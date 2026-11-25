Con motivo de la semana del Black Friday, porque está siendo un año muy especial y porque es mi newsletter y me apetece, me he inventado un descuento hasta el lunes 30 de noviembre. El año entero por 40,20 €. Sí, es un número raro: es un 33 % de descuento sobre los 60 € de siempre. ¡40,20 €! Menos sería robarme. 1 año entero por 40 € Te animo muchísimo a aprovechar esta oferta. Es dinero que a ti te va a dar muchas alegrías y a mí también. Si te suscribes tendrás acceso al este maravilloso Club de Lecturas, al de Podcasts y al chat de suscriptores, ademas de tener acceso a todo el archivo y a todas las newsletters.

El domingo yo me preparé un té (acorde con tal y como me dibuja Ximena Maier) y Amaya Ascunce apareció con un vino. Cómo se nota que sabe estar preparada para lo peor. Por supuesto la sesión no fue para nada lo peor, fue fantástica. Cien personas reunidas para comentar El Domingo de las Madres, de Graham Swift, una novela maravillosa que, en general, dejó buenísimas sensaciones en todas las lectoras. A algunas les costó entrar al principio, pero persistieron y acabaron enganchadas; otras lo leyeron en un par de horas del tirón y luego volvieron a empezarlo. Hablamos mucho de Jane, la protagonista. Una mujer libre, independiente, fuerte, joven, magníficamente retratada y escrita por Swift.

Fue una sesión fabulosa, puede que la que más éxito ha tenido con respecto al libro elegido y, como siempre, lo que más ilusión me hizo fue que muchas participantes dijeron que jamás hubieran llegado a esa novela si no hubiera sido por mi recomendación. Esto es lo que trato de conseguir con este club. Pero es que, además, con un libro que empieza así:

«Érase una vez..., antes de que mataran a los chicos y cuando había más caballos que coches...»

nada puede salir mal.

QUINTA SESIÓN DEL CLUB DE LECTURAS ENCADENADAS

¿Cuándo será la siguiente sesión?

Será el domingo 24 de enero. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

¿Qué vamos a leer?

Vamos a leer Penélope y las doce criadas, de Margaret Atwood, que seguro te suena de El cuento de la criada. En los pasados meses se ha hablado muchísimo de La Odisea de Homero y me apetece tener una visión diferente de esa gran obra de la literatura. Por primera vez en el club de lecturas encadenadas vamos a leer un ensayo. Si a alguien esta idea le echa para atrás que no se asuste: apenas son 170 páginas y Atwood tiene una inteligencia y un ingenio que merece la pena leer con atención. Para mí será una relectura, pero casi como si me estrenara, porque lo leí por primera vez en 2009, muy poco después de empezar con Cosas que (me) pasan.

Apoyo a librerías:

Para esta sesión volvemos a mi librería de referencia, La guarida en Cercedilla. En este enlace podéis comprar el libro directamente y os llevaréis también un marcapáginas exclusivo ilustrado por la maravillosa Ximena Maier y una postal.

(Además, quiero decirte que si por casualidad no puedes permitirte comprar el libro este mes, no te preocupes: esta es una comunidad tan increíble que varios suscriptores se han ofrecido a comprar el libro para otra persona si es necesario).

Sé que llegan semanas muy ocupadas, pero prometo que Penélope y las doce criadas es una lectura perfecta para estas fechas. Ya estoy deseando escuchar las opiniones que genera.

Si no eres suscriptor de pago, de verdad te animo a probarlo. Lo vas a disfrutar. Y si no te fías de mí, al suscribirte podrás ver la grabación de la sesión anterior para comprobar el ambiente.