cuento “La miel silvestre”, de Horacio Quiroga, en el que un hombre es devorado vivo por columnas de hormigas tras quedar paralizado por comer una miel con propiedades narcotizantes (imposible olvidar la pesadillesca línea “el contador sintió, por bajo del calzoncillo, el río de hormigas carnívoras que subían”). Sin embargo, hay un montón de servicios fundamentales que nos prestan las hormigas y que suelen olvidarse, como veremos.”

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Ainhoa Dios
10h

Frente Popular de Cooperativas y la Cooperativa Popular de urbanizaciones privadas… Debe ser como lo del frente judaico popular y el frente popular de Judea

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