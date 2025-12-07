Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Ce
Dec 7

Te agradezco muchísimo que nos hables de la ansiedad ( la de verdad) de forma abierta y clara. A mi me ha hecho mucho bien. Deseo que los dias de puente que faltan la hayas ahuyentado. Abrazo grande.

Teresa
Dec 7

Querida Ana: son las 6.42 de la mañana. A mí la ansiedad, esa pesadilla personal que a cada uno nos ataca de una manera, me tiene despierta desde hace un rato grande y ya me he hartado de intentar fingir que no pasa nada, que me voy a volver a dormir. No voy a decir que "me ha encantado leerte" porque vaya putada lo que describes, pero me ha reconfortado mucho. Un abrazo

