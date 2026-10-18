Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

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Ana G.
Oct 18

Buenos días, bendita rutina. Me encanta tener mis costumbres y poder hacerlas sin sobresaltos. Hasta el moño de oír que hay que salir de la zona de confort, pues no. ¿He leído que le martes es para escribir tu libro? Ay, ay, ay, qué me emociono.

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3 respuestas de Molinos y otros
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Di Vagando
Oct 18

Me ha encantado la historia de tu abuela... pero puedes expandir en "se dedicó durante un tiempo a contestar las cartas que las lectoras enviaban a una de esas revistas para mujeres que se publicaban en los años 50". O sea, era la Elena Francis de una revista? Y, has tomado su relevo aquí, contestando a un grupo de mujeres que escriben a este blog?

besoss

di

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2 respuestas de Molinos y otros
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