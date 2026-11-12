Mil gracias, Fiorella y Mirta.

Qué raros son los días de viaje. Y más aún los de viaje transatlántico a un país que no conoces. A un país al que hasta hace dos meses ni siquiera te habías planteado viajar. Te levantas en tu cama, en tu ciudad, casi de noche, bajo una lluvia intensa, en un día raro, de huelga, que se siente como un día especial, un día a temer o a celebrar. Llegas al aeropuerto y entras en ese espacio, no espacio, liminal lo llaman, y el tiempo empieza a hacer cosas raras. Son las 11 de la mañana,pero te sientes como si acabara de empezar la jornada. Vas en un tren sin ventanas que te lleva a un lugar con un nombre que no remite a nada. Terminal S. S de salida. S de susto. S de sufrir. S de saltar. S de sortear.

43 A. Durante doce horas de ese día raro ese es tu lugar, un asiento con ventana. Descubres que en los nuevos diseños de los aviones queda un hueco entre la butaca y la ventana y apoyarte en ella para dormir requiere rellenar ese espacio: la cazadora, la manta, la almohada, otra almohada que has traído de casa. Por una vez te has acordado.

«One should always be in love, that is the reason one should never marry». Oscar Wilde.

Esa frase sale sobreimpresionada en los créditos de inicio de The Invitation, la primera película que ves mientras comes la pasta y el brownie de juguete que te dan de comida. Después te sumerges en el sueño de las drogas para tratar de que las doce horas parezcan solo 8, o mejor 6, o con suerte 4. Justo antes de dormirte piensas en esas noches de amor que parece que van a durar eternamente y se consumen con muchísima rapidez. Ojalá hubiera pastillas para prolongarlas 4, 6 o mejor 8 horas más.

A punto de cumplirse las doce horas de vuelo sobrevuelas el destino. Horas y horas de mar y oscuridad dan paso a algunas luces sueltas que poco a poco van conformando racimos cada vez más grandes que, a su vez, se van conectando por ramas que son carreteras. Entre los racimos, oscuridad total. ¿Es agua? ¿Es campo? ¿Son montañas? No conoces nada de tu destino. Ni la historia, ni la geografía, ni nada. Vas a aterrizar con la confiada ignorancia que da compartir el idioma y pensar: «bah, no pueden ser tan distintos».

Ves el mar. Es océano. Aunque sabes que luego es río. Uno que no conoces.

En la ciudad es primavera. Y al ser una ciudad con playa piensas en verano. Los edificios tienen grandes cristaleras abiertas que dejan ver salones, dormitorios, gente viviendo.

Alguien me ha dicho que aquí, en Uruguay, todos son guapos. El conserje del hotel lo es.

Al subir a mi habitación, me encuentro un regalo. «Montevideo, insólito y secreto». Un regalo de dos lectoras.

Empieza bien este viaje, con ese día extraño en el que el tiempo se ha estirado y se ha comprimido. Ha sido circular y picudo, frío y caluroso, lluvioso y seco. Ha saltado de otoño a primavera, de un continente a otro. Un día en el que no sé si he ganado horas o las he perdido.

Un día que acaba en una cama enorme en un hotel de Montevideo.

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