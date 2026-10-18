El viernes me escapé a Correos a enviar unas cartas. Cuando volvía puse la radio por escuchar algo, Radio Clásica: «El 17 de octubre murió Chopin, pero como este año cae en sábado, os pido que lo pongáis el viernes 16». Después leyó un fragmento de una carta del compositor a su amigo Tytus Woyciechowski. Chopin les comparaba con dos instrumentos antiguos: aunque sus cajas todavía resonaban, sus cuerdas estaban rotas y el luthier que los había creado ya no podía arreglarlos.

(Más tarde comprobé que Chopin murió a los 39 años y pensé que, para él, yo sería un instrumento desguazado por completo)

Al terminar el mensaje, la locutora dio las gracias a la mujer que había llamado (no sé si se llamaba Carmen, Angelines o Mercedes) por, cada octubre, compartir con ellos el aniversario de la muerte de Chopin, en París, hace 177 años. Luego empezó a sonar la sonata solicitada por Angelines, la Segunda, y yo llegué de vuelta al trabajo, apagué la radio y me quedé sin escuchar esa música que cada año hace que Angelines repita el ritual.

Me imaginé a Angelines en su casa y lo hice rememorando a mi abuela materna, María Antonia. Era bajita, con el pelo moreno cardado en una especie de aureola alrededor de su carita, pequeña, con naricita respingona. Carecía del carisma arrollador de mi abuelo, al que yo adoraba, pero ella era la que ordenaba la vida de la casa. En una de las muchas habitaciones de su casa tenía lo que ella llamaba su gabinete. El despacho de mi abuelo daba a la calle, con un gran ventanal, era señorial. Él se sentaba detrás de una enorme mesa de despacho de madera oscura, rodeado de estanterías hasta el techo llenas de libros de legislación y derecho. El gabinete de mi abuela era interior, con una ventana a un patio de luces, y allí se sentaba, en un escritorio pequeñito a hacer «sus cosas». Sus cosas eran para mí algo misterioso, pero me atraían muchísimo porque implicaban cuadernitos, listas, muchos bolígrafos y plumas pulcramente ordenados en la mesita, y cajones y cajoncitos llenos de tesoros. Por la acumulación de diminutivos a lo mejor parece que describo el dormitorio de la ratita presumida, pero no era esa la sensación que me daba cuando me asomaba a aquel cuarto a pedirle algo a mi abuela o a cumplir con algo que ella me había pedido.

Mi abuela en aquel cuarto era la reina del mundo. Todo lo que hacía ordenaba la casa, las comidas, la vida de mi familia, y guardaba secretos. A mis ojos parecía tremendamente organizada. Hacía recados, cumplía tareas, apuntaba gastos, recetas, escribía cartas, hacía menús. Mucho antes de que yo naciera, en aquel cuartito también se dedicó durante un tiempo a contestar las cartas que las lectoras enviaban a una de esas revistas para mujeres que se publicaban en los años 50. Durante la guerra fue enfermera, no sé donde conoció a mi abuelo, contrajo hepatitis por una transfusión y comía sin sal y mucha tapioca. También, mucho antes de que yo naciera, sé que por las noches salía con mi abuelo a compromisos sociales con trajes de noche increíbles que todavía guardamos aunque no nos sirvan a ninguna.

Murió veinte días después que mi abuelo.

De pena.

No quería escribir de mi abuela. No sé cómo he llegado aquí. ¡Ah sí! Angelines. No sé los años que tiene, pero la imaginé en su casa, cada octubre, acudiendo a su cuadernito de citas ineludibles y buscando el teléfono de Música a la carta para, como cada año, mandar un mensaje de voz recordando la muerte de Chopin. Seguro que ya lo ha hecho varias veces, a lo mejor incluso antes mandaba correos electrónicos y antes cartas. Me maravilló esa constancia y, sobre todo, me dió mucha envidia ser capaz de mantener una rutina así.

Sueño con una rutina aburrida, pequeña y perfecta. Una repetición de actividades que no seduzcan a nadie, que no sean sexys, pero que me permitan vivir con la certeza de saber qué ocurrirá después. Quiero repetir todos los días lo mismo, o todas las semanas. Que el lunes sea el día de ir a la compra por la mañana y por la tarde escribir cartas, que el martes sea el de limpiar y escribir mi libro. Que el miércoles lo dedique a una exposición, un paseo y una peli. Los jueves más correspondencia, hacer facturas, revisar las cuentas. El viernes, dedicárselo al jardín. O de otra manera: levantarme cada día, salir al jardín, desayunar, revisar la correspondencia, leer, comer y después dedicar las tardes a leer y pasear. Una rutina que me permita saber, sé que es una tontería, que el primer lunes de cada mes lo dedicaré a revisar mis cuentas y el tercero a hacer llamadas pendientes. Sueño con eso: un plan perfecto

En esa vida imaginada hay cosas que no existen y que mi abuela, y espero que Angelines, no tenían: un trabajo absurdo, horas de coche, la obligación de hacer ejercicios de pesas, de comer proteína, las redes sociales. Hay otras que tienen que estar pero que ojalá no estuvieran: todas las relacionadas con la limpieza y la cocina. Si por mi fuera comería tapioca todos los días que, si lo pienso, no sé ni lo que es. Lo recuerdo como una especie de puré muy clarito, con pinta de no tener ningún sabor. Durante mucho tiempo pensé que si comía tapioca me quedaría pequeñita, como mi abuela.

Quiero una rutina pequeña, muy chiquitita, que no moleste a nadie, que no sea sexy, que solo me dé satisfacciones a mí y que me permita tener controlados mis cuadernos, mis listas, mis facturas, mis amistades y mi correspondencia. Una rutina que me mantenga a salvo.

Quiero saber, como Angelines, que cada 17 de octubre tengo algo que hacer y lo haré.

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