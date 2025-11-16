Vender un piso es una de esas cosas de la adultez que te hacen asomarte, una vez más, a rincones de la Humanidad que preferirías no ver. (Otros rincones son las reuniones de padres del colegio, las de la comunidad de vecinos y, por supuesto, las actividades deportivas de tus hijos). Vender una casa te conduce a los huecos donde anidan las inmobiliarias, también llamadas ahora mismo agentes inversores, estudios internacionales de gestión inmobiliaria o cartel supuestamente escrito a mano pegado al cristal de tu coche en el que alguien anuncia que te compra el piso rápidamente y además paga al contado.

En teoría, y considerando que toda la gente que trabaja en ese sector, por devoción o por necesidad, terminó la ESO, yo esperaba que al encabezar mi anuncio con estas palabras: ABSTENERSE AGENCIAS. NO TRABAJAMOS CON INMOBILIARIAS, quedaría clarísimo que no queríamos trabajar con inmobiliarias, agencias o intermediarios. Quiero decir que si las inmobiliarias fueran unos establecimientos difíciles de encontrar, si hubiera pocas, si fueran seres mitológicos o un club de pijos madrileños con lista de espera, entiendo que las palabras ABSTENERSE AGENCIAS, NO TRABAJAMOS CON INMOBILIARIAS hubieran podido sonar como una especie de conjuro, de cántico, para convocar a un agente inmobiliario-inversor-gestor-chino que deja anuncios para ofrecerme sus servicios. Algo así como cuando jugabas a la ouija y decías «por favor, chica de la curva, manifiéstate». Pero dado que es una profesión, digamos, poco discreta cuando no directamente invasiva, creo que la frase ABSTENERSE AGENCIAS, NO TRABAJAMOS CON INMOBILIARIAS era bastante directa.

Pensé que estaba clarísimo.

Pues no.

Me han llamado todas las inmobiliarias-inversoras-gestoras de patrimonio-chinos que dejan anuncios a mano-señoras peripuestas que venden casas porque «ayudan a gente» de Madrid y del resto de España. Todas.

Yo entiendo que todo el mundo se tiene que buscar la vida y que las inmobiliarias -inversoras-gestoras de patrimonio-chinos que dejan anuncios a mano-señoras peripuestas que venden casas porque «ayudan a gente» del país tienen que vender propiedades para ganar dinero. También hay gente que vende gofres con forma de polla o bolsos y boinas de corcho y gente que vende águilas y enanitos de escayola para decorar jardines. Cada uno se gana la vida como quiere o puede. No compro ninguno de esos servicios ni productos y no pasa nada. Ni los vendedores de gofres con forma de polla, ni los de productos de corcho o escayola me han perturbado lo más mínimo en mi más de medio siglo de vida.

Sin embargo, el nivel de matonismo, asalto, discurso asusta viejas, acoso y derribo por tierra, mar y aire de inmobiliarias -inversoras-gestoras de patrimonio-chinos que dejan anuncios a mano-señoras peripuestas que venden casas porque «ayudan a gente» me ha dejado impresionada.

Empezando por el principio. Tu no sabes quién te está llamando, estás indefenso ante esa llamada que entra y que tienes que atender porque, a lo mejor, es un particular, como tú, que está buscando una casa. Descuelgas, saludas y

«Hola, soy Fulano de la Agencia Vendemos tu casa. Ya sé que has puesto que no quieres trabajar con inmobiliarias pero...»

La misma maniobra que hace un tío en un bar que cuando le dices que no y después te da un codazo y te guiña un ojo mientras te contesta «venga, tonta, que en el fondo sabes que sí que quieres, te estas haciendo la dura».

Es decir, se acercan a ti tratándote como si fueras una indocumentada estúpida y no supieras lo que quieres. Mi contestación a estos acercamientos era lo siguiente: «Por curiosidad, ¿qué te ha hecho pensar que cuando pongo que no quiero trabajar con inmobiliarias lo que en realidad quiero decir es “Oh, sí, por favor, por favor, llámame, hazme tuya”?». Normalmente había estupor al otro lado de la línea y colgaban. O colgaba yo.

