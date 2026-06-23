Llega el verano y el final de curso y el pasado domingo terminamos las primeras seis sesiones del año del Club de Podcasts Encadenados. Ha sido un semestre muy muy provechoso, con mucha gente nueva sumándose al club. Cada vez más participantes, cada vez más gente que se atreve a salir de la sombra, del chat y se atreve a comentar delante de cámara y con un nivel de comentarios, referencias e ideas que no para de crecer. Un lujo y, como siempre digo, no podría estar más contenta.

El domingo hablamos de Nacional II: La ruta del exilio, una producción de la República Independiente de la Radio que tuvo mucho éxito. En general gustó mucho aunque, por supuesto, como somos un club con criterio, hubo algunas apreciaciones críticas sobre la conveniencia de mezclar una historia real con otra de ficción aunque basada en hechos reales. Hablamos de cómo la ficción siempre cuesta, pero en este caso había encajado con casi todo el mundo y además se había revelado como el instrumento perfecto para conseguir el objetivo del podcast: reflejar cómo las historias de exilio siempre se parecen. No importa que las separen décadas o miles de kilómetros. Como se comenta en la serie: el exilio es un adiós que no termina.

Tanto en la sesión como durante todo el mes en el chat de suscriptores, han salido multitud de referencias y recomendaciones para leer, escuchar, ver, explorar y aprender. Si eres suscriptor de pago, encontrarás un enlace a un documento para poder descargártelo todo al final de la newsletter. Si no lo eres, te animo a suscribirte, pero te dejo un par de referencias de libros sobre historias de exilios especialmente indicados para niños y jóvenes: Hermanito, de Ibrahima Balde y Amets Arzallus Antia; y Qué es el qué, de Dave Eggers.

Terminamos el curso. La próxima sesión será en septiembre. Si por lo que sea todavía no te has animado a participar, te animo a hacerlo ahora. Para la próxima sesión vamos a ir con una serie en español, larga y muy interesante y además, contaremos con invitado de lujo. Puedes escuchar durante el verano y asomarte a la sesión de comienzo de curso. Te aseguro que te va a gustar.

Próxima reunión:

Será el 13 de septiembre. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

¿Qué vamos a escuchar?

Pues en español vamos a escuchar Las Reinas de Queens, la última producción de Central, el canal de series de Radio Ambulante Estudios. Diez episodios dedicados a contar las vidas de distintas mujeres latinas trans que, en algún momento de su vida, llegan a Queens, ese barrio de Nueva York. Recomendé la serie cuando se estrenó porque es un magnífico ejemplo de uso del audio para trasladar una realidad desconocida, y muchas veces oculta, a un público mayoritario. Hay emoción, información, reflexión. Para mí, esta serie ha sido como descubrir un paisaje nuevo. Son diez episodios largos, pero tenemos dos meses y medio para escucharlos con calma y llegar a la sesión con muchísimas preguntas, porque estará con nosotros para inaugurar la temporada Pablo Argüelles, periodista y productor de la serie. Un lujo, ya digo.

En la sesión se habló de cómo estamos escuchando muchas cosas tristes o deprimentes y soy consciente de ello, pero no sé si es por el momento en que estamos viviendo o porque es más fácil encontrar financiación para proyectos, digamos, más serios, hay muy muy poco simplemente bonito, tierno, entretenido. Que conste que intento encontrar cosas así.

Como Caterpillar Roadshow tuvo mucho éxito, he elegido Red house, Blue house, otra pequeña pieza de Signal Hill .

Y además, nos dará tiempo a comentar lo que hayamos escuchado durante el verano. Será una sesión muy completa.

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha. Y si eres nuevo, no te agobies: la idea es escuchar, pasarlo bien con esa escucha y venir con todas las preguntas, dudas, ideas o inquietudes que te hayan surgido mientras disfrutabas de las historias. Se trata de compartir nuestro amor por el podcast y toda la curiosidad que te genere para hacer preguntas o para compartir tu historia con el resto de asistentes.