Pues ya es casi junio, estamos ya en la recta final de este primer semestre del año y nos toca la última sesión del curso en nuestro club de Podcasts Encadenados, que ya se ha convertido en un referente: todo el mundo quiere venir a hablar de sus podcasts, a conocer a esos oyentes tan comprometidos que escuchan con toda su atención y hasta toman notas. Oyentes que han desarrollado gusto y criterio y que, además, partiendo de cualquier podcast elaboran listas y listas de recomendaciones y referencias, tanto de otros podcasts como de películas, libros, artículos, documentales.

Hablando de El apellido que les dejo y No me provoquen, salieron muchísimas referencias en la sesión y también en el chat privado que tenemos durante todo el mes. ¡Qué gusto de participantes, qué listas todas (y David) y qué divertidas! Se habló por ejemplo de la película La historia oficial (1985), con Héctor Alterio y Norma Leandro, que trata sobre los niños robados en la dictadura argentina. Se llevó el Oscar a la mejor película extranjera en 1986 y la recomiendo muchísimo. Se puede ver gratis aquí. En cuanto a libros me han entrado ganas de leer La cruz torcida, de Sally Carson. Fueron muchísimas más referencias y recomendaciones para leer, escuchar, ver, explorar y aprender. Si eres suscriptor de pago, al final de la newsletter, encontrarás un enlace a un documento para poder descargártelo todo.

Hablamos también muchísimo de familias, de responsabilidades, de la falta de reflexión por parte de los hombres sobre cualquier tema, revisamos nuestras propias asunciones con respecto a la dictadura argentina y compartimos miedos, porque para eso habíamos escuchado 10 Things That Scared Me. Me sorprendió la cantidad de gente que le tiene miedo a los pájaros. Me parece bien: a mí me aterrorizan los gatos.

Próxima reunión:

Será el 21 de junio, para dar por terminado el curso antes de lanzarnos a las vacaciones. Como siempre, a las 19:30 y hasta las 21:00, aunque si te animas puedes llegar y marcharte cuando quieras.

¿Qué vamos a escuchar?

Pues en español, aprovechando que ha sido seleccionado por el Tribeca Festival para ser presentado allí, vamos a escuchar Nacional II: la ruta del exilio, de la República Independiente de la Radio. Es una serie cortita, de seis episodios, con una apuesta de formato bastante innovadora y que estoy segura va a dar para muchas opiniones y preguntas.

En inglés traigo solo un episodio que se publicó el año pasado en la revista sonora Signal Hill y que se titula Caterpillar Roadshow.

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha. Y si eres nuevo, no te agobies: la idea es escuchar, pasarlo bien con esa escucha y venir con todas las preguntas, dudas, ideas o inquietudes que te hayan surgido mientras disfrutabas de las historias. Se trata de compartir nuestro amor por el podcast y toda la curiosidad que te genere para hacer preguntas o para compartir tu historia con el resto de asistentes.