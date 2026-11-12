Cosas que (me)pasan

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Avatar de Ainhoa Dios
Ainhoa Dios
2h

Te dije, no, que mi empotrador es de Montevideo? 😁

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Piénsame bonito
14m

Acabo de volver de un viaje a Guatemala y me he sentido completsmente identificada... La comida de avión, la sensación de haber dormido sin recordar haberlo hecho, la cama enorme que necesita escabel para escalarla, ... Y en mi caso, deseando volver. Que bien tener un cuaderno extra.

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