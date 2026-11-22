Con motivo de la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy especial y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento hasta el lunes 30 de noviembre. El año entero por 40,20 €. Sí, es un número raro: es un 33 % de descuento sobre los 60 € de siempre. ¡40,20 €! Menos sería robarme. 1 año entero por 40 € Si te suscribes hoy, si aprovechas, podrás conectarte a la sesión del club de lecturas encadenadas que tenemos hoy. Da igual que no te hayas leído el libro, entras y cotilleas como es.

Estoy cansada. Cansada como cuando eres pequeña y sientes de repente que tu cuerpo se rinde y que ya no puede más. No lloro porque quedaría raro y porque hemos comido con una botella de vino y tengo, ahora mismo, un sopor plácido que se enrosca con el cansancio que intenta cerrarme los ojos mientras me susurra: ¿Te imaginas que mañana, por primera vez en años, no envías la newsletter un domingo por la mañana? No, no me lo imagino y no estoy tan cansada.

O sí. En los últimos ocho días he participado en seis actos públicos en los que he tenido que enseñar, presentar, hablar, argumentar y convencer. He volado más de nueve mil kilómetros y he conducido unos ochocientos y pico kilómetros. He escrito dos newsletters, si cuento ésta, y casi continuamente he estado pensando en el libro que quiero escribir, que estoy escribiendo. He recogido las doscientas tarjetas que planeo empezar a enviar la semana que viene y he ido a la compra. He dormido poquísimo y he pensado casi continuamente también en que tengo que cortarme el pelo.

He estado tan ocupada que no he tenido tiempo de pensar en algo para esta carta. Es difícil estar pensando, estar escribiendo un libro y al mismo tiempo escribir cada semana. En los momentos más inesperados me surgen reflexiones interesantes, o que al menos lo parecen, y tengo que decidir si las aprovecho ahora, ya, esta semana, o abro el documento Borrador Orbela y lo dejo allí esbozado con mayor o menos esmero. Es como el famoso experimento ése en el que a unos niños les ponían delante unos caramelos y les decían: «puedes comérselos ahora o esperar un rato y entonces te daremos más». No recuerdo cómo continuaba el experimento ni cuáles eran las conclusiones, porque cada vez que leo o escucho sobre este tipo de investigación el proceso es el mismo: interés, sorpresa, incredulidad, olvido.

¿Por dónde iba? Ah, sí. ¿Qué hago con las ideas? ¿Las exploto ahora o las guardo para madurarlas? Hoy he presentado el libro de Jacobo García en La Guarida, en Cercedilla. Tenía preparadas las preguntas, había leído el libro con atención, doblando esquinas, subrayando, tomando notas (últimamente tengo la costumbre de, cuando comienzo un libro, arrancar una página de una libreta pequeña y dejarla entre las páginas de lo que sea que estoy leyendo para cuando se me ocurre una idea apuntarla porque, como dice Kevin Kelly, la mayor mentira que nos contamos a nosotros mismos es «no hace falta que lo apunte, me acordaré») y pegando post-it en los pasajes más llamativos. A pesar de eso, esta mañana he tenido un momento de pánico escénico combinado con una reprimenda a mi yo del pasado, ese ente entusiasta que de vez en cuando se desboca y hace planes sin considerar que el yo del futuro va a odiarlo. Llovía a mares y, mientras me vestía, por mi cabeza pasaban en rápidos fogonazos carteles con grandes letras luminosas en los que podía leer: ¡NO VA A VENIR NADIE! ¡VA A SER UN DESASTRE!¡TUS PREGUNTAS SON UNA TONTERÍA! ¡CON LO BIEN QUE ESTARÍAMOS EN CASA ASANDO CALABAZA Y LEYENDO TRANQUILAMENTE! ¿ME QUIERES EXPLICAR QUÉ NECESIDAD TENÍAMOS DE ESTO?