Luego los ha habido que se acercaban más en plan coleguita:

– Hola, soy Óscar, ¿qué tal?

– Pues bien. Óscar, ¿no serás de una inmobiliaria?

– No, trabajo para una cartera de inversores que están muy interesados en tu propiedad.

– Ajá. Oscar, y dime, ¿tú te llevas comisión si yo vendo mi casa a esos inversores interesados?

– Sí,claro.

– Ajá. Así que eres un intermediario.

– Sí.

– Y ¿qué parte de «no trabajamos con agencias ni intermediarios» te ha parecido que no te incluía a ti?

De éstos, una vez se nos coló uno porque me mintió. Parecía un joven aprendiz de espía soviético. Se paseó por la casa, preguntó por la orientación y tres datos más y se marchó. A la semana llamó para ofrecer doscientos mil euros menos: «Me da vergüenza porque a mí la casa me encantó, pero mi departamento de inversiones ha dicho que vale eso». Me dio hasta ternurita. No tenía madera de espía ruso ni de tiburón de las inversiones inmobiliarias.

Están también los que no se explican que no quieras trabajar con inmobiliaria. «¿Has tenido alguna mala experiencia?», me han preguntado varias veces. «No. Sencillamente no quiero». Por alguna razón, el simple deseo de no querer les resultaba incomprensible. Volviendo al símil de ligar, es como si le dices a un tío «no me gustas» y te contesta: «¿Es porque has tenido malas experiencias con otros?» No, cariño, es que no me gustas. Y he puesto en el anuncio ABSTENERSE AGENCIAS, NO TRABAJAMOS CON INMOBILIARIAS NI INTERMEDIARIOS porque no quiero hacerlo. Tampoco quiero tomar vermut ni comer alcachofas ni ir a Ibiza de vacaciones. Son decisiones vitales. Elijo lo que quiero y lo que no quiero. Y se supone que tú tienes que respetarlo y no llamarme quince veces, escribirme por el chat de Idealista y bombardearme a whatsapps.

Después están los que, inasequibles al desaliento, empiezan a enumerar todos los problemas que vas a tener para vender el piso:

«Vas a tardar muchísimo». Estas personas que no me conocen de nada, no saben ni cuantos años tengo, ni a qué me dedico, ni mi situación personal, absolutamente nada, decidieron que tenía prisa por vender.

Cuando les contestaba:

– No tengo prisa.

– Es que pueden ser muchos meses.

– Y si te lo doy a ti, ¿cuánto vas a tardar en venderlo?

– Menos

– ¿Menos que muchos?

– Sí.

– Pero ¿cuántos?

– No lo sé

– Ajá. Bueno pues como yo no tengo prisa y tus pocos se parecen muchísimo a mis muchos, te repito que no me interesa.

Luego tuve uno muy gracioso: «Te estás equivocando. Ya verás que luego vienen compradores que no tienen el dinero». Esto me encantó. Sin conocerme de nada y solo por la redacción de mi anuncio dedujo que no tengo riego cerebral y que, por tanto, yo entregaría las llaves de mi casa a un comprador sin que esa persona, anteriormente y ante notario, hubiera depositado miles de euros en mi cuenta. Supongo que se quedaría atónito si me viera abrocharme los cordones de las zapatillas, conducir o hacer la O con un canuto.

Luego están esos a los que no les gusta que tú juegues a lo que juegan ellos:

– Hola, es que tengo clientes muy interesados que quieren ir a ver el piso.

– Estupendo. Que me llamen y cerramos una visita

– Por eso te llamo para cerrarla yo.

– Aja. ¿Tú te vas a llevar comisión?

– Sí, claro.

– Pues entonces, no.

– A mi cliente le interesa mucho.

– Que me llame directamente

– A ver, es que el cliente es mío.

– Ya. Y el piso es mío y no te lo quiero enseñar a ti.

– Así no es como funciona esto.

– Sí, funciona así. Dile a tu cliente que me llame.

– No se lo voy a decir.

– No te lo voy a enseñar

– Es que de algo tengo que vivir.

– Me parece perfecto, pero no de la venta de mi piso.

