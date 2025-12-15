Como un «sitio amable cuando ya casi no quedan sitios así» definió Marta, una de las suscriptoras, el club de escucha. Confieso que me emocioné.

Así terminamos ayer el año del Club de Podcasts Encadenados, con una grandísima sesión. Sé que me repito pero ni en mis mejores sueños podría haber imaginado que esta idea iba a salir tan bien, que cada vez iba a ser más divertido y que los creadores iban casi a hacer cola para ser invitados a una de las sesiones y someterse a las muchísimas preguntas que tenemos siempre para ellos. Sin embargo lo mejor de todo es el grupo de gente que se ha creado alrededor de la idea y de los podcasts. Ya son más de veinte sesiones y hay algunas veteranas, gente nueva en cada sesión que poco a poco se van convirtiendo en habituales y animándose y muchos que se escuchan después las grabaciones para no perderse nada. Ayer era tema libre y hablamos de lo que nos había gustado, nos reímos, compartimos confidencias y recomendaciones y muchas cosas más.

Empecé comentando algunos resultados de la encuesta que lancé hace un mes sobre el club.

Por ejemplo, casi un 72 % de los suscriptores de pago consideran que la suscripción les aporta mucho o bastante valor. Me parece un porcentaje fabuloso. A ese 7,5 % que no se ha animado todavía espero que estos datos le den el empujón definitivo.

Hay casi un 31 % de suscriptores que escuchan siempre lo que se recomienda en el club. El resto que escucha a veces o cuando puede también tiene mis respetos. Entiendo que no es fácil y que cuesta encontrar el momento o coger el hábito.

Confieso que este es el gráfico que más contenta me pone. Que haya un 43,2 % que valore el haber aprendido a escuchar de otra manera y que un 29,5 % valore la comunidad que se ha creado en torno al club le da sentido a todo.

Salieron muchísimas recomendaciones y referencias. Traté de anotarlas todos:

De libros, una suscriptora nos hizo el increíble favor de leer las tres memorias del año: la de Mar Flores, la de Isabel Preysler y la del emérito. Su dedicación nos ha ahorrado tiempo y vida a las demás y sus comentarios nos procuraron grandes risas. Hablamos también de El ladrón de orquídeas de Susan Orleans que he recomendado muchas veces y más si te gustan las flores, y de Floreana, lista de correos de Margret Wittmer. Para los del tenis hablamos de Open de André Agassi y El tenis como experiencia religiosa de David Foster Wallace. Por último sobre decrecimiento económico se recomendó la newsletter La vida que vendrá.

Hasta aquí el resumen de una sesión impresionante en la que además descubrimos que DeepSeek, la IA china no tiene ni idea de quién soy. Quiero dar otra vez las gracias a todos los asistentes.

Antes de ponerme ñoña, vamos con el futuro.

Llegan las navidades y el tiempo de escucha cambia. Perdemos rutinas y tiempo para escuchar así que hay que tomárselo con calma pero vamos a empezar el año por todo lo alto.

Para la primera sesión de 2026 vamos a escuchar La ruta del sol, una serie que aparece en mi lista de los mejores del año en el puesto número 3. Es de Radio Ambulante Estudios y en ella, David Trujillo lleva al oyente de la mano para contarle un complejísimo caso de corrupción que comenzó en Colombia pero que afectó a muchos más países de Latinoamérica y en el que también estuvo involucrado Estados Unidos. Como siempre, al escuchar hay que ir más allá del “me gusta/no me gusta” y puedes usar esta ficha para tomar notas y apuntar ideas o preguntas porque en la próxima sesión vamos a tener el honor de contar con David Trujillo, productor de Radio Ambulante con amplia experiencia y que en esta serie ha hecho casi todo. La ha producido, investigado, escrito y es, además, el narrador. Va a ser un auténtico lujo contar con él.

Si ya estás en el club, ya sabes como funciona esto. Si no te has decidido aún, creo que esta sesión es la mejor manera de asomarte para ver si merece la pena. Ten en cuenta que puedes venir y no decir nada. Puedes permanecer en la sombra, sin saludar ni intervenir, solo disfrutando y, si quieres, escribir en el chat: «Hola, estoy aquí».