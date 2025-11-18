Antes de empezar, me encantaría que contestaras esta pequeñisima encuesta sobre la suscripción y el Club de Podcasts encadenados. ¡Mil gracias!

El pasado domingo tuvimos la sesión del Club de Podcasts Encadenados dedicada a El capitán y el brazalete de esmeraldas, con la inmensa suerte de contar con Camilo y Felipe Macías, sus guionistas y productores, que contestaron a todas las preguntas que les hicimos y compartieron con nosotros las interioridades de la producción. Nos contaron cómo habían llegado a la historia, cómo habían elaborado los excel de posibles entrevistados, la búsqueda a través de redes sociales de todos ellos, la manera en la que investigaron en hemerotecas y páginas web y compartieron detalles sobre la producción. Las referencias que salieron durante la conversación fueron:

En el chat simultáneo a la sesión se mencionó Skyvan: los vuelos de la muerte, porque en esa serie la relación entre fútbol y política también estaba muy presente. Esta serie la comentamos en nuestra sesión de mayo (aquí tienes disponible la grabación si eres suscriptor de pago).

DMG: El Sueño de la Hormiga, de La No Ficción, se comentó porque es el podcast que anteriormente Félix de Bedout había locutado. Es una serie sobre una estafa piramidal a escala nacional que arrasó Colombia.

Hablando de cómo en los años setenta todo iba más despacio, mencioné que una de las cosas que más me gustan de las novelas de Patricia Highsmith es que me llevan a un tiempo en el que se escribían cartas, se mandaban telegramas y todo iba más despacio. Me recomendaron la serie Ripley, que no he visto aún.

El documental Grey Gardens, sobre una tía y una prima de Jaqueline Kennedy y su vida en una mansión desvencijada. (Esto salió a colación mientras hablábamos del otro podcast de la sesión My lobotomy). Está disponible en Youtube y Filmin.

Fue una sesión increíble y la disfrutamos muchísimo.

La última sesión del 2025 la vamos a tener el domingo 14 de diciembre a la hora de costumbre, las siete y media de la tarde. En esta ocasión hemos decidido que no habrá «deberes». Nos reuniremos para charlar sobre podcasts como cuando en el colegio te decían que hicieras una redacción de tema libre. La idea general es comentar qué es lo que más o lo que menos nos ha gustado del año, pero también se pueden plantear preguntas o contar historias referidas a alguno de los podcasts escuchados, tanto en el club como fuera de él, o plantear dudas. Lo que queramos. Lo que queráis. Podemos también hacer una valoración del club y pensar posibles mejoras, planes alternativos, quién sabe si una sesión en persona.

Si ya estás en el club, ya sabes como funciona esto. Si no te has decidido aún, creo que esta sesión es la mejor manera de asomarte para ver si merece la pena. Ten en cuenta que puedes venir y no decir nada. Puedes permanecer en la sombra, sin saludar ni intervenir, solo disfrutando y, si quieres, escribir en el chat: «Hola, estoy aquí».