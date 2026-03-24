El pasado domingo batimos el récord de asistencia en el Club de Podcasts Encadenados. Más de setenta personas, 74 para ser exactos, nos conectamos para charlar sobre La abuela de las tres guerras y The Empty Grave of Comrade Bishop, aunque dedicamos la mayor parte del tiempo a la historia de la abuela de Silvia Serrano.

Hubo mucha gente nueva, algunas personas se presentaron a cámara y otras saludaron solo en el chat. Hablamos del podcast, claro, de problemas de formato, de falta de concreción, de lo que a cada una le había chirriado o le había encantado y de ahí salieron un montón de temas tangenciales muy interesantes. Se comentó el papel de la mujer en los años sesenta y setenta, filosofamos sobre cómo los ideales, ya sean políticos, religiosos o de cualquier otro tipo, pueden ser una liberación, una cárcel o convertirse en una contradicción. Aprendimos cómo funciona la traducción en cabina o cómo de difícil es enfrentarse a una historia familiar, cómo hay que decidir si eres periodista y narradora o parte de esa familia y cómo esa decisión condiciona tu historia. Hablamos, también, de Oliver Laxe y el día que le conocí. Hubo grandes risas.

Las referencias que salieron durante la sesión fueron las siguientes:

Hablando del papel de las mujeres en la guerra, salió recomendado La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexiévich, y yo me acordé del diario anónimo Una mujer en Berlín.

Como La abuela de las tres guerras es la ópera prima de Silvia Torres, recordamos Meloni: un marqués de La Gomera, el primer podcast de Aldara Diéguez, que también nos gustó mucho y al que dedicamos una de las primeras sesiones del club.

En la sesión no lo comenté, pero tenía apuntado hablar de On Things We Left Behind. Es un podcast que no vais a encontrar referenciado en ningúna parte, pero que a mí me encantó cuando lo escuché. Solo tiene cinco episodios y está producido y narrado por dos hermanas de origen somalí, Surer y Saredo Mohamed. Es de 2019 y trata de la vida que dejan atrás los emigrantes, en este caso y fundamentalmente sus padres, cuando tienen que salir de Somalia a finales de los 80, primero a Europa y luego a Canadá. La idea del podcast es que cuando un refugiado llega a su país de acogida, la vida que tenía antes desaparece. Deja de ser piloto (con el caso del padre de las narradoras) o arquitecta (como su madre) o madre o padre o hija o alguien a quien le guste leer o jugar al fútbol o que disfrute de la música clásica y se convierte solo en «refugiado», una palabra que pasa a definirles y que para ellos, para nosotros si nos tocara, no significa nada. Es un podcast muy especial, ellas hablan un inglés elegantísimo y las historias, centradas en su familia, están perfectamente hiladas. Lo recordé porque La abuela de las tres guerras es una historia de continuo desarraigo. Lo es para la abuela de Silvia, para sus hijas y para toda su familia; y porque, además, es algo que está en el día a día.

En el chat se mencionó a Maxi Guerra, conocido por Gastropolítica, por su proyecto dedicado al mundo sonoro Mapa antojadizo de podcasts.

Se recomendó la versión para YouTube de Vivir y morir en Gaza, con Almudena Ariza.

Hablando sobre lo difícil que es contar la historia de tu familia se recordó está cita de Czesław Miłosz, que fue un poeta, escritor y traductor polaco, premio Nobel de Literatura en 1982: «Cuando en una familia nace un escritor, esa familia está acabada». María Clara, desde Canadá, dijo que habría que modernizar añadiendo que si en una familia nace un podcaster también está acabada.

La siguiente sesión será la ¡número 25!, así que creo que ya podemos decir que somos un club de escucha consolidado y con prestigio. Lo celebraremos contando con Sara Selva Ortiz para hablar de No sé como era antes, un podcast estrenado hace apenas un mes y que retrata una historia de maltrato en la pareja, pero no solo. La idea detrás de este proyecto era intentar entender por qué las mujeres acuden a otras mujeres, o a una cuenta de Instagram como la Cristina Fallarás, a contar los abusos y maltratos que sufren. No sé cómo era antes cuenta la historia de Ángela y de la relación con su maltratador, pero también de la amistad que surgió con Elena, y cómo esa alianza entre ellas las ayudó a salir adelante, creando para ellas un lugar seguro de apoyo. No quiero contar mucho más porque ya hablé de esta serie y porque si eres nuevo es mejor que te enfrentes a ella sin saber nada.

Para hacer aún más redonda la sesión escucharemos también La muerte y la vida en el desierto de Sonora, un documental sonoro con el que Sara ha ganado el Premio Injuve de Periodismo y Comunicación 2025.

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha. Y si eres nuevo, no te agobies: la idea es escuchar, pasarlo bien con esa escucha y venir con todas las preguntas, dudas, ideas o inquietudes que te hayan surgido mientras disfrutabas de las historias. Se trata de compartir nuestro amor por el podcast y toda la curiosidad que te genere para hacer preguntas a Sara o para compartir tu historia con el resto de asistentes.

Hasta aquí la versión gratuita de esta newsletter para animarte a suscribirte a Cosas que (me) pasan. Si quieres participar en la sesión del club de escucha, estar en el chat privado y sumarte también al nuevo Club de Lecturas Encadenadas, puedes suscribirte aquí y verás todos los detalles para nuestra cita de abril.

Voy a probarlo