Mis favoritos, sin embargo, han sido los del colegueo. Los que me han llamado no una vez sino dos y hasta tres, siempre, por cierto, poniendo en duda mi capacidad para contar o para saber leer un calendario.

– Te llamo porque hablamos ya hace 3 semanas cuando pusiste el anuncio.

– El anuncio lleva puesto 12 días que sí, se han hecho largos, pero no son tres semanas.

– Bueno sí, pero quería saber cómo va la venta, si has tenido muchas visitas, alguna oferta.

– Ah, mira, yo también tengo preguntas: ¿Cuánto ganas? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuál es tu primer recuerdo? ¿Te gusta más el plátano o la pera? ¿A dónde vas de vacaciones?

– ¿Perdón?

– No sé. Es que si vamos a hacernos preguntas que no nos corresponden, yo también tengo las mías.

He tenido mucha suerte. He sido bendecida con llamadas de los mejores agentes inmobiliarios de España. Me han acosado los que cuentan con la cartera de clientes más exclusivos. Me mandaron mensajes los que más rápido venden, los que menos comisión cobran, los que iban a poner «mi propiedad» en portales inmobiliarios visibles allende los mares, los que tenían clientes internacionales y a lo más selecto del comprador patrio. Me han asediado estudios de arquitectura con interesados de «alto standing» y señoras del barrio que «conocen a todo el mundo y que podrían meter aquí a una buena familia». He tenido, por supuesto, agentes ofreciéndome pagarme en negro para que así todos saliéramos ganando y yo me ahorrara impuestos. Han llegado intermediarios extranjeros que buscaban piso para ejecutivos de grandes empresas y que cobraban comisiones del 5%. Ha sido francamente desagradable tratar con casi todos ellos.

Yo entiendo que estas empresas tengan su razón de ser, claro que sí. Y entiendo que haya gente que trabaje en ellas por vocación o por necesidad. Con total seguridad, si en vez de vender el piso en el que estoy viviendo pusiera a la venta un apartamento en Antequera heredado de un tío lejano, lo daría a una inmobiliaria porque ni conozco Antequera ni puedo estar allí enseñándolo. Pero si vendo la casa en la que vivo, yo lo enseño y una amiga, que se dedica a esto, me hace unas fotos estupendas y otra me lleva el papeleo, no necesito una inmobiliaria. Igual que no necesito alguien que me limpie la plata, me cuide las caballerizas o me maquille todos los días.

No entiendo este acoso. Bueno, sí lo entiendo, pero me resulta francamente desagradable y agresivo que las inmobiliarias ataquen al particular que quiere vender su casa sin contar con sus servicios. Es como si el tipo que tiene el bar en tu calle, cada mañana, cuando te ve pasar de camino al trabajo, saliera a perseguirte exigiéndote que desayunes en su establecimiento un café con porras, porque a saber qué bazofia has comido en tu casa o qué leche de mierda has comprado y porque él tiene que vivir de algo.

El martes vendí mi casa. Me ha dado muchísima pena. Pero esa es otra historia.

Hago esto por amor al arte, porque empecé a hacerlo hace casi dieciocho años y no sé dejarlo. No quiero dejarlo pero también me gustaría jubilarme antes, así que me encantaría que pensaras en suscribirte a Cosas que (me) pasan.

Yo te daré cosas a cambio de tu dinero, claro. Primero mi agradecimiento infinito que no es algo que yo vaya regalando a la ligera. Pero además tendrás acceso a la newsletter extra del último domingo del mes, al club de escucha y al chat.

Si, además, te haces miembro fundador, 70 € al año, piénsalo ¿cuándo has sido fundador de algo?, empezaré contigo, si quieres, una correspondencia manuscrita. Yo te escribo una carta, tú me contestas si quieres y así hasta que nos cansemos. Tendrás también varias tarjetas necesarias para tu vida con frases como “Me quiero ir a casa a leer” o “Desde tan abajo no explico”. ¿Cuándo fue la última vez que abriste el buzón y había una carta para ti? Piénsalo.

Puede que no te atraiga nada de eso pero, si llevas mucho tiempo por aquí, quizás quieras ser tú el que me de una recompensa.

Compartir