Ayer, por ejemplo, anoté unas cuantas ideas sobre los castaños, concretamente sobre el castaño gigante que hay en el jardín de casa de mi madre. Pensé que me encajaba para hablar de podcasts o para algo un poco más largo, un capítulo del libro que por ahora no existe. Esta mañana, con los gritos de mi cerebro haciendo de las suyas, he ido a casa de mi madre a llevarle periódicos para la chimenea, recoger unos juegos de sábanas, imprimir las preguntas de la presentación y dejarle el regalo que le había traído de Montevideo, un tarro gigante de dulce de leche. Llovía a cántaros, pero el día estaba precioso. Las hojas del castaño refulgían con su color dorado brillante. Me he dado cuenta de que en otoño parece más pequeño que en verano cuando, cada tarde, hacemos la tertulia familiar bajo sus ramas, que convierten su sombra en el lugar más fresco del jardín y posiblemente de toda la manzana. Tenía que haberle hecho una foto, pero no se la he hecho. Ahora mismo la idea del castaño la he exprimido a la mitad. Siguiendo con el experimento de los caramelos: no me lo he comido, pero tampoco lo he guardado para más adelante. Digamos que le he quitado el papel y le he dado un par de lametones.

La presentación ha ido bien, muy bien. Creo. Tengo la impresión. Ha sido como saltar la última valla de una carrera y sentir que ya puedes derrumbarte, aunque hayas llegado la última y disfrutar de lo conseguido. Pero. Pero. Pero. Mi cabeza, apagados ya los neones con la bronca a mi yo del pasado han sacado nuevo arsenal. NO TE LO CREES NI TÚ QUE TE PUEDES TIRAR A LA BARTOLA. ¡HAY QUE ENVIAR LAS 150 TARJETAS A LOS FUNDADORES! ¡Y HAY QUE ORDENAR LAS BUFANDAS, LOS GORROS Y LOS GUANTES! ¿Y qué pasa con el cajón de verduras de la nevera? Tendrás que asar las calabazas, preparar la boloñesa, la crema de coliflor, macerar el pollo. ¿Y las lámparas? ¿Hasta cuándo vamos a tener las bombillas colgando? Mañana toca cambiar las sábanas. ¿Las has planchado? ¿Y el club de lectura de mañana? ¿Lo has preparado?

Es agotador. Alguien me ha dicho hoy que dedico mucho tiempo a Cosas que (me) pasan. «Es mucho trabajo», ha comentado. Estoy leyendo Lamentablemente estamos bien, una recopilación de una serie de artículos que Leila Macor, autora venezolana emigrada a Uruguay, escribió hablando de los uruguayos, de cómo son, de sus peculiaridades. En uno de los textos cuenta cómo los orientales (así les llaman en Latinoamérica) tienden siempre a la humildad y cuando, por ejemplo, alguien le comenta a otro alguien que la camisa o el vestido o el pantalón que lleva es precioso, ese alguien siempre contesta algo como «pues es de oferta» o «es muy viejo». No soy ni uruguaya ni oriental, aunque si lo pienso alguien de Lisboa podría decir de mí que sí lo soy, pero cada vez que recibo un comentario como el de esta mañana, sobre el trabajo que supone escribir esta newsletter, yo siempre contesto lo mismo: «¡Qué va, me encanta hacerlo, no es para tanto!»

No creo que haya mucha humildad en mí. Me encanta escribir Cosas que (me) pasan, pero lo mejor que tiene es que es solo mío y por eso puedo, de vez en cuando, escribir textos desastrosos, al borde del colapso físico y mental, mientras se me cierran los ojos y llego al final pensando: «Bueno, pues ya está», al mismo tiempo que se me ocurre una idea que creo que me servirá para la semana que viene.

O para el libro.

Enviar. No voy ni a releerlo.

Hago esto por amor al arte, porque empecé a escribir hace casi diecinueve años y no sé dejarlo. No quiero dejarlo pero también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

Por la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy especial y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento especial hasta final de mes. El año entero por 40,20 €. Menos sería robarme.

El año entero por 40 €

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además tendrás acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha , al club de lecturas encadenadas y al chat.

Si, además, te haces miembro fundador, 80 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.

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El año entero por 40 €