Regresar es irse, la historia de María Luisa Elío llegó en un mal momento. Se estrenó en agosto, como de tapadillo, como si no quisiera causar mucho revuelo, y lo que ha ocurrido ha sido justo lo contrario. Desde que se publicó no ha parado de llegar a más y más oyentes que se quedan fascinados con la historia de Elío, la reflexión sobre la Guerra Civil, la vida en el exilio, el dolor de estar lejos y el de no poder volver.

El domingo, en la sesión número veintinueve del Club de Podcasts Encadenados, setenta y cinco personas nos reunimos para hablar con Paula Vilella, Ángela Sepúlveda y Pablo de Diego de esta serie que, como bien dijo Maddi Egea, «es exquisita».

La sesión también lo fue. Paula tuvo la enorme generosidad de contarnos cuándo, cómo y por qué surgió su obsesión por María Luisa y cómo esa fijación con su figura la llevó a perseguir entrevistas, fuentes y toda la información posible para conocerla lo mejor posible. Ángela nos contó el proceso de escritura, cómo había sido el trabajo para elegir el título, el comienzo, el final; y Pablo explicó su trabajo como diseñador sonoro: «María Luisa es un contrabajo». Fue, como siempre, interesantísimo. Como en el club hay muchas integrantes que viven fuera, se compartió también la sensación que todas ellas tienen y que tan bien describió María Luísa Elío: sentir que quieren volver a un lugar al que, cuando regresan, ya no reconocen, ya no existe. Ser de dos lugares sin ser de ninguno.

«Es imposible el regreso. No se regresa a ninguna parte. Nunca».

Salieron, como siempre, recomendaciones interesantes como la novela de Dulce Chacón La voz dormida, la trilogía El tiempo del exilio de Jordi Sierra i Fabra (que ya me he comprado porque la he encontrado de segunda mano en Wallapop); y yo recomendaría también De puertas adentro, las memorias de Amalia Avia de las que ya he hablado muchas veces.

Hemos empezado el curso con dos sesiones increíbles, un artículo en una web estadounidense celebrando nuestro Club y ¡un bebé en el club que nació la noche del sábado! Todo éxitos y alegría y por todo esto la próxima sesión, la próxima, va a ser especial. ¿Por qué? Porque será la número treinta. ¡Treinta! Si el club fuera una persona ya sería un adulto hecho y derecho, así que tenemos que festejarlo.

Próxima reunión:

Será el domingo 8 de noviembre. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

Sé que es un fin de semana de lunes festivo en Madrid, pero tiene que ser ese domingo porque el siguiente, el del 15, estaré en Uruguay invitada por el Centro Cultural de España en Montevideo para hablar de edición y crítica de podcast y participar en la presentación de Regresar es irse dentro del Festival Sonora.

¿Qué vamos a escuchar?

Pues como llevamos varias sesiones con invitados y muchas escuchas a nuestras espaldas, esta sesión va a ser como las de dibujo libre del colegio. Hablaremos de todo lo escuchado durante el curso y también de los podcasts que no nos han cabido en las sesiones pero de los que tenemos ganas de conversar. Además, quiero dejar algunas preguntas aquí para que, si asistes y quieres, las vayas pensando:

¿Qué es lo mejor que has escuchado en el último año?

¿Cuáles son tus podcasts refugio?

Si tuvieras que recomendar un podcast a alguien que nunca ha llegado a este formato, ¿qué elegirías?

De todo lo que hemos analizado juntas ¿en qué te fijas ahora que antes te pasaba completamente desapercibido? (Diseño sonoro, ritmo, tono del narrador, guion...)

¿Escuchas ahora de una manera diferente a cuando empezamos?

De todas las historias o personajes que han pasado por el club, ¿cuál (o quién) se te ha quedado a vivir en la cabeza para siempre?

¿Qué podcast has descubierto gracias a la recomendación de otra persona del club y se ha convertido en un imprescindible para ti?

¿Qué es lo mejor o más sorprendente que has escuchado en el último año (esté o no en las listas habituales)?

¿Qué podcast muy aclamado no soportas, o cuál es ese podcast «sin pretensiones» que a ti te encanta?

Si pudieras encargarle un podcast documental a cualquier creador sobre cualquier tema olvidado de la historia, ¿cuál sería?