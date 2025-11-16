Cosas que (me)pasan

Cosas que (me)pasan

Discusión sobre este post

Avatar de User
Avatar de Maria Correas
Maria Correas
Nov 16

Pero… ¿lo has vendido a través de agencia o intermediarios? Que no me ha quedado claro hahaha

Gracias por tanta cordura, siempre. Y enhorabuena.

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
Avatar de Hermano E
Hermano E
Nov 16

Hilarante. Pobres desdichados, no sabían a quién se enfrentaban

Ver comentario completo
Responder
Compartir
1 respuesta de Molinos
92 comentarios más...

Sin posts

Por supuesto, sigue adelante.

© 2025 Ana Ribera · PrivacidadTérminosAviso de recolección
Crea tu SubstackDescargar la app
Substack es el hogar de la gran cultura