Sparda-Bank en letras azules. Desde mi cama, con el ordenador en las rodillas, veo ese cartel en el edificio de enfrente. Sparda-Bank. No se escuchan ruidos, apenas algún coche, pero a la espalda del hotel hay una calle muy comercial y, a un par de manzanas caminando está el enorme mercadillo navideño de la ciudad. Fuimos ayer por la noche, mucha gente alegre bebiendo vino caliente que María se estaba empeñaba en que probáramos y yo me negué. El fin de semana pasado, en una cata familiar, tuve un encontronazo con varias botellas de vino que me convirtieron en una persona muy dicharachera y muy pesada y es un bochorno que todavía tengo muy presente.

Hemos llegado al hotel hace un rato. Llevo puesto el pantalón de pijama y la camiseta de rayas azules y rosas que he llevado todo el día. No he tenido fuerzas para cambiarme del todo. No he tenido fuerzas para casi nada. Ni cabeza. Ni ánimo. Durante todo el día, mientras hacíamos turismo, pensaba que no iba a ser capaz de escribir nada. He gastado muchísimas energías en controlar la ansiedad que tengo clavada en el centro del pecho como la inyección de Pulp Fiction. Primero he intentado no verla, ignorar los síntomas. Cuando eso no ha funcionado he intentado lo de la respiración, pero cuando ya tengo la inyección clavada me duele al respirar porque mis pulmones se han convertido en unos órganos tímidos, pequeños, a los que parece dar vergüenza estirarse para coger aire. Parecen temer que alguien les diga: «Pero, vosotros, ¿quién os creéis que sois?» Por eso se niegan a respirar bien y me descubro respirando de la misma manera que bebes una infusión muy caliente: a sorbitos. Pero esos sorbitos no calman la necesidad de aire que mi cuerpo necesita y la inyección de ansiedad clavada en el centro de mi pecho parece hundirse más, dolerme más. Es entonces cuando me toco y siento dolor y ahí es cuando me lanzo a pensar que me está dando un infarto. Pero no lo quiero pensar, ni decírselo a nadie porque no me está dando un infarto. Es la puta ansiedad que se ha descontrolado. Y se ha descontrolado hoy, en mitad de Alemania, de viaje con mis hijas y Juan, porque es así como funciona. No da tregua. En teoría para no tener ansiedad tienes que relajarte y no tener estrés. Estoy de vacaciones, en un entorno seguro, con gente que quiero y me quiere y sin preocupaciones; es decir, relajada. ¿Por qué la ansiedad entonces? Pues precisamente por eso, porque he dejado de vigilarla, he dejado de mirarla de frente, me he relajado, me he dado la vuelta, me he distraído y ha saltado sobre mí como saltaba Vizzinni sobre Fezzik. Está agarrada a mí, con los brazos al cuello y las piernas abrazadas a mi torso intentando inmovilizarme, hacerme caer.

A pesar de todo, ha sido un buen día. Hemos visitado el museo de Mercedes-Benz, que es un museo muy interesante que no me interesa nada, pero eso no quiere decir que la visita no haya merecido la pena. Para empezar, por fin he entendido a esa gente que va al Museo del Prado y dice: «Visto un cuadro, vistos todos». Eso me ha pasado a mí con los coches, es que no me pueden dar más igual. Además, y que me perdonen los amantes de los Mercedes, a mí siempre me han parecido coches asociados a los malvados. Primero fueron muy de nazis, luego muy de traficante de droga de polígono industrial y ahora son de directivos de empresa. De todo lo que he visto en el museo lo que más me ha interesado es el Mercedes deportivo de Lady Di. Se lo compró en diciembre de 1990. Fue la primera persona de la familia real inglesa en tener un coche extranjero. La familia, la prensa y la sociedad le metió tanta caña con el tema, la criticaron tanto, que en septiembre de 1991 lo devolvió. ¿Qué me importa a mí esto? Nada, pero sé que es algo que no olvidaré.

Con la inyección clavada en el pecho he conducido por primera vez en mi vida un Audi. No era lo que yo quería, pero como pasa siempre que alquilas un coche, da igual el que elijas en la web. Cuando llegas a por él nunca hay uno disponible de esa categoría, pero sí uno un poco más caro.

Hemos entrado en la agencia de alquiler de coches 20 minutos antes de que cerraran. La señorita que nos ha atendido era todo lo alemana que se puede ser y todo lo señorita de agencia de alquiler de coches que se puede ser. Amablemente, abriendo mucho sus grandes ojos azules y con mi vista clavada en un collar plateado en forma de serpiente que llevaba enrollado al cuello, nos ha informado de que justo el coche que habíamos seleccionado en la web no estaba disponible, pero que por solo 20€ podíamos disponer de uno superior. Hemos salido de allí con un Audi A5 a todas luces demasiado lujoso para nosotros. No descarto que haya sido otra jugarreta de mi ansiedad burlándose de mi indiferencia hacia los coches en el museo. Me he sentido rica conduciendo hacia otra ciudad medieval cercana en la que hemos estado paseando entre más alemanes alegres bebiendo vino caliente. Las calles rebosaban de gente contenta, feliz, puestos de jabones, de velas, de quesos, de bocadillos de salchichas y crepes de Nutella. Luces de colores, escenarios con coros cantando villancicos alemanes. Alrededor, edificios medievales con luces encendidas en casas en las que vive gente. Un castillo, una muralla, disfrutar de mis hijas y de nuestras conversaciones después de seis meses de no estar juntas las tres. Empezar a subir los escalones del castillo, empezar a sentir que me ahogo, que no puedo. «Sí puedes, Ana. Haces ejercicio todos los días, claro que puedes». El corazón a mil por hora, la inyección clavada más profundamente, los pulmones enanos. «No puedes, vas a morir de un infarto como tu padre, y aquí, en medio de una escalinata medieval, traumando a tus hijas». Me acordaba del libro que estoy leyendo y que me está encantando, El baile y el incendio, de Daniel Saldaña. Hay un personaje, Erre, que ha empezado a llevar un diario de los dolores que atacan a su cuerpo porque está convencido de que algo malo le pasa. «Eres como Erre, algo malo te pasa», me decía la ansiedad que aprovecha cada resquicio de mi vida para joderme: lo que hago, lo que digo, lo que leo.

He conseguido llegar arriba, 260 escalones. Y he llegado al coche, pero les he dicho que no podía conducir. Quería llorar. Cuando María me ha dicho: «Mamá, esta canción es para ti», he echado mi brazo para atrás, ella ha cogido mi mano y así, he llorado. Es lo que funciona mejor para la inyección, el llanto relaja el pecho y la aguja se desclava. Cuesta muchísimo, pero es el mejor remedio.

En pijama, y después de vomitar y tomarme una infusión, me encuentro mejor. Mientras escribo me duele menos el pecho, mis pulmones respiran con más ganas y he dejado de pensar que me va a dar un infarto. Quería haber escrito algo divertido, ligero, ingenioso y mordaz ,pero no puede ser. Tengo que encontrar la manera de, en su justa medida, prestar atención a la ansiedad para que no me asalte por sorpresa.

Escribirla me hace bien. Eso y pastillas.

Ansiedad en letras azules.

