Emoción y admiración fueron los dos sentimientos que dominaron la pasada sesión del club de escucha. Emoción por los temas que tratamos: maltrato machista y la crisis de migrantes en Estados Unidos; y admiración por el talento, la sensibilidad, la profesionalidad y, también, la juventud de Sara Selva.

Nos juntamos muchas habituales y muchas nuevas y Sara, que nos contó detalles de la producción de No sé cómo era antes, sus dudas, los problemas, la manera en que se enfrentaron a las entrevistas y también cómo se han sentido Ángela y Elena después de la publicación de la serie. R, suscriptora y habitual del club, nos contó su historia personal de maltrato que nos dejó a todas con el ánimo encogido. Fue un momento muy especial. Hablamos también un ratito sobre cómo surgió la idea de Vida y muerte en el desierto de Sonora (podcast con el que Sara ganó el Premio Injuve de Periodismo y Comunicación 2025) y nos contó cómo a día de hoy sigue en contacto con Víctor, el emigrante que encontraron aquel día en mitad del desierto, de camino a intentar conseguir una vida mejor.

Las referencias que salieron durante la sesión fueron las siguientes:

Sara habló de cómo al prepararse para contar la historia de Ángela y Elena escuchó Verified, que no le gustó mucho pero le sirvió para saber qué cosas no quería hacer. También escuchó compulsivamente The Retrievals para ver si «se le pegaba algo».

Me acordé de Motive, un podcast de 2020 que cuenta la historia de Lauren Bajoreck, una estudiante americana que estando de viaje por España murió al caerse desde un ático en Sevilla. En 2018, cuando otra estudiante contó en un programa de televisión estadounidense que estando en España había sufrido abusos sexuales por parte de un guía, se destaparon más casos que llevaron a ese hombre a juicio. El podcast es interesante y ahora se ha convertido en una serie de Netflix titulada El depredador de Sevilla.

Hablamos de La Casa Grande, por supuesto.

Y Sara nos recomendó: Las Reinas de Queens. La nueva serie de Central y Radio Ambulante Estudios (hablaré de ella en los próximos Podcasts encadenados) The Idiot. Wisecrack. Alternate Realities (a este podcast ya le dedicamos una de nuestras sesiones) The Hand That Rocks the Gavel, de This American Life. Un ejercicio impresionante de periodismo, porque consiguieron hablar con una serie de jueces de inmigración que cuentan cómo se está desmantelando el sistema desde dentro.



Además, Sara nos contó que pronto se estrenará en Radio Ambulante el primer episodio que ha producido ella con historia propia. Nos dió más detalles, pero si quieres conocerlos tendrás que suscribirte para poder escuchar y ver la grabación de la sesión.

Próxima reunión

La siguiente sesión será sin invitado, para charlar tranquilamente de y sobre lo escuchado y los temas tangenciales que vayan surgiendo. Por experiencia sé que son sesiones más participativas, porque cuando hay invitado la timidez o la vergüenza son más acusadas.

¿Qué vamos a escuchar?

Pues en español dos series muy cortitas que no tienen nada que ver entre sí, pero que creo que van a gustar:

Por un lado escucharemos El apellido que les dejo, que recomendé hace un par de semanas y que está teniendo mucho éxito. Son cinco episodios que se escuchan en un suspiro y que están construidos con cuatro hijas y un hijo de militares criminales argentinos responsables de torturas, muertes y desapariciones durante la dictadura. Si ya lo has escuchado, puedes volver a escucharlo fijándote más en detalles formales de estructura, narración, escritura, producción, para venir con todo fresco a la sesión.

En segundo lugar escucharemos No me provoquen: Breaking the Palace, que nos llevará a reencontrarnos con un viejo conocido del club: la estrella mexicana Juan Gabriel. Hace más o menos un año escuchamos Mi Divo, que nos encantó, así que sé que esta serie que cuenta, en cuatro episodios cortitos, cómo se gestaron los 4 conciertos que Juanga dió en el Teatro Bellas Artes de Ciudad de México en 1990, nos va a dar mucho juego. (Si no has escuchado Mi Divo te recomiendo que vayas antes a por ése).

En inglés vamos a escuchar algo fácil, entretenido y que espero que nos dé buenos momentos. Se llama 10 Things That Scare Me y se produjo entre 2018 y 2020. Su premisa es que personas de todo el mundo, anónimas o famosas, cuenten «sus miedos más terribles en un podcast pequeñito», porque los episodios duran entre 3 y 5 minutos. Hay muchísimos episodios y te invito a picotear sobre ellos, pero dejo una selección de algunos que, en su día, me gustaron mucho: Charles, Jia, Billie and Gay, Ida and Noa, Amy Pearl, Alex Goldman, Liana Fink, Jad Abumrad. Es algo diferente a todo lo que hemos escuchado y quizás alguien se anime a llevar su lista de las 10 cosas que le dan miedo. Yo llevaré la mía.

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha. Recordemos que la idea es escuchar más allá del me gusta y no me gusta. Fijarse en lo que suena, como suena, lo que se dice, lo que no se dice, lo que echas de menos, lo que echas de más. Y si eres nuevo, no te agobies: escucha y ven a disfrutar compartiendo esa escucha, con todas las preguntas, dudas, ideas o inquietudes que te hayan surgido mientras disfrutabas de las historias. Se trata de compartir nuestro amor por el podcast y toda la curiosidad que te genere para hacer preguntas o para compartir tu historia con el resto de asistentes.

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