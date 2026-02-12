Una foto del sábado pasado, con amigos, comiendo mientras fuera nevaba

Hoy es mi cumpleaños. El año pasado escribí sobre la concepción del tiempo y terminaba con esta conclusión: «Hoy cumplo cincuenta y dos años y no tengo ni idea de lo que está por venir. Quizá, como temían los galos, el cielo se desplome sobre mi cabeza o un tsunami de acontecimientos inesperados, tanto buenos como malos, me arrase obligándome a trastabillar, tragar agua y bracear para mantenerme a flote. A lo mejor ese futuro desconocido solo es una brisa que me despeina y me empuja hacia delante o a lo mejor me caigo. A lo mejor Trump acaba con mi futuro y el de todos».

Me siento a pensar en el año que ha pasado y lo que veo son fogonazos de luz, auroras boreales de colores. Formas sin mucha definición que se mueven englobando todo lo que ha ocurrido, lo que (me) ha pasado durante este año. Cada una de esas formas informes la pienso como un aspecto de mi vida: mi familia, el amor, mis hijas, mis amigos, el trabajo, esta newsletter, mis libros. Cambian de color y no consigo fijar una tonalidad concreta en cada una de ellos. Todo se transforma demasiado deprisa. Veo fogonazos. Acontecimientos buenos, sorpresas agradables, terribles decepciones, maravillosas coincidencias, algún que otro desastre, bastantes alegrías, un buen puñado de cabreos supremos de esos que me convierten en un máquina de blasfemar y que resultan graciosísimos para los que me quieren, bastantes y muy satisfactorios «te lo dije», muchos vaticinios cumplidos, un manejo digno de clasificación olímpica de la más profunda indiferencia hacia unos cuantos miserables, unos cuantos golpes de desaprobación, muchas risas. Los siete primeros meses de mis cincuenta y dos fueron una agonía: laboralmente fueron espantosos, una carrera de obstáculos que no se terminaba nunca, con alguna que otra recompensa. Nada muy especial. Algo que me permitía descansar por un momento, pero nada que me hiciera pensar «todo esto merece la pena». Después llegó agosto y sus vacaciones eternas y el tiempo lento, y las montañas, y los libros y el queso y Francia y volver a San Juan de Luz y sentarme a tomar una cerveza con limón en el banco de Cicely y trepar montañas y leer con calma y escribir muchas cartas y descansar. Y estuvo Orbela y su reforma, a la que me enfrenté con la actitud adecuada: terror. Y que resultó ser un paseo del que he salido más o menos indemne, solo un poco arañada por tener que morderme la lengua para no contestar al machismo y paternalismo del excelente constructor.

Los últimos quince días de mis cincuenta y dos años los he pasado en una situación nueva para mí: en el paro. Hace justamente dos semanas mi empresa me despidió. Pensé que me iba a doler, que iba, como con la obra, a aterrorizarme, pero salí de allí con la cabeza alta y con una actitud que en mi cabeza se parece a la de Meryl Streep al meterse en el ascensor en El diablo se viste de Prada. No me ha dolido. No me ha dolido nada. He tenido algún que otro momentáneo ataque de rabia, pero la sensación que me acompaña desde hace dos semanas es la calma. Cada día que pasa percibo cómo mi cuerpo se va relajando, mi cerebro vuelve a expandirse colonizando de nuevo espacios que el estrés laboral le había vetado. Tengo miles de ideas. Tengo miles de planes. Sonrío al levantarme. Sonrío por la tarde. Me acuesto pensando que todo va bien. Me acuesto pensando en el libro que estoy leyendo, en el que mentalmente estoy escribiendo, en esta newsletter, en hacer un «diario del paro», en organizar un club de lectura, en restaurar una cómoda para la casa nueva, en comprar sábanas de flores de colores y en la primera cena que cocinaré en mi preciosa nueva cocina. Ayer me acosté pensando que hoy cumplo cincuenta y tres años. La edad que tenía mi padre cuando murió, la edad que tenía mi madre cuando se quedó viuda.

Cumplo cincuenta y tres años y, por primera vez, en veintidós años al levantarme no están mis hijas conmigo. Cumplo cincuenta y tres años y no tengo ni idea de qué (me) va a pasar. Casi ninguna de esas formas de colores que formaron mis cincuenta y dos años estaba en mis planes. Todo ha ido llegando, ha ido ocurriendo. Me parece bien. Estoy cómoda con esta sensación de calma que, sin duda, da la edad. Me tranquiliza esta tranquilidad mental, esta capacidad para ser feliz decapando una mesa de madera armada con una pistola de calor y una rasqueta o para emocionarme con la preciosa puerta nueva verde de Orbela.

Hoy cumplo cincuenta y tres años. Voy a cenar con Clara, mis dos mejores amigos y mi hermana. En breve nos mudamos. Estoy tranquila.

Hace mucho que no lo digo pero, sin duda, soy una chica con suerte.

