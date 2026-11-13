—¿Qué es la O en Banco de la República O. de Uruguay?

—Oriental.

He hecho esa pregunta justo antes de entrar en el edificio histórico de estilo neoclásico que se construyó en 1926 para albergar la máxima institución financiera del país. Ahora, debajo de una inmensa bóveda de casetones, acoge el Museo del Gaucho y la Moneda. No entiendo, ni he entendido, la asociación de ambos conceptos en un mismo espacio expositivo,pero paseando por sus desiertas salas me he dado cuenta de que es la primera vez en mi vida que visito un país del que no sé absolutamente nada, ni siquiera qué significa la O de su nombre. He viajado por varios países de Europa y de todos ellos podía decir algo antes de visitarlos. Podía no conocer los detalles, pero una idea general sí que tenía. Lo mismo con Estados Unidos o México, pero ¿de Uruguay? No sé nada. Nada de nada. Es una sensación muy rara porque paseo casi sin entender, sin reconocer. Por supuesto que distingo los edificios, los estilos arquitectónicos, puedo leer los carteles y entender a sus habitantes, pero todo eso se apoya en nada. No tengo base para entender este país que me es completamente desconocido.

En el museo no hay nadie. Los guardias de seguridad, uno en cada sala, vestidos con lo que parecen pesados chalecos antibalas, esperan a que acabe su jornada sentados en sillas. No miran el móvil, no leen, ni siquiera pueden entretenerse contemplando a los visitantes y chistándoles para que no se acerquen a las vitrinas porque no hay nadie. Admiro su vida interior o su vacío existencial. Yo no sé cómo pasaría ocho horas al día mirando al infinito sin sentir que mi vida se estanca.

Como me pesa mi ignorancia extrema sobre este país, voy leyendo todo lo que puedo. En una vitrina, en la parte de la exposición dedicada a la moneda, hay una carta marcada como PRIVADA y MUY RESERVADA. Está escrita a máquina y esas dos palabras aparecen subrayadas.

«Mi querido amigo: Todas las iras de “EL SIGLO” sobre tentativas y trabajos tendentes á fundar un Banco privilegiado no son sin fundamento, porque es mi intención y deseo llegar á ese resultado, si puedo conseguirlo sobre bases serias y positivas. La griteria no me incomoda. […] El Señor Presidente de la República está dispuesto á favorecer la fundación de un banco y Vd comprende que una gran institución de crédito, bien manejada, seria de inmensos resultados en este país de pequeñeces y miserias, de pulperos y contrabandistas engordados, que luego son los modelos de rigidez é intransigencia de principios y toman la palabra en nombre del comercio honrado».

Por fin algo que entiendo. Un banquero haciendo de las suyas. Me encanta lo de «la gritería no me incomoda» y lo de «en este país de pequeñeces y miserias, de pulperos y contrabandistas engordados».

En la parte del gaucho, que recorro c

on desánimo porque sé que no voy a poder asimilarlo todo, aprendo que esos hombres recibieron «del conquistador el caballo y la guitarra» y «del indio el poncho, la vincha, el mate y las boleadoras». Llevo dieciséis horas en el país y me pregunto si ya es demasiado tarde para preguntar a qué carajo sabe el mate. O si es mejor seguir fingiendo que lo sé. Y que no me gusta.

Paseo como lo hace un niño un día que está de buenas. Intento captar cada detalle, fijarme en cada puerta, en cada cartel,en cada tienda. Observo a las personas con las que me cruzo. Me sorprende que hay pocos turistas. Los anfitriones me han dicho que la Ciudad Vieja, al contrario de lo que ocurre en otras ciudades del mundo, está en declive, no está gentrificada. Como me he propuesto no ser, todavía, la abuela cebolleta, me muerdo la lengua para no decir que eso es porque todavía no se ha gentrificado, no porque haya esquivado el fenómeno. Soy lo suficientemente mayor para recordar cuando el barrio de Huertas en Madrid no se llamaba de las Letras, o Chueca, eran zonas en las que nadie quería vivir,peligrosas y oscuras. Nadie está a salvo de la gentrificación. Es como una invasión zombi: en cuanto caiga el primer infectado, el primer café de especialidad, el primer rico con ganas de “ser auténtico”, ya no hay antídoto.

José, Félix y Hermenegildo Taranco eran hermanos y llegaron a Montevideo, desde Galicia, a finales del siglo XIX. Su padre los envió a todos a América para evitar que fueran enrolados en el ejército. A dos de ellos nunca volvió a verlos.

José, el mayor, llegó con 14 años.

«Debes estar siempre seguro que tu padre hará todos los sacrificios posibles para que tus hermanos reciban alguna educación en todo lo posible. Nunca dejes de contactarte conmigo en cualquiera cosa que pueda ocurrirte, teniendo entendido que yo debes comprender nada me extraña porque de todo tengo visto ya nada me espanta. Félix hoy algo malucho de un fuerte constipado. Gildo muy fuerte y Nativa hecha una gigante, los que te mandan sus cariñosos recuerdos».

Un poco más tarde llegaron sus hermanos y entre los tres montaron un emporio de exportación e importación. Solo se casó Félix, que tuvo once hijos. Construyeron un palacio, el Palacio Taranco. Encargaron los planos a un arquitecto francés y dejaron claro que no querían nada que fuera que oliera ni siquiera mínimamente a art noveau. Todos los materiales y decoración llegaron desde Europa. En la habitación que en su día fue de Félix y su mujer, Juana Gualberta Elisa García de Zúñiga Villegas (ya no se ponen nombres como antes),leo que en 1925, en esa habitación, se alojó Eduardo, Príncipe de Gales. El gobierno de la nación le pidió a los Tarancoque, dado que ellos tenían la residencia más palaciega de toda la ciudad, alojaran y agasajaran al príncipe. Así se hizo.Eduardo, en agradecimiento y, por qué no decirlo, con su poquito de ego de rey, le regaló a doña Juana Gualberta Elisa un retrato suyo firmado enmarcado en plata. Lo mejor de la historia es el final. Cuando Juana Gualberta Elisa se enteró de que Eduardo se había casado con una mujer divorciada, rascó todo el marco para arrancar el escudo real. Si te llamas Juana Gualberta Elisa, está claro que lo del matrimonio con divorciadas te va a parecer horrible. ¿Hay algo más Gilded Age que eso?

Uruguay, Montevideo mejor dicho, es completamente desconocido para mí porque nunca lo había visto. Ni mirado. Ni pensado.

Y lo mejor es que a esta ciudad le da igual. Tengo la impresión de que está cómoda siendo así, pasando desapercibida.

Eso me han dicho hoy: «Uruguay es como un concierto unplugged. No aspiramos a ser los mejores, ni a que se nos oiga más, ni a ser los primeros. Estamos bien así».

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