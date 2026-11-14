Se sienta en la mesa de al lado. Ocupamos la fila pegada a la pared derecha según entras al local. Pantalón corto, pelo largo, una gorra verde. A primera vista, tiene pinta de ser de Oregón o Washington y haberse embarcado en un viaje por Sudamérica. A primera vista, me equivoco. En perfecto español pide un americano y le pregunta a la camarera qué puede comer que sea «pequeño». No llego a escuchar lo que ella le recomienda, pero es una buena camarera y le habrá recomendado algo bueno. Yo acabo de terminar la tarta de manzana con helado que me dejó sobre la mesa hace un rato,después de desaconsejarme la Galeano porque es demasiado bomba.

Tiene barbita y bigote y saca de su mochila un bloc de dibujo. Pasa las páginas despacio, revisando su contenido hasta que llega a la página en blanco y dibuja columnas y ordena palabras. No llego a leerlo, claro, y además en el Café Brasilero hay poca luz. Con un bolígrafo de punta muy fina ordena las palabras. Se nota el placer con el que ha empezado esa nueva página de ese bloc apaisado y grueso. Cuando empiezas una página siempre te sientes más limpio, más organizado y más eficaz. Como si esta vez, la enésima, lo fueras a hacer bien. Por fin.

Mientras me termino los restos de la tarta y el café grande que he pedido para tratar de sobreponerme al sueño aplastante que no me abandona y al cansancio extremo, recuerdo la primera vez que fui a un restaurante a comer sola. Bilbao, 1998.Un día frío, lluvioso, un día que alguien, sin criterio, calificaría como feo. Estaba allí trabajando, revisando préstamos hipotecarios para una empresa de titulización de activos. Estaba allí trabajando, revisando préstamos hipotecarios para una empresa de titulización de activos. Me alojaba en un hotel y, a las dos, salía de la oficina y buscaba un sitio para comer. Siempre llevaba un libro. El primer día fue rarísimo; pensé que todo el mundo me miraría, me entró un poco de miedo escénico y empecé a elucubrar con que a lo mejor no me dejaban sentarme en ninguna mesa porque estaban pensadas para dos personas, no para una sola. Recuerdo vagamente el restaurante. Clásico, con camareros uniformados,con parejas o grupos de hombres trajeados sentados alrededor de una mesa hablando de negocios. No sé si miré la carta y pedí o me decanté por el menú del día. No recuerdo mucho más, salvo la certeza de saber que a nadie le importaba quién era yo ni por qué comía sola.

En este café, durante años, Eduardo Galeano ocupó una de las mesas que da a la calle, bajo la ventana. Yo estoy sentada en esa misma fila de mesas, pero en el otro extremo, junto al mostrador de tartas. He venido a comer aquí, donde ya comimos ayer, porque al llegar al restaurante que había elegido para hoy me he encontrado con un cartel escrito a mano en el que ponía: «Estimados clientes: en el día de hoy cerramos a las 12:30 por rodaje. Los esperamos mañana de 9 a 19.Muchas gracias». Eran las dos de la tarde y dentro había una mujer disfrazada de doncella del siglo XIX.

Por la mañana, al salir del hotel, un pequeño aleteo mental me susurró: «Coge el libro o el New Yorker por si acaso tienes que esperar o te sale algún hueco para leer». Un tsunami de lógica pura aplastó el aleteo diciéndome: «No cargues con eso. No vas a tener tiempo», y el libro y el New Yorker se quedaron en el hotel.

En el local, nada más entrar a la izquierda, hay un carro estantería con libros y periódicos. Agarro La Diaria, que, por lo menos, sé qué es. La publicación no tiene más de veinte páginas y, mirando solo su portada, tengo la sensación de haber viajado en el tiempo a mi infancia, a los ochenta. A esa edad, yo veía a mi padre y a mi abuelo leer el periódico y yo trataba de saber por qué aquellas páginas, lo que en ellas ponía, les resultaba tan interesante. No lo entendía. Leía las palabras, las frases, pero todo me resultaba ajeno, lejano, despegado de mi vida.

«El Poder Ejecutivo reglamentó la agencia de transporte metropolitano y la ley de empleo integral».

¿Qué? ¿Será este el peor titular de portada en la historia del periodismo? No lo sé. No soy periodista y desde luego desconozco los estándares periodísticos de Uruguay, pero desde luego no parece un titular pensado para resultar atractivo.Ni siquiera interesante.

Me fijo en la foto. Los dieciséis ministros aparecen sentados a ambos lados de una mesa inmensa y demasiado ancha. Uno de ellos tiene, a su lado, un sombrero panamá colocado al lado de su carpeta de documentos.

