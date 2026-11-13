Cosas que (me)pasan

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Discusión sobre este post

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Ainhoa Dios
15m

Un dato curioso es que, al declararse Uruguay estado laico a principios del siglo XX, celebraciones como Navidad o Semana Santa cambiaron de nombre a Día de la familia o Semana del turismo. La noche de Reyes es la noche de los niños…Me encanta

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