El domingo terminaba una semana durilla con un estado de ánimo un poco regulero que cambió del todo cuando terminó la primera sesión del año del Club de Podcasts Encadenados. Más de sesenta personas nos reunimos para hablar de La Ruta del Sol, de Radio Ambulante Estudios, con su creador, David Trujillo.

David fue muy generoso y compartió con nosotros todos los detalles sobre la serie. Nos contó cómo en 2018, cuando murió Alejandro Pizano, ya empezaron a interesarse por la historia, pero se dieron cuenta de que necesitaba reposar y fijarse para poder enfrentar la investigación de manera adecuada. David y el equipo de Radio Ambulante fueron siguiendo la historia y todos sus recovecos hasta que en 2023 supieron que las hijas de José Enrique Pizano, Carolina y Juanita, estaban dispuestas a hablar. Nos compartió también mucho de las bambalinas de todo el proceso de producción, las dudas, el trabajo, el cuidado que han tenido con cada dato para ponerse a salvo de posibles demandas, la repercusión que ha tenido en Colombia, la reacción de la familia, sus sensaciones con respecto al trabajo hecho y mucho sobre la entrevista con Néstor Humberto Martínez, el «villano» de la historia. Fue un lujo contar con David y con todo su talento que tan generosamente compartió.

Las referencias que salieron durante la sesión fueron las siguientes:

David nos comentó que si no hubieran tenido el testimonio de las hijas no hubieran hecho la serie. Hablando de esto me acordé de que Juan Sanguino nos comentó lo mismo sobre Delirios de España. En la sesión que compartimos con Juan, dijo que si no hubiera tenido a Alejandro Amenábar y Fernando Bovaira no hubiera hecho la temporada dedicada al rodaje de Los Otros.

Hablamos también de El país de los demonios que, para mí, comparte muchos elementos con La Ruta del Sol. Una historia judicial intrincada, con muchos personajes, protagonistas que parecen casi de película: el fiscal Stampa o Villarejo en el caso de la serie de True Story o Juan Carlos Pizano y el fiscal general en Colombia. Comparten también el tono de thriller, de true crime y el conseguir mantener al oyente enganchado a una historia compleja.

Preguntamos a David por sus episodios favoritos de Radio Ambulante y estas fueron sus sugerencias:

En resumen: fue una sesión maravillosa, muy interesante y con mucha gente nueva asomándose por primera vez. Mi propósito para 2026 es que cada vez seamos más, y quién sabe si hacer alguna sesión en persona para los que estáis en Madrid. (Estoy abierta a viajar y hacer sesiones en otras provincias, claro).

Vamos con la siguiente sesión.

Para febrero vamos con algo nuevo. Escucharemos dos series de ficción muy diferentes entre sí pero escritas por los mismos creadores: Manuel Bartual y Carmen Pacheco. Contaremos con la presencia de estos dos genios creativos con muchas cosas para contar y compartir.

Místicas se estrenó en 2025 y cuenta la historia de dos amigas, Lola y Sara, que tienen un videopodcast dedicado a los videojuegos. Es un thriller pero tiene también misterio, conflicto, amor y un diseño sonoro prodigioso que hay que escuchar con cascos para poder apreciar con detalle. Son solo cinco episodios de apenas veinte minutos, así que para completar vamos a escuchar también Blum, otra ficción sonora de Bartual y Pacheco, encargada por Turismo de Suiza (por tanto es un branded), y que sigue los pasos de Clara Pastor, una estudiante de Arte que investiga la historia de una misteriosa pintora suiza. Son diez episodios.

Me interesa que escuchemos más allá de la historia, pensando en cómo se construyen los personajes, los ambientes, las sensaciones en el oyente. Quiero que reflexiones, al escuchar, qué elementos encuentras en común, cuáles son sus diferencias, y que estés atento a cualquier detalle que llame tu atención.

Escuchar ficción y contar con Bartual y Pacheco va a ser un lujo. Nos va a permitir adentrarnos en los entresijos de este género, en cosas como la creación de personajes, la elección del elenco, la dirección de autores, el trabajo de diseño sonoro, la composición de la música y, además en el caso de Blum, saber cómo se trabaja con una marca.

Si ya estás en el club, ya sabes como funciona esto. Si no te has decidido aún, creo que esta sesión es la mejor manera de asomarte para ver si merece la pena. Ten en cuenta que puedes venir y no decir nada. Puedes permanecer en la sombra, sin saludar ni intervenir, solo disfrutando y, si quieres, escribir en el chat: «Hola, estoy aquí».

Para ayudarte con las notas te dejo la ficha de escucha.