Pido raviolis rellenos de verduras ahumadas y un agua sin gas.

«Registran 13 nuevas especies de hormigas para Uruguay». Un titular interesante. De un primer vistazo pensé que algún científico motivado se había dedicado a rastrear el terreno para conocer a las hormigas del país y en ese compromiso descubrió que, aparte de las ya conocidas, había 13 especies más. Luego reparo en el “para Uruguay” y mi cerebro, que lleva horas pidiendo una cama, empieza a imaginar importaciones de hormigas para incrementar la diversidad de fauna del país. Ni idea, pero 13 especies de hormigas en un país de tan solo tres millones de habitantes me parecen demasiadas hormigas.

«Renunció el director de Jurídica tras decisión de Orsi sobre sanción a la anestesista». Empiezo a leer con interés porque obviamente la mención a una anestesista tiene que tener truco. Influenciada por la historia del CEO polla loca de Nvidia,pienso que esa anestesista misteriosa que ha provocado la renuncia del director de la Jurídica, sea lo que sea eso, tiene que tener una historia turbia, tiene que encerrar algo de cotilleo. Al final de las tres columnas me duele la cabeza de forzar la vista y casi me duermo del aburrimiento.

La mejor noticia del periódico, sin embargo, me la proporciona el bueno de Francisco Legnani, intendente de Canelones.Ha hecho unas declaraciones que, al mismo tiempo, han enfadado muchísimo a la Fucvam y a la Fecovi. ¿Y qué ha dicho el bueno de Legnani para ofuscar a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua y a la Cooperativa de Viviendas de Usuarios por Ahorro Previo? Pues una genialidad:

«Hoy por hoy, no hay ninguna diferencia entre un barrio privado y una cooperativa, en el sentido de que uno va a una cooperativa y también están encerradas, y si no se anuncia y no dice a qué vivienda va, no ingresa. Bueno, en el caso de los barrios [privados] pasa exactamente lo mismo».

Dios me libre de, sin ser yo Intendente de Canelones —aunque me encantaría—, juzgar las palabras del bueno de Legnani, pero a mí me parece que decir que una cooperativa de viviendas y una urbanización privada es lo mismo es,cuando menos, discutible. Entiendo que el Frente Popular de Cooperativas y la Cooperativa Popular de urbanizaciones privadas estén enfadados. No le auguro un buen futuro al intendente.

No hay mejor método para comprobar que las noticias que, cada día, nos preocupan no merecen casi nunca nuestra preocupación como leer el periódico de otro país. Leer un periódico en el que todas las noticias te resultan ajenas, lejanas,casi infantiles. Por un momento tienes la tentación de pensar que allí no tienen problemas de verdad como en el tuyo.Luego te das cuenta de que no es así. Lo de la anestesista, el ministro del sombrero panamá y las cooperativas tendrá su historia, sus consecuencias, sus bandos. Lo que no tiene es un sitio en tu cabeza.

En tu país, a veces, esa distancia te la da el paso del tiempo. Aquí te la da no conocer a nadie. Seguro que lo de la anestesista preocupa a parte de la población, igual que las acciones del ministro del sombrero panamá y no digamos los cooperativistas y los ricos con piscina compartida. Seguro que les preocupa hoy, quizá mañana, pero en una semana todo eso se habrá olvidado. La distancia se la dará el paso del tiempo que pondrá cada preocupación en su lugar. Cuando eres extranjero, esa distancia se consigue al no entender la información, no tener referentes, anclaje, contexto. ¿Podrías adquirirlo?Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué si en una semana las preocupaciones serán otras?

Pago la cuenta mientras el hombre de la gorra guarda el bloc y saca un ordenador. Al salir dejo La Diaria en la estantería de la entrada. Me espera una tarde intensa y no puedo más de sueño.

PS: Diez horas después, en la cama enorme, tras las dos primeras charlas que me han traído a Montevideo, se me cierran los ojos mientras intento escribir este texto.

Gracias por llegar hasta aquí. Si ya eres suscriptor de pago, te estoy aún más agradecida. Si no, ¿Cuánto tiempo llevas leyéndome? ¿Mucho? Me haría mucha ilusión que te animaras a suscribirte. Este año Cosas que (me) pasan ha crecido mucho, mucho más de lo que nunca creí que fuera a crecer, pero todavía no lo suficiente como para poder dedicarme solo a escribir. Si te suscribes de pago, esa posibilidad estará un poco más cerca.

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