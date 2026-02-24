Otra sesión, otro éxito de convocatoria, participantes y conversación. En la sesión del Club de Podcasts encadenados del pasado domingo analizamos, por primera vez en el club, dos series de ficción: Místicas y Blum. Las dos tienen en común, además de ser muy buenas, el haber sido ideadas, creadas, escritas y dirigidas por Manuel Bartual y Carmen Pacheco, que participaron en la sesión siendo muy generosos y compartiendo muchísimos detalles de la producción de ambos podcasts.

Nos contaron, por ejemplo, cómo se conocieron en los tiempos de la prehistoria de los blogs, en los primeros dosmil, cuando escribías para que no te leyera nadie, tenías un nick y luego se hacían quedadas en persona. (Yo también fui de esos). Años después, y siendo amigos, empezaron a trabajar en Santuario, su primera serie sonora juntos; y de ahí hasta el día de hoy con una colaboración laboral muy fructífera y que, por lo que nos contaron el otro día, es fluida, fácil y, sobre todo, da excelentes resultados creativos.

Hablamos de Místicas y de cómo surgió la idea, de su financiación. Hablamos de Blum y de cómo se trabaja para una marca, en este caso Turismo de Suiza, que fue muy generosa y que remó siempre a favor del proyecto. Nos explicaron cómo eligen a los actores y cómo los dirigen para que consigan, con su voz, transmitir todo lo que ellos pensaron al escribir. Hubo muchas preguntas, muchas felicitaciones y, en general, las casi setenta personas conectadas lo disfrutaron muchísimo.

Las referencias que salieron durante la sesión fueron las siguientes:

Vamos con la siguiente sesión.

En marzo he preparado dos podcasts que no son nuevos, pero aunque tienen unos años merece la pena recuperarlos, porque esto no va de escuchar la última novedad, sino de bucear en todo lo que hay a nuestra disposición. La sesión será sin invitados, sin creadores, para poder charlar con calma, sin que nadie sienta vergüenza y volviendo un poco al espíritu del club: aprender a escuchar, compartir opiniones, hacer preguntas, contar historias que nos hayan inspirado lo escuchado. Además hay mucha gente nueva y así podremos también tener las debidas presentaciones (para el que quiera)

¿Qué vamos a escuchar?

La abuela de las tres guerras se estrenó en 2019 y en él Silvia Serrano cuenta la historia de su abuela que, como dice el título, vivió tres guerras: la Guerra Civil Española, la II Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es un podcast pequeño, muy personal, pero creo que nos va a dar mucho juego. Son siete episodios de unos veinte minutos. Y no dejéis de pasar por el álbum interactivo, después de escuchar la serie, para ver las fotografías y el material extra que Silvia preparó.

En inglés, y a modo de homenaje, vamos a escuchar The Empty Grave of Comrade Bishop, una serie de investigación del Washington Post de 2023 que cuenta cómo tras el golpe de estado en la isla de Granada en 1983 y la ejecución del presidente y algunos de los miembros de su gobierno, los restos de Maurice Bishop desaparecieron para no ser encontrados jamás. He dicho que la vamos a escuchar como homenaje porque hace unas semanas el Washington Post despidió a centenares de periodistas, entre ellos a toda la sección de audio. Esta serie de Martine Powers es excelente, un prodigio, y creo que merece nuestra escucha atenta.

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha. Y si eres nuevo, no te agobies: la idea es escuchar, pasarlo bien con esa escucha y venir con todas las preguntas, dudas, ideas o inquietudes que te hayan surgido mientras disfrutabas de las historias. Se trata de compartir nuestro amor por el podcast.

